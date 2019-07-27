«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче третьего тура чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 27 июля. Московский «Спартак» на выезде проиграл «Тамбову» со счетом 0:2 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

В составе «Тамбова» отличились защитники Седрик Гогуа (29-я минута) и Сослан Таказов (69). Гогуа забил гол в первом матче за «Тамбов», Таказов во второй раз отличился в Российской премьер-лиге (РПЛ) и впервые за тамбовский клуб. Для тамбовчан эта победа стала первой в чемпионатах России. Клуб провел первый домашний матч в сезоне в Саранске на «Мордовия-Арене», из-за того что домашний стадион не прошел лицензирование.

За «Спартак» дебютировал российский полузащитник Резиуан Мирзов, он заменил аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе на 65-й минуте и получил желтую карточку на 82-й минуте. В течение матча футболисты московского клуба трижды попали в штангу и один раз в перекладину ворот соперника.

Лучшим игроком матча был признан ивуариец Гогуа. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае. На игру «Спартак» вышел в футболках, посвященных 60-летию со дня рождения Федора Черенкова, которые затем будут проданы на благотворительном аукционе, полученные средства будут направлены в фонд «Спартак — детям». «Тамбов» и «Спартак» встречались впервые в истории.

Ход матча

Несмотря на статус аутсайдера, первый момент в матче создал именно «Тамбов», на удар Михаила Костюкова выше ворот «Спартак» ответил неточной попыткой в исполнении Георгия Джикии. После этого гости могли выйти вперед, но Аяз Гулиев попал в перекладину. На исходе получаса штрафной у ворот красно-белых привел к голу, помощник главного арбитра Михаила Вилкова зафиксировал офсайд, но судья указал на центр поля, поскольку Седрик Гогуа в момент удара не был в положении вне игры.

После этого «Тамбов» упустил еще один шанс, опасный удар нанес Хызыр Аппаев, его заблокировал защитник «Спартака» Самуэль Жиго. Спустя три минуты красно-белые требовали назначить пенальти в ворота «Тамбова», но в том моменте мяч попал не в руку, а в спину Таказову. После перерыва хозяева поля стали глубже отходить в оборону, надеясь использовать контратаки. Красно-белые шли вперед большими силами, стараясь чаще бить по воротам, так, после ударов Джикии и Джано Ананидзе мяч попадал в штанги.

Игра вторым номером принесла «Тамбову» результат — в одной из контратак хозяева заработали угловой, подачу головой замкнул Таказов, удвоив преимущество своей команды. При счете 0:2 «Спартак» окончательно раскрылся и мог пропустить еще как минимум один мяч. В атаке же команда действовала неубедительно — самым ярким эпизодом стало попадание мяча в перекладину после удара Жиго.

После трех матчей «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Тамбов» идет десятым с тремя баллами.