Вилков не назначил два пенальти. «Спартак» снова потерял очки при судействе нижегородца
В очередной игре
В очередной игре
Все основные эпизоды, в которых спартаковцы могли поставить под сомнение решения Вилкова, случились в первом тайме.
На 25-й минуте арбитр поступил правильно, не назначив пенальти в ворота тамбовской команды. В том эпизоде после удара Фернанду в штрафной площади номинальных хозяев поля произошел контакт мяча с рукой Килина, стоявшего в «стенке». Мяч летел игроку «Тамбова» в голову. Он ее прикрыл рукой, оказавшейся сантиметрах в 10−15 от лица. Отмашки не было, движения в сторону — тоже, площадь тела или головы от действия Килина не увеличилась. Решение судьи можно поддержать. Хотя, конечно, есть и другие мнения.
На 29-й минуте тамбовская команда открыла счет после удара Гогуа. Второй ассистент Николай Богач поначалу сигнализировал об офсайде, однако затем свое решение изменил.
Необходимо обратить внимание на то, что помощник Михаила Вилкова занимал неудачную позицию — он не находился на одной линии с последним защитником «Спартака» и не мог верно определить положение игроков по отношению друг к другу. Видеоповтор не позволяет сделать однозначный вывод относительно того, где в момент скидки мяча оказался Гогуа — за линией офсайда или нет. Потому, пока не появится другая видеозапись, не остается ничего иного, как согласится с решением Вилкова засчитать взятие ворот. Интересно, как в такой ситуации выкручивались бы видеоарбитры?
На 35-й минуте Вилков принял совершенно верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота тамбовской команды.
Одно наблюдение. У судей пропал спрей. Не у всех — у некоторых. В частности, не было спрея и у Вилкова.
Его отсутствие не смертельно. Было бы куда же, если бы судья забыл или потерял карточки. Но рефери в разных турнирах активно используют пену для обозначения места установки мяча и «стенки». Поэтому когда наши арбитры перестали применять спрей, это бросилось в глаза.
|Александр Григорян
|Олег Кононов
|Седрик Гогуа(Михаил Костюков, Владислав Кулик)
|29′
|Сослан Таказов(Павел Карасев)
|69′
|88
|Гиорги Шелия
90′
|98
|Александр Максименко
|30
|Сослан Таказов
53′
|6
|Айртон
|3
|Гурам Тетрашвили
|2
|Самюэль Жиго
69′
|27
|Седрик Гогуа
54′
|14
|Георгий Джикия
|58
|Адессойе Ойеволе
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|25
|Павел Карасев
|10
|Зелимхан Бакаев
|92
|Валерий Чуперка
|11
|Фернанду
|14
|Хызыр Аппаев
|47
|Роман Зобнин
|8
|Антон Килин
76′
|92
|Николай Рассказов
82′
|99
|Иван Маркелов
|88
|Александр Ташаев
|77
|Михаил Костюков
67′
|7
|Аяз Гулиев
3′46′
|11
|Бенито
|49
|Джано Ананидзе
|6
|Владислав Кулик
57′
|19
|Эсекиэль Понсе
59′65′
|7
|Олег Чернышов
|9
|Резиуан Мирзов
82′
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|7
|7
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|4
|3
|Угловые
|8
|15
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)