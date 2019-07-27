Агент Мельгарехо: Кононов слишком плохой тренер для великого «Спартака»
Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал слова главного тренера
Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал слова главного тренера
«Повторюсь, Мельгарехо не покидает клуб. Просто Кононов не любит его. Он сказал после поражения, что Лоренсо уходит? Серьёзно? “Спартак” слишком великий клуб для такого плохого тренера», — сказал Апплеярд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Кононов заявил: «Мельгарехо, Ханни — те игроки, которые покинут команду. Софьян уже ушёл».
Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из «Кубани». Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В минувшем сезоне 28-летний парагваец принял участие в 23 матчах Российской