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19:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вилков не назначил два пенальти. «Спартак» снова потерял очки при судействе нижегородца

В очередной игре красно-белых не обошлось без спорных судейских моментов.

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Источник: Спорт-Экспресс

Почему не назначен пенальти в пользу красно-белых?

Все основные эпизоды, в которых спартаковцы могли поставить под сомнение решения Вилкова, случились в первом тайме.

На 25-й минуте арбитр поступил правильно, не назначив пенальти в ворота тамбовской команды. В том эпизоде после удара Фернанду в штрафной площади номинальных хозяев поля произошел контакт мяча с рукой Килина, стоявшего в «стенке». Мяч летел игроку «Тамбова» в голову. Он ее прикрыл рукой, оказавшейся сантиметрах в 10−15 от лица. Отмашки не было, движения в сторону — тоже, площадь тела или головы от действия Килина не увеличилась. Решение судьи можно поддержать. Хотя, конечно, есть и другие мнения.

Правильно ли засчитан гол?

На 29-й минуте тамбовская команда открыла счет после удара Гогуа. Второй ассистент Николай Богач поначалу сигнализировал об офсайде, однако затем свое решение изменил.

Необходимо обратить внимание на то, что помощник Михаила Вилкова занимал неудачную позицию — он не находился на одной линии с последним защитником «Спартака» и не мог верно определить положение игроков по отношению друг к другу. Видеоповтор не позволяет сделать однозначный вывод относительно того, где в момент скидки мяча оказался Гогуа — за линией офсайда или нет. Потому, пока не появится другая видеозапись, не остается ничего иного, как согласится с решением Вилкова засчитать взятие ворот. Интересно, как в такой ситуации выкручивались бы видеоарбитры?

Почему не назначен еще один пенальти в ворота «Тамбова»?

На 35-й минуте Вилков принял совершенно верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота тамбовской команды. Кому-то могло показаться, что Таказов в падении рукой прервал прострельную передачу Рассказова. На самом деле мяч попал игроку «Тамбова» в спину. Это видно на повторе, показанном пять минут спустя. Оснований для назначения пенальти нет.

Куда пропал спрей?

Одно наблюдение. У судей пропал спрей. Не у всех — у некоторых. В частности, не было спрея и у Вилкова.

Его отсутствие не смертельно. Было бы куда же, если бы судья забыл или потерял карточки. Но рефери в разных турнирах активно используют пену для обозначения места установки мяча и «стенки». Поэтому когда наши арбитры перестали применять спрей, это бросилось в глаза.

Во время загрузки произошла ошибка.
Тамбов
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 327.07.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 23238 зрителей
Главные тренеры
Александр ГригорянОлег Кононов
Голы
Седрик Гогуа(Михаил Костюков, Владислав Кулик)29′
Сослан Таказов(Павел Карасев)69′
Составы команд
88Гиорги Шелия
90′
98Александр Максименко
30Сослан Таказов
53′
6Айртон
3Гурам Тетрашвили
2Самюэль Жиго
69′
27Седрик Гогуа
54′
14Георгий Джикия
58Адессойе Ойеволе
12де Соуза Луиз Адриану
25Павел Карасев
10Зелимхан Бакаев
92Валерий Чуперка
11Фернанду
14Хызыр Аппаев
47Роман Зобнин
8Антон Килин
76′
92Николай Рассказов
82′
99Иван Маркелов
88Александр Ташаев
77Михаил Костюков
67′
7Аяз Гулиев
3′46′
11Бенито
49Джано Ананидзе
6Владислав Кулик
57′
19Эсекиэль Понсе
59′65′
7Олег Чернышов
9Резиуан Мирзов
82′
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты7
7Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины4
3Угловые8
15Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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