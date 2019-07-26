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17:00 (мск), источник: Sport24

Боккетти впервые рассказал об уходе из «Спартака»: Приеду прощаться, даже если не пригласят

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью корреспонденту Sport24 Максиму Алланазарову рассказал о желании приехать в Москву, чтобы поблагодарить болельщиков красно-белых.

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Источник: Sport24

Этим летом «Спартак» расторг контракт с 32-летним итальянцем, который затем на правах свободного агента присоединился к «Вероне».

На вопрос, не обидно ли ему, что «Спартак» не устроил для него прощальный матч, Боккетти ответил так: «Мне бы очень этого хотелось. Я бы хотел сказать спасибо всем болельщикам, которые были со мной на протяжении этих лет. Они были рядом, когда было хорошо, но больше всего помогали в сложные моменты. Я бы хотел пробежать вокруг поля и сказать спасибо каждому их них. Даже если меня не пригласят на прощание, приду сам, чтобы выразить благодарность. У меня много друзей в Москве — это мой город, я всегда буду возвращаться сюда».

Боккетти являлся игроком «Спартака» в 2013—2019 годах и в составе красно-белых становился чемпионом России.

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