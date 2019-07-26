«Спартак» подтвердил аренду Ломовицкого в «Арсенал»
«Спартак» на своем официальном сайте объявил об уходе в аренду полузащитника Александра Ломовицкого.
«Спартак» на своем официальном сайте объявил об уходе в аренду полузащитника Александра Ломовицкого.
Как и сообщал «СЭ», 21-летний футболист подолжит карьеру в тульском «Арсенале». Срок аренды рассчитан на один сезон.
В этом чемпионате он принял участие всего в одной игре, и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне Александр сделал одну результативную передачу в 17 играх. Ломовицкий является воспитанником «Спартака».