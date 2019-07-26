Боккетти впервые рассказал об уходе из «Спартака»: Приеду прощаться, даже если не пригласят

На вопрос, не обидно ли ему, что «Спартак» не устроил для него прощальный матч, Боккетти ответил так: «Мне бы очень этого хотелось. Я бы хотел сказать спасибо всем болельщикам, которые были со мной на протяжении этих лет. Они были рядом, когда было хорошо, но больше всего помогали в сложные моменты. Я бы хотел пробежать вокруг поля и сказать спасибо каждому их них. Даже если меня не пригласят на прощание, приду сам, чтобы выразить благодарность. У меня много друзей в Москве — это мой город, я всегда буду возвращаться сюда».