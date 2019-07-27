Источник: «Динамо» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимиллиан Филипп может покинуть немецкую команду летом, утверждает журналист Sky Sport Марк Бехренбек в своем Twitter.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимиллиан Филипп может покинуть немецкую команду летом, утверждает журналист Sky Sport Марк Бехренбек в своем Twitter.
По его информации, московское «Динамо» интересуется 25-летним футболистом и работает над согласованием трансфера.
Отмечается, что франкфуртский «Айнтрахт» также проявляет интерес к Филиппу. Спортсмен не поехал с командой на тренировочный сбор в
В прошлом сезоне Филипп провел 23 матча за «Боруссию», забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт Максимиллиана с «шмелями» рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 13 миллионов евро.