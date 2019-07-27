Горлукович — о «Спартаке»: Кононов — путь в никуда

Источник: Спорт-Экспресс

— Я, кажется, вам лично уже как-то говорил: Кононов — это путь в никуда, — сказал Горлукович. — Не прав оказался, что ли? По-моему, время все расставляет на свои места. Когда окончательно стошнит от игры, тогда, наверное, что-то поменяется. К этому все шло.

— Пока «Спартак» идет по нисходящей. Победа с «Сочи», ничья с «Ростовом» и поражение от «Тамбова».

— Ну вот… А команда вроде бы должна прогрессировать от тура к туру. Или я опять что-то попутал? А «Спартак» проиграл «Тамбову»…

— По делу?

— Хм. Ну у «Тамбова» видна организация, дисциплина, какая-то четкость. А что у «Спартака»? Ни-че-го. Я могу вам один пример привести.

— Какой?

— «Спартак» разыгрывал стандарт. Как так получилось, что в результате него три футболиста «Тамбова» убежали против одного защитника?! Как это вообще возможно? Я уж про голы молчу…

— Особенно про второй, когда Айртон откровенно проспал соперника?

— Полнейшее безобразие. Что тут добавить? Жалко болельщиков. Надежды на сезон строили, а они потихонечку угасают.

— Кононова нужно убирать прямо сейчас?

— Это вы задайте вопрос хозяину клуба Леониду Федуну.

— С Кононовым будущего у «Спартака» точно нет?

— Я уже ответил. Это мое мнение. Перспектив у «Спартака» при нем нет.

— Кого-то можете выделить в составе «Спартака»?

— Вы серьезно? Кто мог понравиться? Серость, обыденность. Никто не выделяется. Кого отметить? «Спартак» хоть что-то показал?

— Четыре раза попали в каркас ворот.

— Да. Ну и что? Кто-то забил? Бакаев, Гулиев, кто-то вытащил команду? В штангу попал? Блин, а его для этого на поле выпускали? Чтобы в перекладину заряжал?

— К судейству сегодня нет вопросов?

— Еще бы они были! Или вы хотели, чтобы арбитры опять помогли, как в игре с бедным «Сочи»… Но вот боковой арбитр, похоже, спартаковский был. Он же сначала вне игры зафиксировал (смеется). Но не получилось.

— Кто бы мог вытащить этот «Спартак»? Черчесов, Бердыев, Карпин?

— И вы ждете от меня ответа?

— Да.

— Мне некорректно отвечать. Есть сейчас действующий тренер, Кононов работает.

— Болельщики сегодня кричали: «Каррера, возвращайся».