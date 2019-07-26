Радимов снялся в американской драме: «Фильм о любви суперигрока к питерской девушке»
В мировой прокат вышел фильм с участием
В мировой прокат вышел фильм с участием
Главный тренер «Зенита-2» сыграл камео в американской спортивной драме «До скорой встречи». Партнерами Радимова по съемочной площадке стали бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль, а также известные актеры Лариса Малеванная, Олег Тактаров, Лиам МакИнтайр и Харви Кейтель.
Съемки проходили в
«Роль у меня невелика, но на английском. Артистом я никогда быть не хотел. Циркачом и акробатом — хотел, футболистом — безусловно, ну, а актером — зачем? Но приехала ослепительная Женя Танаева — актриса, сценарист и продюсер фильма. Позвала сняться. Я и согласился. Чего не попробовать? Тем более что фильм про то, как любовь американского суперигрока к питерской девушке поменяла его жизнь и его самого. Все, как мы любим», — написал Радимов в инстаграме.