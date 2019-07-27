«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче третьего тура чемпионата России по футболу
Тамбовский клуб одержал первую победу в чемпионатах России.
Тамбовский клуб одержал первую победу в чемпионатах России.
ТАСС, 27 июля. Московский «Спартак» на выезде проиграл «Тамбову» со счетом 0:2 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
В составе «Тамбова» отличились защитники Седрик Гогуа (29-я минута) и Сослан Таказов (69). Гогуа забил гол в первом матче за «Тамбов», Таказов во второй раз отличился в Российской
За «Спартак» дебютировал российский полузащитник Резиуан Мирзов, он заменил аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе на 65-й минуте и получил желтую карточку на 82-й минуте. В течение матча футболисты московского клуба трижды попали в штангу и один раз в перекладину ворот соперника.
Лучшим игроком матча был признан ивуариец Гогуа. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае. На игру «Спартак» вышел в футболках, посвященных 60-летию со дня рождения Федора Черенкова, которые затем будут проданы на благотворительном аукционе, полученные средства будут направлены в фонд «Спартак — детям». «Тамбов» и «Спартак» встречались впервые в истории.
Несмотря на статус аутсайдера, первый момент в матче создал именно «Тамбов», на удар Михаила Костюкова выше ворот «Спартак» ответил неточной попыткой в исполнении Георгия Джикии. После этого гости могли выйти вперед, но Аяз Гулиев попал в перекладину. На исходе получаса штрафной у ворот
После этого «Тамбов» упустил еще один шанс, опасный удар нанес Хызыр Аппаев, его заблокировал защитник «Спартака» Самуэль Жиго. Спустя три минуты
Игра вторым номером принесла «Тамбову» результат — в одной из контратак хозяева заработали угловой, подачу головой замкнул Таказов, удвоив преимущество своей команды. При счете 0:2 «Спартак» окончательно раскрылся и мог пропустить еще как минимум один мяч. В атаке же команда действовала неубедительно — самым ярким эпизодом стало попадание мяча в перекладину после удара Жиго.
После трех матчей «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Тамбов» идет десятым с тремя баллами.
В четвертом туре «Спартак» дома сыграет с московским «Динамо», матч состоится 3 августа. «Тамбов» примет тульский «Арсенал», игра пройдет 4 августа.
|Александр Григорян
|Олег Кононов
|Седрик Гогуа(Михаил Костюков, Владислав Кулик)
|29′
|Сослан Таказов(Павел Карасев)
|69′
|88
|Гиорги Шелия
90′
|98
|Александр Максименко
|30
|Сослан Таказов
53′
|6
|Айртон
|3
|Гурам Тетрашвили
|2
|Самюэль Жиго
69′
|27
|Седрик Гогуа
54′
|14
|Георгий Джикия
|58
|Адессойе Ойеволе
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|25
|Павел Карасев
|10
|Зелимхан Бакаев
|92
|Валерий Чуперка
|11
|Фернанду
|14
|Хызыр Аппаев
|47
|Роман Зобнин
|8
|Антон Килин
76′
|92
|Николай Рассказов
82′
|99
|Иван Маркелов
|88
|Александр Ташаев
|77
|Михаил Костюков
67′
|7
|Аяз Гулиев
3′46′
|11
|Бенито
|49
|Джано Ананидзе
|6
|Владислав Кулик
57′
|19
|Эсекиэль Понсе
59′65′
|7
|Олег Чернышов
|9
|Резиуан Мирзов
82′
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|7
|7
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|4
|3
|Угловые
|8
|15
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)