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18:44 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче третьего тура чемпионата России по футболу

Тамбовский клуб одержал первую победу в чемпионатах России.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 27 июля. Московский «Спартак» на выезде проиграл «Тамбову» со счетом 0:2 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

В составе «Тамбова» отличились защитники Седрик Гогуа (29-я минута) и Сослан Таказов (69). Гогуа забил гол в первом матче за «Тамбов», Таказов во второй раз отличился в Российской премьер-лиге (РПЛ) и впервые за тамбовский клуб. Для тамбовчан эта победа стала первой в чемпионатах России. Клуб провел первый домашний матч в сезоне в Саранске на «Мордовия-Арене», из-за того что домашний стадион не прошел лицензирование.

За «Спартак» дебютировал российский полузащитник Резиуан Мирзов, он заменил аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе на 65-й минуте и получил желтую карточку на 82-й минуте. В течение матча футболисты московского клуба трижды попали в штангу и один раз в перекладину ворот соперника.

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Лучшим игроком матча был признан ивуариец Гогуа. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае. На игру «Спартак» вышел в футболках, посвященных 60-летию со дня рождения Федора Черенкова, которые затем будут проданы на благотворительном аукционе, полученные средства будут направлены в фонд «Спартак — детям». «Тамбов» и «Спартак» встречались впервые в истории.

Ход матча

Несмотря на статус аутсайдера, первый момент в матче создал именно «Тамбов», на удар Михаила Костюкова выше ворот «Спартак» ответил неточной попыткой в исполнении Георгия Джикии. После этого гости могли выйти вперед, но Аяз Гулиев попал в перекладину. На исходе получаса штрафной у ворот красно-белых привел к голу, помощник главного арбитра Михаила Вилкова зафиксировал офсайд, но судья указал на центр поля, поскольку Седрик Гогуа в момент удара не был в положении вне игры.

После этого «Тамбов» упустил еще один шанс, опасный удар нанес Хызыр Аппаев, его заблокировал защитник «Спартака» Самуэль Жиго. Спустя три минуты красно-белые требовали назначить пенальти в ворота «Тамбова», но в том моменте мяч попал не в руку, а в спину Таказову. После перерыва хозяева поля стали глубже отходить в оборону, надеясь использовать контратаки. Красно-белые шли вперед большими силами, стараясь чаще бить по воротам, так, после ударов Джикии и Джано Ананидзе мяч попадал в штанги.

Игра вторым номером принесла «Тамбову» результат — в одной из контратак хозяева заработали угловой, подачу головой замкнул Таказов, удвоив преимущество своей команды. При счете 0:2 «Спартак» окончательно раскрылся и мог пропустить еще как минимум один мяч. В атаке же команда действовала неубедительно — самым ярким эпизодом стало попадание мяча в перекладину после удара Жиго.

После трех матчей «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Тамбов» идет десятым с тремя баллами.

В четвертом туре «Спартак» дома сыграет с московским «Динамо», матч состоится 3 августа. «Тамбов» примет тульский «Арсенал», игра пройдет 4 августа.

Тамбов
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 327.07.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 23238 зрителей
Главные тренеры
Александр ГригорянОлег Кононов
Голы
Седрик Гогуа(Михаил Костюков, Владислав Кулик)29′
Сослан Таказов(Павел Карасев)69′
Составы команд
88Гиорги Шелия
90′
98Александр Максименко
30Сослан Таказов
53′
6Айртон
3Гурам Тетрашвили
2Самюэль Жиго
69′
27Седрик Гогуа
54′
14Георгий Джикия
58Адессойе Ойеволе
12де Соуза Луиз Адриану
25Павел Карасев
10Зелимхан Бакаев
92Валерий Чуперка
11Фернанду
14Хызыр Аппаев
47Роман Зобнин
8Антон Килин
76′
92Николай Рассказов
82′
99Иван Маркелов
88Александр Ташаев
77Михаил Костюков
67′
7Аяз Гулиев
3′46′
11Бенито
49Джано Ананидзе
6Владислав Кулик
57′
19Эсекиэль Понсе
59′65′
7Олег Чернышов
9Резиуан Мирзов
82′
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты7
7Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины4
3Угловые8
15Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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