«Спартак» четыре раза попал в штангу, но проиграл новичку РПЛ. Трибуны призвали Кононова к отставке
Тяжелый день для всех
Тяжелый день для всех
На старте сезона «Тамбов» принимает соперников в 400 км от дома — на «Мордовии Арене» в Саранске. Спартаковские болельщики добрались и туда, мощно пройдя по центру города.
Стартовый состав «Спартака» отличался от того, что использовался в Ростове, лишь на одну позицию — вместо травмированного Ещенко вышел Рассказов.
А в составе «Тамбова» вышел только один клиент Дмитрия Селюка — несмотря на красочный рассказ агента о темнокожих жемчужинах новичка РПЛ. Седрик Гогуа занял место в центре обороны.
«Спартак» вышел на игру в футболках с изображением Федора Черенкова и фразой «Живи футболом, играй красиво». 25 июля исполнилось бы 60 лет со дня рождения легенды, и такая акция — гораздо лучше скандальных высказываний последних дней.
«Спартак» едва не пропустил уже на четвертой минуте: Чуперка пробил в защитника, а добивавший Костюков, находясь перед пустыми воротами, не попал в створ.
Тут же Бакаев, раскачав в штрафной соперника, прострелил в центр, «Тамбов» отбился, но набежавший Джикия неплохо приложился по воротам. В середине тайма Гулиев пальнул в перекладину — но все это были скорее эпизоды, чем система.
В ответной атаке «Тамбов» заработал штрафной, Гогуа (он выдал прекрасный матч) из скопления игроков забил мяч и, несмотря на поднятый флажок бокового, побежал его праздновать. Лайнсмен, впрочем, тут же флаг опустил. Судья Вилков, обсудив момент с помощником, в итоге показал на центр. Олега Кононова таким разъяренным мы не видели, наверное, никогда:
В перерыве Кононов добавил в атакующую группу Жано, который заменил получившего желтую Гулиева.
На 55-й минуте «Спартак» добился опасного штрафного, Фернандо делал вид, что бить будет он, но ударил Джикия. Итог — второе за матч попадание в каркас, на этот раз — в штангу. А вскоре случилось и третье: Жано заложил красивую дугу,
Между двумя этими событиями игрок «Тамбова» Костюков опять простил «Спартак»: находясь перед пустыми воротами, он опять пробил мимо. Но здесь ему хотя бы мешал Луис Адриано.
Перед игрой Кононов говорил, что Мирзова хватит на 20−30 минут. На 66-й минуте новичок «Спартака» действительно вышел, но почти сразу
Болельщики
А в самом конце была еще одна перекладина — на этот раз не повезло Жиго.
|Александр Григорян
|Олег Кононов
|Седрик Гогуа(Михаил Костюков, Владислав Кулик)
|29′
|Сослан Таказов(Павел Карасев)
|69′
|88
|Гиорги Шелия
90′
|98
|Александр Максименко
|30
|Сослан Таказов
53′
|6
|Айртон
|3
|Гурам Тетрашвили
|2
|Самюэль Жиго
69′
|27
|Седрик Гогуа
54′
|14
|Георгий Джикия
|58
|Адессойе Ойеволе
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|25
|Павел Карасев
|10
|Зелимхан Бакаев
|92
|Валерий Чуперка
|11
|Фернанду
|14
|Хызыр Аппаев
|47
|Роман Зобнин
|8
|Антон Килин
76′
|92
|Николай Рассказов
82′
|99
|Иван Маркелов
|88
|Александр Ташаев
|77
|Михаил Костюков
67′
|7
|Аяз Гулиев
3′46′
|11
|Бенито
|49
|Джано Ананидзе
|6
|Владислав Кулик
57′
|19
|Эсекиэль Понсе
59′65′
|7
|Олег Чернышов
|9
|Резиуан Мирзов
82′
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|7
|7
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|4
|3
|Угловые
|8
|15
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)