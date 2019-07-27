Тремя матчами в субботу продолжится программа третьего тура чемпионата России по футболу
ТАСС, 27 июля. Три встречи третьего тура Российской
ТАСС, 27 июля. Три встречи третьего тура Российской
На старте сезона «Уфа» потерпела два поражения, но упрекнуть команду Вадима Евсеева нельзя. Клуб уступил «Уралу» и «Краснодару» с одинаковым счетом 2:3, показав качественный футбол в атаке. Однако сыгранности в защите и выносливости уфимцам не хватило. В игре с тем же «Краснодаром» коллектив из столицы Башкортостана упустил преимущество в два мяча.
«Крылья Советов» впервые в сезоне сыграют в гостях. На домашней арене команда добыла победу над московским ЦСКА (2:0) и проиграла тульскому «Арсеналу» (2:3). Последняя встреча обнажила большие проблемы в защите у подопечных Миодрага Божовича. Неудача наверняка заставит задуматься самарцев и внести необходимые коррективы.
Попробует продлить голевую серию в игре с «Уфой» молодой форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев. 22-летний нападающий забил три мяча и возглавляет список лучших бомбардиров турнира. Обслужит встречу судейская бригада под руководством Василия Казарцева (Санкт-Петербург). Матч начнется в 14:00 мск на стадионе «Нефтяник».
В 16:30 мск на «Мордовия-Арене» «Тамбов» сыграет со «Спартаком». Новичок РПЛ проведет первый домашний матч в сезоне в Саранске
После матча второго тура, в котором «Спартак» встречался с «Ростовом», произошла стычка между болельщиками московской команды и сотрудниками ОМОНа. Предстоящая игра пройдет с применением дополнительных мер безопасности, чтобы избежать подобных инцидентов.
Дебют «Тамбова» в РПЛ осложнил календарь — на старте сезона новичок высшего дивизиона встречался с петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», уступив именитым соперникам с одинаковым счетом 1:2. Команде Александра Григоряна пока откровенно не хватает мастерства. Футболисты стараются нивелировать это большим объемом работы. Если тамбовчанам хватит сил на все 90 минут, то они смогут побороться с
«Спартак» же, несмотря на четыре очка в активе, пока откровенно не впечатляет. Слишком много вопросов вызывает игра
Матч в Саранске обслужит судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород).
Первый домашний матч в сезоне «Краснодар» проведет против «Сочи», являющегося еще одним дебютантом высшего дивизиона. Игра начнется в 19:00 мск. Ее обслужит судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
Благодаря активным действиям на трансферном рынке «Краснодар» укрепился целым рядом высококвалифицированных игроков. Состав команды пополнили полузащитники Реми Кабелля, Тонни Вилена и форвард Маркус Берг. Все они имеют опыт выступления на самом высоком уровне, что должно помочь российскому клубу, которому вскоре предстоит дебютировать в Лиге чемпионов матчами против португальского «Порту».
Однако команда Мурада Мусаева должна будет пройти болезненный период наработки взаимодействий, особенно в полузащите. Это может привести к тому, что старт чемпионата России сложится для коллектива не так успешно, как многие ожидали. Пока в активе «Краснодара» поражение в первом матче от грозненского «Ахмата» (0:1) и тяжелая победа над «Уфой» (3:2).
«Краснодару» необходимо выигрывать, чтобы подтвердить чемпионские амбиции и снять давление, которое образовалось после не самого убедительного начала первенства. На «Сочи» же ничего не давит. От новичка РПЛ не ждут подвигов, что может раскрепостить подопечных Точилина.