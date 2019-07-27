«Уфа» одержала первую победу в чемпионате России по футболу, обыграв «Крылья Советов»
ТАСС, 27 июля. Футбольный клуб «Уфа» победил самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче третьего тура Российской
ТАСС, 27 июля. Футбольный клуб «Уфа» победил самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче третьего тура Российской
В составе «Уфы» гол забил Даниил Фомин (21-я минута), автоголом отметился защитник самарского клуба Владимир Полуяхтов (33). У «Крыльев Советов» отличился Срджан Мияилович (25).
«Уфа» одержала первую победу в текущем сезоне чемпионата России, ранее подопечные Вадима Евсеева потерпели два поражения — от екатеринбургского «Урала» на выезде (2:3) и «Краснодара» дома (2:3). В активе «Крыльев Советов» также одна победа — дома над столичным ЦСКА (2:0), в матче прошлого тура самарский клуб дома потерпел поражение от тульского «Арсенала» (2:3).
В рамках чемпионата России команды встречались в седьмой раз, «Уфа» одержала четыре победы, «Крылья Советов» побеждали в двух играх, еще одна встреча завершилась ничейным результатом.
«Уфа» поднялась на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. «Крылья Советов» идут на девятой строчке, также имея в активе три очка.
В следующем матче 4 августа «Уфа» на выезде сыграет с «Сочи», «Крылья Советов» днем ранее дома встретятся с московским «Локомотивом».
|Вадим Евсеев
|Миодраг Божович
|Даниил Фомин(Александр Сухов, Кэтэлин Карп)
|21′
|Срджан Мияйлович(Александр Соболев)
|25′
|Павел Аликин(Оливье Тилль)
|33′
|31
|Александр Беленов
|1
|Сергей Рыжиков
|3
|Павел Аликин
|23
|Дмитрий Комбаров
|15
|Александр Пуцко
52′
|2
|Владимир Полуяхтов
57′
|55
|Джемал Табидзе
|50
|Максим Карпов
|33
|Александр Сухов
|8
|Александр Гацкан
|77
|Азер Алиев
|20
|Срджан Мияйлович
|8
|Кэтэлин Карп
|17
|Антон Зиньковский
|74
|Даниил Фомин
|77
|Дмитрий Кабутов
|10
|Оливье Тилль
82′
|22
|Александр Анюков
70′
|23
|Данила Емельянов
|99
|Максим Канунников
|44
|Силвестр Игбун
90′
|7
|Александр Соболев
60′84′
|17
|Николай Гиоргобиани
|69
|Егор Голенков
|99
|Андрей Козлов
74′
|14
|Раду Гынсарь
74′
|11
|Ловро Бизяк
|9
|Деян Радонич
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|6
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|17
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Александр Богданов(Россия, Верея)