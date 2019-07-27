«Уфа» одержала первую победу в чемпионате России по футболу, обыграв «Крылья Советов»

Источник: РИА "Новости"

В составе «Уфы» гол забил Даниил Фомин (21-я минута), автоголом отметился защитник самарского клуба Владимир Полуяхтов (33). У «Крыльев Советов» отличился Срджан Мияилович (25).

«Уфа» одержала первую победу в текущем сезоне чемпионата России, ранее подопечные Вадима Евсеева потерпели два поражения — от екатеринбургского «Урала» на выезде (2:3) и «Краснодара» дома (2:3). В активе «Крыльев Советов» также одна победа — дома над столичным ЦСКА (2:0), в матче прошлого тура самарский клуб дома потерпел поражение от тульского «Арсенала» (2:3).

В рамках чемпионата России команды встречались в седьмой раз, «Уфа» одержала четыре победы, «Крылья Советов» побеждали в двух играх, еще одна встреча завершилась ничейным результатом.

«Уфа» поднялась на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. «Крылья Советов» идут на девятой строчке, также имея в активе три очка.