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21:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Мельгарехо: Кононов слишком плохой тренер для великого «Спартака»

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал слова главного тренера красно-белых Олега Кононова о том, что его клиент покинет московский клуб.

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Источник: РИА "Новости"

«Повторюсь, Мельгарехо не покидает клуб. Просто Кононов не любит его. Он сказал после поражения, что Лоренсо уходит? Серьёзно? “Спартак” слишком великий клуб для такого плохого тренера», — сказал Апплеярд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Кононов заявил: «Мельгарехо, Ханни — те игроки, которые покинут команду. Софьян уже ушёл».

Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из «Кубани». Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В минувшем сезоне 28-летний парагваец принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2020 года.

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