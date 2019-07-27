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21:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кононов извинился за поражение «Спартака» от «Тамбова»

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов принес извинения болельщикам команды за поражение от «Тамбова» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Красно-белые» в субботу уступили «Тамбову» в Саранске со счетом 0:2. В трех матчах РПЛ «Спартак» набрал четыре очка.

«Поздравляю “Тамбов” с победой. Мы упустили много шансов и проиграли. Это тяжелое поражение. Хочу принести болельщикам извинения за результат. Будем бороться в следующей игре, это станет большим стимулом для нас», — приводятся слова Кононова на официальном сайте «Спартака».

«Ответственность в первую очередь беру на себя. Игроки выполняли то, что я требовал, но удача от нас отвернулась. Я понимаю болельщиков, которые выражают недовольство. Ответственность за проигрыш всегда ложится на тренера, и такое поражение — серьезное испытание», — добавил он.

Тренер «Спартака» заявил, что работа по усилению состава ведется. «Мы строим новую команду. Несколько человек нас уже покинули. Мы продолжаем работать над тем, чтобы усилить состав. Я прекрасно понимаю, где работаю. Буду делать все от себя зависящее, и отдавать все свои силы для достижения нужного результата. А качество игры зависит от того, как слаженно мы будем работать вместе с игроками», — сказал Кононов.

Тамбов
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 327.07.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 23238 зрителей
Главные тренеры
Александр ГригорянОлег Кононов
Голы
Седрик Гогуа(Михаил Костюков, Владислав Кулик)29′
Сослан Таказов(Павел Карасев)69′
Составы команд
88Гиорги Шелия
90′
98Александр Максименко
30Сослан Таказов
53′
6Айртон
3Гурам Тетрашвили
2Самюэль Жиго
69′
27Седрик Гогуа
54′
14Георгий Джикия
58Адессойе Ойеволе
12де Соуза Луиз Адриану
25Павел Карасев
10Зелимхан Бакаев
92Валерий Чуперка
11Фернанду
14Хызыр Аппаев
47Роман Зобнин
8Антон Килин
76′
92Николай Рассказов
82′
99Иван Маркелов
88Александр Ташаев
77Михаил Костюков
67′
7Аяз Гулиев
3′46′
11Бенито
49Джано Ананидзе
6Владислав Кулик
57′
19Эсекиэль Понсе
59′65′
7Олег Чернышов
9Резиуан Мирзов
82′
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты7
7Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины4
3Угловые8
15Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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