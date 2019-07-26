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16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Футболист АЗ Тил заявил о желании перейти в «Спартак»

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Полузащитник нидерландского футбольного клуба АЗ Гус Тил заявил, что заинтересован в переходе в московский «Спартак», сообщает De Telegraaf.

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Как отмечает издание, «красно-белые» ранее договорились о трансфере хавбека Гастона Перейро, выступающего за другую голландскую команду — ПСВ — за 15 миллионов евро, но сделка сорвалась из-за менеджеров уругвайского футболиста. Также «Спартак» параллельно интересовался игроком АЗ, которому готов предложить четырехлетний контракт.

«Я дал понять АЗ, что хотел бы сделать этот шаг (перейти в «Спартак»), — сказал 21-летний Тил.

В материале говорится, что зарплата Тила в российском клубе будет в несколько раз выше, чем в АЗ.

В прошлом сезоне Тил провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов.

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