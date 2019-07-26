СМИ: Футболист АЗ Тил заявил о желании перейти в «Спартак»
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Полузащитник нидерландского футбольного клуба АЗ Гус Тил заявил, что заинтересован в переходе в московский «Спартак», сообщает De Telegraaf.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Полузащитник нидерландского футбольного клуба АЗ Гус Тил заявил, что заинтересован в переходе в московский «Спартак», сообщает De Telegraaf.
Как отмечает издание, «красно-белые» ранее договорились о трансфере хавбека Гастона Перейро, выступающего за другую голландскую команду — ПСВ — за 15 миллионов евро, но сделка сорвалась
«Я дал понять АЗ, что хотел бы сделать этот шаг (перейти в «Спартак»), — сказал 21-летний Тил.
В материале говорится, что зарплата Тила в российском клубе будет в несколько раз выше, чем в АЗ.
В прошлом сезоне Тил провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов.