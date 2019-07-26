Текущие события
Футбол. Премьер-лига
26.07
Динамо
Урал
20
Футбол. Еврокубки
25.07
Шэмрок Роверс
Аполлон
21
Футбол. Еврокубки
25.07
Эспаньол
Стьярнан
40
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Спартак
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Сочи
Все события
Фоторепортажи
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
13Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
26 июля, источник: ТАСС

«Динамо» впервые победило в матче чемпионата России по футболу на обновленном стадионе

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу со счетом 2:0 над екатеринбургским «Уралом» в первом матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в присутствии 12349 зрителей.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Динамо» отличились полузащитник Артур Юсупов (16-я минута) и нападающий Кирилл Панченко (31). Матч обслуживала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Для Юсупова забитый мяч стал десятым в рамках чемпионатов России.

Фоторепортаж
В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети
Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.

«Динамо» и «Урал» встретились друг с другом в 11-й раз в рамках чемпионатов России, московский клуб одержал шестую победу, две победы на счету екатеринбургской команды, еще три матча завершились вничью. В предыдущем сезоне клубы также встречались в третьем туре, игра прошла в Екатеринбурге (1:1), в матче второго круга «Динамо» разгромило «Урал» со счетом 4:0.

«Динамо» одержало первую победу в сезоне-2019/20 и поднялось на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав четыре очка. «Урал» занимает второе место с шестью очками.

В четвертом туре «Динамо» на выезде сыграет с московским «Спартаком», «Урал» примет «Ростов», оба матча пройдут 3 августа.

Премьер-лига 2019/2020
Тур 4, 3.08.2019, 19:00

Спартак-Динамо-

Ход матча

«Динамо» начало оправдывать статус хозяев с самого начала матча, создав два опасных момента уже на первых минутах встречи. Полузащитник москвичей Себастиан Шиманьски пробил справа, защитник уральского клуба принял удар на себя, и первым на отскок успел защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, но отправил мяч выше ворот. Хозяева продолжали контролировать игру и владеть преимуществом, что привело к голу на 16-й минуте: Жоазиньо прострелил с левого фланга, где Юсупов удачно подставил колено, отправив мяч точно в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 31-й минуте футболисты «Динамо» удвоили преимущество, Панченко пробил точно в дальний угол ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого игра немного успокоилась, хотя игроки «Динамо» так и не давали создать опасных моментов гостям из Екатеринбурга. Однако после перерыва игра «Урала» поменялась кардинальным образом: гости стали чаще подходить к воротам соперника и создавать моменты. На 50-й минуте капитан уральцев Денис Кулаков навесил с правого фланга в центр на линию вратарской, где полузащитник Эрик Бикфалви нанес сильный удар головой, но вратарь Антон Шунин сумел спасти свою команду. На 74-й минуте футболисты «Динамо» заработали штрафной близ ворот: Панченко ударил точно в створ ворот, не задев стенку, однако надежно сыграл вратарь «Урала» Ярослав Годзюр.

О стадионе

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий
«Динамо» — «Рубин»: концерт в Петровском парке, час большинства, гол в концовке

Реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года. В матче открытия обновленного стадиона 26 мая в рамках 30-го тура чемпионата России прошлого сезона «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» со счетом 3:3. 21 июля во втором туре нового сезона премьер-лиги «Динамо» уступило дома казанскому «Рубину» со счетом 0:1.

Динамо
2:0
Первый тайм: 2:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 326.07.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Динамо, 12349 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ХохловДмитрий Парфенов
Голы
Артур Юсупов(Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью, Кирилл Панченко)16′
Кирилл Панченко31′
Составы команд
1Антон Шунин
31Ярослав Годзюр
17Сергей Паршивлюк
15Денис Кулаков
4Владимир Рыков
59′
27Михаил Меркулов
44Тони Шуньич
8Роман Емельянов
8Кирилл Панченко
58Отман Эль-Кабир
11Себастьян Шиманьски
10Эрик Бикфалви
99Рамиль Шейдаев
11Владимир Ильин
77Шарль Каборе
39′
6Рафал Аугустыняк
34Константин Рауш
81′
3Вараздат Ароян
56′84′
2Григорий Морозов
88Павел Погребняк
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
79′
44Андрей Егорычев
70′
7Мигел Кардозу
14Юрий Бавин
6Артур Юсупов
70′
13Петрюс Бумаль
46′
5Абдул Азиз Тетте
17Николай Димитров
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
13Удары (всего)10
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
9Фолы11
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Сборную России пригласили на Олимпиаду-2020 с флагом и гимном
Тремя матчами в субботу продолжится программа третьего тура РПЛ
«Ювентус» без Роналду пропустил три мяча от звезд корейской лиги
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира
«Оренбург» арендовал футболиста «Локомотива» до конца сезона
Тарасов прокомментировал новость о запрете на выезд из России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь