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21:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Павел Худяков: Против «Спартака» играли ребята с зарплатой 200−250 тысяч рублей

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков — об исторической победе над красно-белыми (2:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

— Команда сегодня совершила подвиг? — вопрос Худякову.

— Да. Вы правы. Это действительно так.

— Но как клуб с самым маленьким бюджетом в РПЛ, который проводит домашние матчи в Саранске, обыгрывает «Спартак»? Как это возможно?

— Это футбол, вы же понимаете. Кому нужнее была победа, тот ее и добился.

— Выходит, вам нужнее?

— Ну… В первых двух турах мы потерпели поражения. Хотя, в принципе, смотрелись неплохо — немного не повезло. Плюс потеря концентрации. Пропускали мячи за короткий промежуток времени. А сегодня вышли на поле пособраннее. Ну и удача оказалась на нашей стороне.

— Вы как-то сказали: «Тамбов» постарается доказать, что в футболе не все решают деньги.

— Сейчас это получилось. Но надо и дальше стараться. Впереди еще очень длинный этап. В конце мая смогу ответить глобально на ваш вопрос: удалось или нет. А так — это пока только одна игра. Про победу над «Спартаком» надо забыть и уже думать о Туле.

— Тренер «Тамбова» Григорян на пресс-конференции заявил, что поверил в победу при счете 2:0. А вы?

— За 10 минут до финального свистка. До этого было очень тревожно. Сами понимаете, в таких матчах все может поменяться за две минуты. Мы же помним встречу с «Зенитом». А где-то на 80-й минуте увидел, как у «Спартака» стали появляться свободные зоны. У нас уже больше получалась контратакующая игра. Имели еще два-три момента.

— 2:0 — счет по делу?

— Да. Все вполне заслуженно.

— Как вам сегодня судейство?

— У меня никогда не возникало вопросов к арбитрам.

— Скептики все сейчас говорят: «Ну и что? Такой “Спартак” обидеть может каждый».

— Не хочу это комментировать. «Спартак» проиграл. У команды и ее болельщиков и так на душе сейчас фигово. А тут я еще со своими словами… Не сторонник этого. У москвичей есть свое руководство, оно разберется.

— Как отметите в команде сегодняшнюю историческую победу?

— Какая вы говорите это победа?

— В смысле?

— Послушайте, мы просто показали хороший, яркий футбол. Ребята доказали, что способны выступать на таком уровне и превосходить любого соперника. Молодцы. А о результате поговорим в конце мая. Вот если останемся в премьер-лиге, тогда это можно будет считать победой. Большой победой. Впереди еще длинный путь.

— Можете назвать самую большую зарплату у игроков «Тамбова»?

— Где-то 700−750 тысяч рублей в месяц. Но это у одного-двух человек.

— А минимальная?

— 60 тысяч рублей.

— Этот человек выходил на поле?

— Пока нет. А из тех, кто сегодня играл, были ребята с зарплатой 200−250 тысяч.

Тамбов
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 327.07.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 23238 зрителей
Главные тренеры
Александр ГригорянОлег Кононов
Голы
Седрик Гогуа(Михаил Костюков, Владислав Кулик)29′
Сослан Таказов(Павел Карасев)69′
Составы команд
88Гиорги Шелия
90′
98Александр Максименко
30Сослан Таказов
53′
6Айртон
3Гурам Тетрашвили
2Самюэль Жиго
69′
27Седрик Гогуа
54′
14Георгий Джикия
58Адессойе Ойеволе
12де Соуза Луиз Адриану
25Павел Карасев
10Зелимхан Бакаев
92Валерий Чуперка
11Фернанду
14Хызыр Аппаев
47Роман Зобнин
8Антон Килин
76′
92Николай Рассказов
82′
99Иван Маркелов
88Александр Ташаев
77Михаил Костюков
67′
7Аяз Гулиев
3′46′
11Бенито
49Джано Ананидзе
6Владислав Кулик
57′
19Эсекиэль Понсе
59′65′
7Олег Чернышов
9Резиуан Мирзов
82′
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты7
7Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины4
3Угловые8
15Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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