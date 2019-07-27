Источник: «Динамо» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии»

По его информации, московское «Динамо» интересуется 25-летним футболистом и работает над согласованием трансфера.

Отмечается, что франкфуртский «Айнтрахт» также проявляет интерес к Филиппу. Спортсмен не поехал с командой на тренировочный сбор в Бад-Рагац, что сигнализирует о том, что форвард может покинуть «Боруссию».