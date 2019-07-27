Павел Худяков: Против «Спартака» играли ребята с зарплатой 200−250 тысяч рублей

Источник: Спорт-Экспресс

— Команда сегодня совершила подвиг? — вопрос Худякову.

— Да. Вы правы. Это действительно так.

— Но как клуб с самым маленьким бюджетом в РПЛ, который проводит домашние матчи в Саранске, обыгрывает «Спартак»? Как это возможно?

— Это футбол, вы же понимаете. Кому нужнее была победа, тот ее и добился.

— Выходит, вам нужнее?

— Ну… В первых двух турах мы потерпели поражения. Хотя, в принципе, смотрелись неплохо — немного не повезло. Плюс потеря концентрации. Пропускали мячи за короткий промежуток времени. А сегодня вышли на поле пособраннее. Ну и удача оказалась на нашей стороне.

— Вы как-то сказали: «Тамбов» постарается доказать, что в футболе не все решают деньги.

— Сейчас это получилось. Но надо и дальше стараться. Впереди еще очень длинный этап. В конце мая смогу ответить глобально на ваш вопрос: удалось или нет. А так — это пока только одна игра. Про победу над «Спартаком» надо забыть и уже думать о Туле.

— Тренер «Тамбова» Григорян на пресс-конференции заявил, что поверил в победу при счете 2:0. А вы?

— За 10 минут до финального свистка. До этого было очень тревожно. Сами понимаете, в таких матчах все может поменяться за две минуты. Мы же помним встречу с «Зенитом». А где-то на 80-й минуте увидел, как у «Спартака» стали появляться свободные зоны. У нас уже больше получалась контратакующая игра. Имели еще два-три момента.

— 2:0 — счет по делу?

— Да. Все вполне заслуженно.

— Как вам сегодня судейство?

— У меня никогда не возникало вопросов к арбитрам.

— Скептики все сейчас говорят: «Ну и что? Такой “Спартак” обидеть может каждый».

— Не хочу это комментировать. «Спартак» проиграл. У команды и ее болельщиков и так на душе сейчас фигово. А тут я еще со своими словами… Не сторонник этого. У москвичей есть свое руководство, оно разберется.

— Как отметите в команде сегодняшнюю историческую победу?

— Какая вы говорите это победа?

— В смысле?

— Послушайте, мы просто показали хороший, яркий футбол. Ребята доказали, что способны выступать на таком уровне и превосходить любого соперника. Молодцы. А о результате поговорим в конце мая. Вот если останемся в премьер-лиге, тогда это можно будет считать победой. Большой победой. Впереди еще длинный путь.

— Можете назвать самую большую зарплату у игроков «Тамбова»?

— Где-то 700−750 тысяч рублей в месяц. Но это у одного-двух человек.

— А минимальная?

— 60 тысяч рублей.

— Этот человек выходил на поле?