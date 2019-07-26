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26 июля, источник: Чемпионат.com

Шюррле близок к переходу в «Спартак» на правах аренды

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» собирается взять в аренду с последующим выкупом полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. Сделка может быть оформлена в ближайшее время.

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Источник: AP 2019

Ранее сообщалось, что 28-летний Шюррле входит в сферу интересов московского «Локомотива». Семья немца не против того, чтобы переехать в Россию, поскольку супруга игрока, Анна Шарыпова, родом из Казахстана.

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Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На счету игрока 6 результативных ударов.

Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».

В составе сборной Германии Шюррле провёл 57 матчей и забил 22 мяча, стал чемпионом мира в 2014 году.

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