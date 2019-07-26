Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Урал
Футбол. Еврокубки
25.07
Шэмрок Роверс
Аполлон
21
Футбол. Еврокубки
25.07
Эспаньол
Стьярнан
40
Футбол. Еврокубки
25.07
Легия
КуПС
10
Футбол. Еврокубки
25.07
Торино
Дебрецен
30
Футбол. Премьер-лига
27.07
Уфа
Крылья Советов
Все события
Фоторепортажи
10Как чемпионы UFC будут выглядеть в старости
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
16:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» подтвердил аренду Ломовицкого в «Арсенал»

«Спартак» на своем официальном сайте объявил об уходе в аренду полузащитника Александра Ломовицкого.

Наверх

Как и сообщал «СЭ», 21-летний футболист подолжит карьеру в тульском «Арсенале». Срок аренды рассчитан на один сезон.

В этом чемпионате он принял участие всего в одной игре, и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне Александр сделал одну результативную передачу в 17 играх. Ломовицкий является воспитанником «Спартака».

Во время загрузки произошла ошибка.


Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
«Краснодар» — второй по стоимости состава в РПЛ
Эпоха Ефимовой. Юлия снова принесла России первое золото ЧМ
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Рылов завоевал золото чемпионата мира на 200-метровке на спине
Шалимов: Хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет
Футболисту Тарасову закрыли выезд из РФ
Для тех, кто не успел похудеть к лету: скидки на спорттовары
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь