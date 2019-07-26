Радимов снялся в американской драме: «Фильм о любви суперигрока к питерской девушке»

«Роль у меня невелика, но на английском. Артистом я никогда быть не хотел. Циркачом и акробатом — хотел, футболистом — безусловно, ну, а актером — зачем? Но приехала ослепительная Женя Танаева — актриса, сценарист и продюсер фильма. Позвала сняться. Я и согласился. Чего не попробовать? Тем более что фильм про то, как любовь американского суперигрока к питерской девушке поменяла его жизнь и его самого. Все, как мы любим», — написал Радимов в инстаграме.