Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»

«Есть ли варианты, кроме отставки Кононова? Никогда не ратовал за или против тренеров или руководства. Но ребята сегодня были не злые. Может, это Кононов не злой, хотя сегодня он там что-то визжал. Можно сказать, что команда в стадии перестройки, но Кононов раздражает всех болельщиков», — приводит его слова «Чемпионат».