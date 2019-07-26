Кабелла представили в качестве игрока «Краснодара»

Футболит успешно прошел медицинское обследование и подписал с «быками» личный контракт сроком на 3 года. Его трансфер из «Сент-Этьена» обошелся футболисту в 12 миллионов евро. В ближайшее время футболист будет включен в заявку на сезон под номером 7.