Газизов сообщил, что «Уфа» не тянет условия «Зенита» по Заболотному
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о переговорах по форварду «Зенита» Антону Заболотному.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о переговорах по форварду «Зенита» Антону Заболотному.
— Антон знает наш клуб, знает ребят из команды, мы лично знакомы, и он сам, в принципе, изъявил желание перейти. Дело в другом — мы не тянем условия «Зенита». Они выдвинули свои требования, мы — свои. Руководство
— «Зенит» выдвинул более высокие требования?
— Нет, они просто думают.
В прошлом сезоне 28-летний Антон Заболотный провел в составе петербуржцев 30 официальных матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.