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16:24 (мск), источник: Sport24

Радимов снялся в американской драме: «Фильм о любви суперигрока к питерской девушке»

В мировой прокат вышел фильм с участием экс-футболиста сборной России и «Зенита» Владислава Радимова, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

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Источник: Sport24

Главный тренер «Зенита-2» сыграл камео в американской спортивной драме «До скорой встречи». Партнерами Радимова по съемочной площадке стали бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль, а также известные актеры Лариса Малеванная, Олег Тактаров, Лиам МакИнтайр и Харви Кейтель.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Лос-Анджелесе. В российский прокат фильм вышел 25 июля, в мировой — 26-го.

«Роль у меня невелика, но на английском. Артистом я никогда быть не хотел. Циркачом и акробатом — хотел, футболистом — безусловно, ну, а актером — зачем? Но приехала ослепительная Женя Танаева — актриса, сценарист и продюсер фильма. Позвала сняться. Я и согласился. Чего не попробовать? Тем более что фильм про то, как любовь американского суперигрока к питерской девушке поменяла его жизнь и его самого. Все, как мы любим», — написал Радимов в инстаграме.

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