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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС учредил премию имени Федора Черенкова «за верность футболу»

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Сергей Смышляев. Российский футбольный союз (РФС) учредил премию имени Федора Черенкова «за верность футболу», сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Подтверждаем, что такая премия учреждена, но все подробности будут позднее», — заявили в пресс-службе.

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет, он был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. В четверг легенде «Спартака» исполнилось бы 60 лет. Футболисты и ветераны команды на Троекуровском кладбище почтили память Черенкова, а затем мемориал в его честь был открыт в одном корпусов Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 384 имени Д. К. Корнеева», названного в честь полузащитника.

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