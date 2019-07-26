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19:58 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» арендовал футболиста «Локомотива» Галаджана до конца сезона

ТАСС, 26 июля. Футболист московского «Локомотива» Артем Галаджан на правах аренды перешел в «Оренбург». Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичной команды.

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Отмечается, что 21-летний футболист будет выступать за «Оренбург» до конца текущего сезона.

Также в пятницу пресс-служба самарских «Крыльев Советов» объявила о переходе футболиста Георгия Зотова в «Оренбург» до конца сезона.

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После двух туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, потерпев два поражения. В следующем матче клуб сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» на своем поле 28 июля.

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