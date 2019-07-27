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00:49 (мск), источник: ТАСС

Тремя матчами в субботу продолжится программа третьего тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 27 июля. Три встречи третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоятся в субботу. «Уфа» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Тамбов» примет московский «Спартак», а «Краснодар» на домашнем стадионе встретится с новичком высшего дивизиона «Сочи».

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Источник: ИТАР-ТАСС

На старте сезона «Уфа» потерпела два поражения, но упрекнуть команду Вадима Евсеева нельзя. Клуб уступил «Уралу» и «Краснодару» с одинаковым счетом 2:3, показав качественный футбол в атаке. Однако сыгранности в защите и выносливости уфимцам не хватило. В игре с тем же «Краснодаром» коллектив из столицы Башкортостана упустил преимущество в два мяча.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 3, 27.07.2019, 14:00

Уфа-Крылья Советов-

«Крылья Советов» впервые в сезоне сыграют в гостях. На домашней арене команда добыла победу над московским ЦСКА (2:0) и проиграла тульскому «Арсеналу» (2:3). Последняя встреча обнажила большие проблемы в защите у подопечных Миодрага Божовича. Неудача наверняка заставит задуматься самарцев и внести необходимые коррективы.

Попробует продлить голевую серию в игре с «Уфой» молодой форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев. 22-летний нападающий забил три мяча и возглавляет список лучших бомбардиров турнира. Обслужит встречу судейская бригада под руководством Василия Казарцева (Санкт-Петербург). Матч начнется в 14:00 мск на стадионе «Нефтяник».

Саранск примет матч «Тамбова» и «Спартака»

В 16:30 мск на «Мордовия-Арене» «Тамбов» сыграет со «Спартаком». Новичок РПЛ проведет первый домашний матч в сезоне в Саранске из-за того, что родная арена не прошла лицензирование. По словам генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой, команда вернется на свой стадион не ранее октября.

После матча второго тура, в котором «Спартак» встречался с «Ростовом», произошла стычка между болельщиками московской команды и сотрудниками ОМОНа. Предстоящая игра пройдет с применением дополнительных мер безопасности, чтобы избежать подобных инцидентов.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 3, 27.07.2019, 16:30

Тамбов-Спартак-

Дебют «Тамбова» в РПЛ осложнил календарь — на старте сезона новичок высшего дивизиона встречался с петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», уступив именитым соперникам с одинаковым счетом 1:2. Команде Александра Григоряна пока откровенно не хватает мастерства. Футболисты стараются нивелировать это большим объемом работы. Если тамбовчанам хватит сил на все 90 минут, то они смогут побороться с красно-белыми.

«Спартак» же, несмотря на четыре очка в активе, пока откровенно не впечатляет. Слишком много вопросов вызывает игра красно-белых, которая не выглядит стабильной и целостной. Главный тренер Олег Кононов не наладил взаимодействия между линиями, но это тяжело сделать при формировании практически нового состава.

Болельщики «Спартака» последние дни живут ожиданием трансфера плеймейкера. Не утихают и разговоры об уходе бразильца Фернандо. В аренду в «Арсенал» отправился молодой полузащитник Александр Ломовицкий. Именно поэтому столичной команде необходимо провести еще несколько туров, чтобы нащупать необходимые сочетания.

Матч в Саранске обслужит судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород).

«Краснодар» укрепился и жаждет побед

Первый домашний матч в сезоне «Краснодар» проведет против «Сочи», являющегося еще одним дебютантом высшего дивизиона. Игра начнется в 19:00 мск. Ее обслужит судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 3, 27.07.2019, 19:00

Краснодар-Сочи-

Благодаря активным действиям на трансферном рынке «Краснодар» укрепился целым рядом высококвалифицированных игроков. Состав команды пополнили полузащитники Реми Кабелля, Тонни Вилена и форвард Маркус Берг. Все они имеют опыт выступления на самом высоком уровне, что должно помочь российскому клубу, которому вскоре предстоит дебютировать в Лиге чемпионов матчами против португальского «Порту».

Однако команда Мурада Мусаева должна будет пройти болезненный период наработки взаимодействий, особенно в полузащите. Это может привести к тому, что старт чемпионата России сложится для коллектива не так успешно, как многие ожидали. Пока в активе «Краснодара» поражение в первом матче от грозненского «Ахмата» (0:1) и тяжелая победа над «Уфой» (3:2).

Состав «Сочи» претерпел существенные изменения перед стартом чемпионата. Усиление команда Александра Точилина получала за несколько дней до первой игры сезона. Это привело к двум поражениям от «Спартака» (0:1) и «Зенита» (0:2). Однако болельщики испытывают приятные впечатления от выступления «Сочи».

«Краснодару» необходимо выигрывать, чтобы подтвердить чемпионские амбиции и снять давление, которое образовалось после не самого убедительного начала первенства. На «Сочи» же ничего не давит. От новичка РПЛ не ждут подвигов, что может раскрепостить подопечных Точилина.

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