РФС учредил премию имени Федора Черенкова «за верность футболу»

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет, он был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. В четверг легенде «Спартака» исполнилось бы 60 лет. Футболисты и ветераны команды на Троекуровском кладбище почтили память Черенкова, а затем мемориал в его честь был открыт в одном корпусов Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 384 имени Д. К. Корнеева», названного в честь полузащитника.