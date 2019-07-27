«Спартак» четыре раза попал в штангу, но проиграл новичку РПЛ. Трибуны призвали Кононова к отставке

Источник: Sport24

На старте сезона «Тамбов» принимает соперников в 400 км от дома — на «Мордовии Арене» в Саранске. Спартаковские болельщики добрались и туда, мощно пройдя по центру города.

Стартовый состав «Спартака» отличался от того, что использовался в Ростове, лишь на одну позицию — вместо травмированного Ещенко вышел Рассказов.

А в составе «Тамбова» вышел только один клиент Дмитрия Селюка — несмотря на красочный рассказ агента о темнокожих жемчужинах новичка РПЛ. Седрик Гогуа занял место в центре обороны.

«Спартак» вышел на игру в футболках с изображением Федора Черенкова и фразой «Живи футболом, играй красиво». 25 июля исполнилось бы 60 лет со дня рождения легенды, и такая акция — гораздо лучше скандальных высказываний последних дней.

«Спартак» едва не пропустил уже на четвертой минуте: Чуперка пробил в защитника, а добивавший Костюков, находясь перед пустыми воротами, не попал в створ.

Тут же Бакаев, раскачав в штрафной соперника, прострелил в центр, «Тамбов» отбился, но набежавший Джикия неплохо приложился по воротам. В середине тайма Гулиев пальнул в перекладину — но все это были скорее эпизоды, чем система.

В ответной атаке «Тамбов» заработал штрафной, Гогуа (он выдал прекрасный матч) из скопления игроков забил мяч и, несмотря на поднятый флажок бокового, побежал его праздновать. Лайнсмен, впрочем, тут же флаг опустил. Судья Вилков, обсудив момент с помощником, в итоге показал на центр. Олега Кононова таким разъяренным мы не видели, наверное, никогда:

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В перерыве Кононов добавил в атакующую группу Жано, который заменил получившего желтую Гулиева.

На 55-й минуте «Спартак» добился опасного штрафного, Фернандо делал вид, что бить будет он, но ударил Джикия. Итог — второе за матч попадание в каркас, на этот раз — в штангу. А вскоре случилось и третье: Жано заложил красивую дугу, чуть-чуть не попав в дальний угол.

Между двумя этими событиями игрок «Тамбова» Костюков опять простил «Спартак»: находясь перед пустыми воротами, он опять пробил мимо. Но здесь ему хотя бы мешал Луис Адриано.

Перед игрой Кононов говорил, что Мирзова хватит на 20−30 минут. На 66-й минуте новичок «Спартака» действительно вышел, но почти сразу красно-белые пропустили еще раз. Айртон поскользнулся, дав соперникам возможность убежать 3 в 1. Хозяева завозились в чужой штрафной, Жиго, казалось, разрядил обстановку. Но дело закончилось угловым, с которого «Спартак» получил второй гол. Посмотрите, насколько одинок в этом моменте Токазов:

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Болельщики красно-белых стали скандировать не самые приятные вещи в адрес Кононова. От коуча требовали уйти в отставку, но сделать это по ходу игры он не мог в любом случае. За 10 минут до конца Мирзов заработал желтую за симуляцию — не самый удачный дебют стал откровенно неудачным.