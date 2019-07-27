Газизов сообщил, что «Уфа» не тянет условия «Зенита» по Заболотному

— Антон знает наш клуб, знает ребят из команды, мы лично знакомы, и он сам, в принципе, изъявил желание перейти. Дело в другом — мы не тянем условия «Зенита». Они выдвинули свои требования, мы — свои. Руководство сине-бело-голубых пока думает. Но это их право, это их игрок, — цитирует Газизова News.ru.