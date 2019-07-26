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14:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тарасову закрыли выезд из РФ

Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова сообщил «СЭ», что игрок проиграл судебное дело по своей апелляции в понедельник в Мосгорсуде.

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Источник: РИА "Новости"

31-летний хавбек на протяжении шести лет не перечислял деньги бывшей супруге на содержание ребенка. В конце января суд установил, что задолженность Тарасова составляет свыше 15 миллионов рублей.

— Тарасов не перестает удивлять, — сказал Жорин. — Меня восхищает, что дело шито белыми нитками, но спортсмены упираются до конца, не имея шансов на успех. В понедельник состоялось финальное заседание по иску Тарасова. Курьезность всех этих процессов состоит в том, что именно Дмитрий их инициатор. Ни жена, ни кто-то другой, а он сам инициирует заседания, в результате которых сам остается должен. Выпарывает сам себя.

Изначально Тарасов вызвал симпатию приставов, потому что в основном там девчонки работают, им интересно, весело. Они решили сделать реверанс и засчитать Тарасову меньшую задолженность, правда, на незначительную сумму — 50−100 тысяч рублей. Это было несколько месяцев назад.

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Каково же было удивление, когда он начал оспаривать это постановление в суде. Он проиграл первую инстанцию, а в понедельник проиграл апелляционную инстанцию в Мосгорсуде. Приставы недоумевали и задали вопрос представителю Тарасова: «Когда будет погашена задолженность?» Они заявили, что в течение двух дней. В результате никаких действий сделано не было. И приставы арестовали все счета спортсмена, новый автомобиль, закрыли выезд за пределы РФ и выставили исполнительский сбор в размере 500 тысяч рублей. В настоящее время сделан запрос по его водительским удостоверениям, как только ответ придет, ему будет наложен запрет на управление транспортным средством.

— Он платит алименты?

— До недавнего времени алименты перечислял «Локомотив». В ближайшее время должны поступить платежи после прекращения контрактных обязательств с клубом. Если он не будет платить, то вспыхнет дополнительная история. Следующим нашим шагом будет взыскание неустойки. Либо он заплатит долг в 7,5 миллиона рублей самостоятельно, либо будет продан его новый автомобиль, который к тому же сейчас арестован.

После того, как все деньги по долгу поступят на счет, мы посчитаем оставшуюся часть неустойки, на сегодняшний день она составляет уже 9 миллионов рублей. Пока он не погасил основной долг, неустойка продолжает капать. Зачем создавать негативный фон, непонятно. Дима легких путей не ищет. (Арман Мкртчян).

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