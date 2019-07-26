«Динамо» впервые победило в матче чемпионата России по футболу на обновленном стадионе

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Динамо» отличились полузащитник Артур Юсупов (16-я минута) и нападающий Кирилл Панченко (31). Матч обслуживала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Для Юсупова забитый мяч стал десятым в рамках чемпионатов России.

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Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.

«Динамо» и «Урал» встретились друг с другом в 11-й раз в рамках чемпионатов России, московский клуб одержал шестую победу, две победы на счету екатеринбургской команды, еще три матча завершились вничью. В предыдущем сезоне клубы также встречались в третьем туре, игра прошла в Екатеринбурге (1:1), в матче второго круга «Динамо» разгромило «Урал» со счетом 4:0.

«Динамо» одержало первую победу в сезоне-2019/20 и поднялось на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав четыре очка. «Урал» занимает второе место с шестью очками.

В четвертом туре «Динамо» на выезде сыграет с московским «Спартаком», «Урал» примет «Ростов», оба матча пройдут 3 августа.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 4, 3.08.2019, 19:00 Спартак - Динамо -

Ход матча

«Динамо» начало оправдывать статус хозяев с самого начала матча, создав два опасных момента уже на первых минутах встречи. Полузащитник москвичей Себастиан Шиманьски пробил справа, защитник уральского клуба принял удар на себя, и первым на отскок успел защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, но отправил мяч выше ворот. Хозяева продолжали контролировать игру и владеть преимуществом, что привело к голу на 16-й минуте: Жоазиньо прострелил с левого фланга, где Юсупов удачно подставил колено, отправив мяч точно в ворота.

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На 31-й минуте футболисты «Динамо» удвоили преимущество, Панченко пробил точно в дальний угол ворот.

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После этого игра немного успокоилась, хотя игроки «Динамо» так и не давали создать опасных моментов гостям из Екатеринбурга. Однако после перерыва игра «Урала» поменялась кардинальным образом: гости стали чаще подходить к воротам соперника и создавать моменты. На 50-й минуте капитан уральцев Денис Кулаков навесил с правого фланга в центр на линию вратарской, где полузащитник Эрик Бикфалви нанес сильный удар головой, но вратарь Антон Шунин сумел спасти свою команду. На 74-й минуте футболисты «Динамо» заработали штрафной близ ворот: Панченко ударил точно в створ ворот, не задев стенку, однако надежно сыграл вратарь «Урала» Ярослав Годзюр.

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