Шюррле близок к переходу в «Спартак» на правах аренды

Источник: AP 2019

Ранее сообщалось, что 28-летний Шюррле входит в сферу интересов московского «Локомотива». Семья немца не против того, чтобы переехать в Россию, поскольку супруга игрока, Анна Шарыпова, родом из Казахстана.

Фоторепортаж Лучшие легионеры в истории российского футбола

Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На счету игрока 6 результативных ударов.

Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».

В составе сборной Германии Шюррле провёл 57 матчей и забил 22 мяча, стал чемпионом мира в 2014 году.