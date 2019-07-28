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14:07 (мск), источник: Матч ТВ

Автор гола в ворота красно-белых стал лучшим игроком матча «Тамбов» — «Спартак»

Полузащитник «Тамбова» Седрик Гогуа получил приз лучшему игроку матча 3-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

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Футболист стал автором первого гола в ворота красно-белых, отличившись на 29-й минуте. В следующем туре 4 августа «Тамбов» дома сыграет с «Арсеналом».

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Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры РПЛ, а лауреаты выбираются премьер-лигой и телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Тамбов
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 327.07.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 23238 зрителей
Главные тренеры
Александр ГригорянОлег Кононов
Голы
Седрик Гогуа(Михаил Костюков, Владислав Кулик)29′
Сослан Таказов(Павел Карасев)69′
Составы команд
88Гиорги Шелия
90′
98Александр Максименко
30Сослан Таказов
53′
6Айртон
3Гурам Тетрашвили
2Самюэль Жиго
69′
27Седрик Гогуа
54′
14Георгий Джикия
58Адессойе Ойеволе
12де Соуза Луиз Адриану
25Павел Карасев
10Зелимхан Бакаев
92Валерий Чуперка
11Фернанду
14Хызыр Аппаев
47Роман Зобнин
8Антон Килин
76′
92Николай Рассказов
82′
99Иван Маркелов
88Александр Ташаев
77Михаил Костюков
67′
7Аяз Гулиев
3′46′
11Бенито
49Джано Ананидзе
6Владислав Кулик
57′
19Эсекиэль Понсе
59′65′
7Олег Чернышов
9Резиуан Мирзов
82′
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты7
7Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины4
3Угловые8
15Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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