Павел Худяков: Против «Спартака» играли ребята с зарплатой 200−250 тысяч рублей
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков — об исторической победе над
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков — об исторической победе над
— Команда сегодня совершила подвиг? — вопрос Худякову.
— Да. Вы правы. Это действительно так.
— Но как клуб с самым маленьким бюджетом в РПЛ, который проводит домашние матчи в Саранске, обыгрывает «Спартак»? Как это возможно?
— Это футбол, вы же понимаете. Кому нужнее была победа, тот ее и добился.
— Выходит, вам нужнее?
— Ну… В первых двух турах мы потерпели поражения. Хотя, в принципе, смотрелись неплохо — немного не повезло. Плюс потеря концентрации. Пропускали мячи за короткий промежуток времени. А сегодня вышли на поле пособраннее. Ну и удача оказалась на нашей стороне.
— Вы
— Сейчас это получилось. Но надо и дальше стараться. Впереди еще очень длинный этап. В конце мая смогу ответить глобально на ваш вопрос: удалось или нет. А так — это пока только одна игра. Про победу над «Спартаком» надо забыть и уже думать о Туле.
— Тренер «Тамбова» Григорян на
— За 10 минут до финального свистка. До этого было очень тревожно. Сами понимаете, в таких матчах все может поменяться за две минуты. Мы же помним встречу с «Зенитом». А
— 2:0 — счет по делу?
— Да. Все вполне заслуженно.
— Как вам сегодня судейство?
— У меня никогда не возникало вопросов к арбитрам.
— Скептики все сейчас говорят: «Ну и что? Такой “Спартак” обидеть может каждый».
— Не хочу это комментировать. «Спартак» проиграл. У команды и ее болельщиков и так на душе сейчас фигово. А тут я еще со своими словами… Не сторонник этого. У москвичей есть свое руководство, оно разберется.
— Как отметите в команде сегодняшнюю историческую победу?
— Какая вы говорите это победа?
— В смысле?
— Послушайте, мы просто показали хороший, яркий футбол. Ребята доказали, что способны выступать на таком уровне и превосходить любого соперника. Молодцы. А о результате поговорим в конце мая. Вот если останемся в
— Можете назвать самую большую зарплату у игроков «Тамбова»?
—
— А минимальная?
— 60 тысяч рублей.
— Этот человек выходил на поле?
— Пока нет. А из тех, кто сегодня играл, были ребята с зарплатой 200−250 тысяч.
|Александр Григорян
|Олег Кононов
|Седрик Гогуа(Михаил Костюков, Владислав Кулик)
|29′
|Сослан Таказов(Павел Карасев)
|69′
|88
|Гиорги Шелия
90′
|98
|Александр Максименко
|30
|Сослан Таказов
53′
|6
|Айртон
|3
|Гурам Тетрашвили
|2
|Самюэль Жиго
69′
|27
|Седрик Гогуа
54′
|14
|Георгий Джикия
|58
|Адессойе Ойеволе
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|25
|Павел Карасев
|10
|Зелимхан Бакаев
|92
|Валерий Чуперка
|11
|Фернанду
|14
|Хызыр Аппаев
|47
|Роман Зобнин
|8
|Антон Килин
76′
|92
|Николай Рассказов
82′
|99
|Иван Маркелов
|88
|Александр Ташаев
|77
|Михаил Костюков
67′
|7
|Аяз Гулиев
3′46′
|11
|Бенито
|49
|Джано Ананидзе
|6
|Владислав Кулик
57′
|19
|Эсекиэль Понсе
59′65′
|7
|Олег Чернышов
|9
|Резиуан Мирзов
82′
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|7
|7
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|4
|3
|Угловые
|8
|15
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)