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15:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Мостовой: На месте Кононова я бы извинился

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал высказывание экс-полузащитника красно-белых Игоря Шалимова в адрес главного тренера столичной команды Олега Кононова.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Шалимов написал в «инстаграме»: «Конечно, мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что “Спартак” хочет добиться с этим дебилом?».

«Кононов ошибся, но Шалимов был резковат. Лично меня данная ситуация задела. Всё же официальное мероприятие и такая ошибка. Скажи это непубличный человек, то шумихи бы не было. На месте Кононова после такой осечки я бы извинился, однако прошло столько времени, а от него ничего не слышно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата Михаилом Никитиным.

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