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18:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кабелла представили в качестве игрока «Краснодара»

«Краснодар» представил французского полузащитника Реми Кабелла в качестве футболиста своей команды, поделившись в своем Twitter фото и видео с презентации игрока.

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Футболит успешно прошел медицинское обследование и подписал с «быками» личный контракт сроком на 3 года. Его трансфер из «Сент-Этьена» обошелся футболисту в 12 миллионов евро. В ближайшее время футболист будет включен в заявку на сезон под номером 7.

Кабелла перешел в «Сент-Этьен» из «Марселя» в 2018 году. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.

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