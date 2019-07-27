«Спартак» решил расстаться с Мельгарехо
Парагвайский полузащитник Лоренсо Мельгарехо покинет «Спартак», утверждает «РБК-Спорт».
Парагвайский полузащитник Лоренсо Мельгарехо покинет «Спартак», утверждает «РБК-Спорт».
По данным источника, руководство московского клуба уже сообщило футболисту, что принято решение о его уходе. Представитель хавбека намерен найти ему новый клуб в России. Интерес к игроку проявляет «Ростов». Ожидается, что Мельгарехо покинет «Спартак» в ближайшие 2−3 недели.
Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из «Кубани». Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В минувшем сезоне 28-летний парагваец принял участие в 23 матчах Российской