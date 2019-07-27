Вилков не назначил два пенальти. «Спартак» снова потерял очки при судействе нижегородца

Источник: Спорт-Экспресс

Почему не назначен пенальти в пользу красно-белых?

Все основные эпизоды, в которых спартаковцы могли поставить под сомнение решения Вилкова, случились в первом тайме.

На 25-й минуте арбитр поступил правильно, не назначив пенальти в ворота тамбовской команды. В том эпизоде после удара Фернанду в штрафной площади номинальных хозяев поля произошел контакт мяча с рукой Килина, стоявшего в «стенке». Мяч летел игроку «Тамбова» в голову. Он ее прикрыл рукой, оказавшейся сантиметрах в 10−15 от лица. Отмашки не было, движения в сторону — тоже, площадь тела или головы от действия Килина не увеличилась. Решение судьи можно поддержать. Хотя, конечно, есть и другие мнения.

Правильно ли засчитан гол?

На 29-й минуте тамбовская команда открыла счет после удара Гогуа. Второй ассистент Николай Богач поначалу сигнализировал об офсайде, однако затем свое решение изменил.

Необходимо обратить внимание на то, что помощник Михаила Вилкова занимал неудачную позицию — он не находился на одной линии с последним защитником «Спартака» и не мог верно определить положение игроков по отношению друг к другу. Видеоповтор не позволяет сделать однозначный вывод относительно того, где в момент скидки мяча оказался Гогуа — за линией офсайда или нет. Потому, пока не появится другая видеозапись, не остается ничего иного, как согласится с решением Вилкова засчитать взятие ворот. Интересно, как в такой ситуации выкручивались бы видеоарбитры?

Почему не назначен еще один пенальти в ворота «Тамбова»?

На 35-й минуте Вилков принял совершенно верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота тамбовской команды. Кому-то могло показаться, что Таказов в падении рукой прервал прострельную передачу Рассказова. На самом деле мяч попал игроку «Тамбова» в спину. Это видно на повторе, показанном пять минут спустя. Оснований для назначения пенальти нет.

Куда пропал спрей?

Одно наблюдение. У судей пропал спрей. Не у всех — у некоторых. В частности, не было спрея и у Вилкова.

Его отсутствие не смертельно. Было бы куда же, если бы судья забыл или потерял карточки. Но рефери в разных турнирах активно используют пену для обозначения места установки мяча и «стенки». Поэтому когда наши арбитры перестали применять спрей, это бросилось в глаза.