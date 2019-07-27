Агент Мельгарехо: Кононов слишком плохой тренер для великого «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

«Повторюсь, Мельгарехо не покидает клуб. Просто Кононов не любит его. Он сказал после поражения, что Лоренсо уходит? Серьёзно? “Спартак” слишком великий клуб для такого плохого тренера», — сказал Апплеярд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Кононов заявил: «Мельгарехо, Ханни — те игроки, которые покинут команду. Софьян уже ушёл».