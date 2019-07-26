Мостовой: На месте Кононова я бы извинился

«Кононов ошибся, но Шалимов был резковат. Лично меня данная ситуация задела. Всё же официальное мероприятие и такая ошибка. Скажи это непубличный человек, то шумихи бы не было. На месте Кононова после такой осечки я бы извинился, однако прошло столько времени, а от него ничего не слышно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата Михаилом Никитиным.