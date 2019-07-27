Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»

В матче третьего тура РПЛ столичный клуб под руководством Олега Кононова на выезде проиграл новичку премьер-лиги со счетом 0:2.
«Есть ли варианты, кроме отставки Кононова? Никогда не ратовал за или против тренеров или руководства. Но ребята сегодня были не злые. Может, это Кононов не злой, хотя сегодня он там что-то визжал. Можно сказать, что команда в стадии перестройки, но Кононов раздражает всех болельщиков», — приводит его слова «Чемпионат».
Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года, сменив в этой должности испанца Рауля Рианчо, исполнявшего обязанности главного тренера после увольнения итальянца Массимо Карреры.