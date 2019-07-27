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21:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского «Спартака» от «Тамбова».

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Источник: Спорт РИА Новости

В матче третьего тура РПЛ столичный клуб под руководством Олега Кононова на выезде проиграл новичку премьер-лиги со счетом 0:2.

«Есть ли варианты, кроме отставки Кононова? Никогда не ратовал за или против тренеров или руководства. Но ребята сегодня были не злые. Может, это Кононов не злой, хотя сегодня он там что-то визжал. Можно сказать, что команда в стадии перестройки, но Кононов раздражает всех болельщиков», — приводит его слова «Чемпионат».

Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года, сменив в этой должности испанца Рауля Рианчо, исполнявшего обязанности главного тренера после увольнения итальянца Массимо Карреры.

Тамбов
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 327.07.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 23238 зрителей
Главные тренеры
Александр ГригорянОлег Кононов
Голы
Седрик Гогуа(Михаил Костюков, Владислав Кулик)29′
Сослан Таказов(Павел Карасев)69′
Составы команд
88Гиорги Шелия
90′
98Александр Максименко
30Сослан Таказов
53′
6Айртон
3Гурам Тетрашвили
2Самюэль Жиго
69′
27Седрик Гогуа
54′
14Георгий Джикия
58Адессойе Ойеволе
12де Соуза Луиз Адриану
25Павел Карасев
10Зелимхан Бакаев
92Валерий Чуперка
11Фернанду
14Хызыр Аппаев
47Роман Зобнин
8Антон Килин
76′
92Николай Рассказов
82′
99Иван Маркелов
88Александр Ташаев
77Михаил Костюков
67′
7Аяз Гулиев
3′46′
11Бенито
49Джано Ананидзе
6Владислав Кулик
57′
19Эсекиэль Понсе
59′65′
7Олег Чернышов
9Резиуан Мирзов
82′
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты7
7Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины4
3Угловые8
15Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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