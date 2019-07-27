Кононов извинился за поражение «Спартака» от «Тамбова»

«Красно-белые» в субботу уступили «Тамбову» в Саранске со счетом 0:2. В трех матчах РПЛ «Спартак» набрал четыре очка.
«Поздравляю “Тамбов” с победой. Мы упустили много шансов и проиграли. Это тяжелое поражение. Хочу принести болельщикам извинения за результат. Будем бороться в следующей игре, это станет большим стимулом для нас», — приводятся слова Кононова на официальном сайте «Спартака».
«Ответственность в первую очередь беру на себя. Игроки выполняли то, что я требовал, но удача от нас отвернулась. Я понимаю болельщиков, которые выражают недовольство. Ответственность за проигрыш всегда ложится на тренера, и такое поражение — серьезное испытание», — добавил он.
Тренер «Спартака» заявил, что работа по усилению состава ведется. «Мы строим новую команду. Несколько человек нас уже покинули. Мы продолжаем работать над тем, чтобы усилить состав. Я прекрасно понимаю, где работаю. Буду делать все от себя зависящее, и отдавать все свои силы для достижения нужного результата. А качество игры зависит от того, как слаженно мы будем работать вместе с игроками», — сказал Кононов.