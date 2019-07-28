Автор гола в ворота красно-белых стал лучшим игроком матча «Тамбов» — «Спартак»
Полузащитник «Тамбова» Седрик Гогуа получил приз лучшему игроку матча 3-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).
Полузащитник «Тамбова» Седрик Гогуа получил приз лучшему игроку матча 3-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).
Футболист стал автором первого гола в ворота
Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры РПЛ, а лауреаты выбираются
|Александр Григорян
|Олег Кононов
|Седрик Гогуа(Михаил Костюков, Владислав Кулик)
|29′
|Сослан Таказов(Павел Карасев)
|69′
|88
|Гиорги Шелия
90′
|98
|Александр Максименко
|30
|Сослан Таказов
53′
|6
|Айртон
|3
|Гурам Тетрашвили
|2
|Самюэль Жиго
69′
|27
|Седрик Гогуа
54′
|14
|Георгий Джикия
|58
|Адессойе Ойеволе
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|25
|Павел Карасев
|10
|Зелимхан Бакаев
|92
|Валерий Чуперка
|11
|Фернанду
|14
|Хызыр Аппаев
|47
|Роман Зобнин
|8
|Антон Килин
76′
|92
|Николай Рассказов
82′
|99
|Иван Маркелов
|88
|Александр Ташаев
|77
|Михаил Костюков
67′
|7
|Аяз Гулиев
3′46′
|11
|Бенито
|49
|Джано Ананидзе
|6
|Владислав Кулик
57′
|19
|Эсекиэль Понсе
59′65′
|7
|Олег Чернышов
|9
|Резиуан Мирзов
82′
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|7
|7
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|4
|3
|Угловые
|8
|15
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)