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16:22 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» одержала первую победу в чемпионате России по футболу, обыграв «Крылья Советов»

ТАСС, 27 июля. Футбольный клуб «Уфа» победил самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Уфы» гол забил Даниил Фомин (21-я минута), автоголом отметился защитник самарского клуба Владимир Полуяхтов (33). У «Крыльев Советов» отличился Срджан Мияилович (25).

«Уфа» одержала первую победу в текущем сезоне чемпионата России, ранее подопечные Вадима Евсеева потерпели два поражения — от екатеринбургского «Урала» на выезде (2:3) и «Краснодара» дома (2:3). В активе «Крыльев Советов» также одна победа — дома над столичным ЦСКА (2:0), в матче прошлого тура самарский клуб дома потерпел поражение от тульского «Арсенала» (2:3).

В рамках чемпионата России команды встречались в седьмой раз, «Уфа» одержала четыре победы, «Крылья Советов» побеждали в двух играх, еще одна встреча завершилась ничейным результатом.

«Уфа» поднялась на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. «Крылья Советов» идут на девятой строчке, также имея в активе три очка.

В следующем матче 4 августа «Уфа» на выезде сыграет с «Сочи», «Крылья Советов» днем ранее дома встретятся с московским «Локомотивом».

Уфа
2:1
Первый тайм: 2:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 327.07.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Нефтяник, 6543 зрителя
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевМиодраг Божович
Голы
Даниил Фомин(Александр Сухов, Кэтэлин Карп)21′
Срджан Мияйлович(Александр Соболев)25′
Павел Аликин(Оливье Тилль)33′
Составы команд
31Александр Беленов
1Сергей Рыжиков
3Павел Аликин
23Дмитрий Комбаров
15Александр Пуцко
52′
2Владимир Полуяхтов
57′
55Джемал Табидзе
50Максим Карпов
33Александр Сухов
8Александр Гацкан
77Азер Алиев
20Срджан Мияйлович
8Кэтэлин Карп
17Антон Зиньковский
74Даниил Фомин
77Дмитрий Кабутов
10Оливье Тилль
82′
22Александр Анюков
70′
23Данила Емельянов
99Максим Канунников
44Силвестр Игбун
90′
7Александр Соболев
60′84′
17Николай Гиоргобиани
69Егор Голенков
99Андрей Козлов
74′
14Раду Гынсарь
74′
11Ловро Бизяк
9Деян Радонич
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
6Удары (всего)11
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
17Фолы7
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлександр Богданов(Россия, Верея)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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