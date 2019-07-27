Горлукович — о «Спартаке»: Кононов — путь в никуда
Знаменитый спартаковский «дед» Сергей Горлукович — о провале команды Олега Кононова в матче с «Тамбовом» (0:2).
Знаменитый спартаковский «дед» Сергей Горлукович — о провале команды Олега Кононова в матче с «Тамбовом» (0:2).
— Я, кажется, вам лично уже
— Пока «Спартак» идет по нисходящей. Победа с «Сочи», ничья с «Ростовом» и поражение от «Тамбова».
— Ну вот… А команда вроде бы должна прогрессировать от тура к туру. Или я опять
— По делу?
— Хм. Ну у «Тамбова» видна организация, дисциплина,
— Какой?
— «Спартак» разыгрывал стандарт. Как так получилось, что в результате него три футболиста «Тамбова» убежали против одного защитника?! Как это вообще возможно? Я уж про голы молчу…
— Особенно про второй, когда Айртон откровенно проспал соперника?
— Полнейшее безобразие. Что тут добавить? Жалко болельщиков. Надежды на сезон строили, а они потихонечку угасают.
— Кононова нужно убирать прямо сейчас?
— Это вы задайте вопрос хозяину клуба Леониду Федуну.
— С Кононовым будущего у «Спартака» точно нет?
— Я уже ответил. Это мое мнение. Перспектив у «Спартака» при нем нет.
—
— Вы серьезно? Кто мог понравиться? Серость, обыденность. Никто не выделяется. Кого отметить? «Спартак» хоть
— Четыре раза попали в каркас ворот.
— Да. Ну и что?
— К судейству сегодня нет вопросов?
— Еще бы они были! Или вы хотели, чтобы арбитры опять помогли, как в игре с бедным «Сочи»… Но вот боковой арбитр, похоже, спартаковский был. Он же сначала вне игры зафиксировал (смеется). Но не получилось.
— Кто бы мог вытащить этот «Спартак»? Черчесов, Бердыев, Карпин?
— И вы ждете от меня ответа?
— Да.
— Мне некорректно отвечать. Есть сейчас действующий тренер, Кононов работает.
— Болельщики сегодня кричали: «Каррера, возвращайся».
— Фанаты хотят видеть изменений. Что касается Карерры… Он