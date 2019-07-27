Чутье Игнатьева, пушка Вилены, шедевр Шапи. «Краснодар» разгромил «Сочи»

Источник: Спорт-Экспресс

Почти бразильская схема

Краснодарский край называют житницей России, и жизнь «быков» в этом году навевает параллели с этой прописной истиной. Весной была первая часть посевной, по итогам которой «Краснодар» впервые получил право стартовать в отборочных раундах Лиги чемпионов, и данный результат позволил собрать урожай в виде рекордных продаж абонементов — уже 13 тысяч. Теперь дело дошло до элитных сортов. Массовая закупка новичков серьезного уровня в лице Вилены, Берга и только подписавшего контракт Кабелла должна принести детищу Сергея Галицкого самый желанный плод — место в групповом турнире чемпионской лиги. А так как до начала двухраундовой дуэли с «Порту» остается все меньше времени, каждый матч сейчас рассматривается через призму готовности подопечных Мурада Мусаева рубить головы португальским «драконам».

Правда, краевое дерби с «Сочи» для моделирования еврокубковой системы вряд ли подходит. Сомнительно, что «быки» против искушенного соперника сразу выберут стартовую схему, которая в момент перехода в атаку порой трансформировалась из 4−2−3−1 почти что в 4−2−4. Напрашивались даже параллели с легендарной сборной Бразилии на ЧМ-1958, хотя Ари все же располагался глубже Игнатьева — в тройке с действовавшими на флангах Намли и Вандерсоном. Как раз последний обязан был открывать счет, но проиграл дуэль вовремя выбросившемуся вперед Заболотному. Зато бразилец здорово проявил себя в роли ассистента, когда на правом краю штрафной рывком ушел от двух защитников, включая игрока сборной России Кудряшова, и выдал пас к углу площади ворот, откуда уже не промахнулся опередивший Юрганова Игнатьев.

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Дальнобойщик Вилена

В созидании у хозяев многое ладилось. Играл «Краснодар» творчески и с большим желанием, однако тактика хозяев отчасти выглядела рискованной. И заслужившие лестные оценки за матчи со «Спартаком» и «Зенитом» сочинцы это продемонстрировали, несколько раз на скорости проходя центр поля, который в каких-то эпизодах приходилось закрывать только Вилене и Камболову. И если коварнейший рикошет после удара Бурмистрова состоялся при розыгрыше «стандарта», то Полоз промахнулся из отличной позиции уже в результате быстрой атаки после отбора в центре поля.

В первом тайме 77-й номер черноморцев стал абсолютным чемпионом по невезению. Он не смог пробить Сафонова ни на скорости ворвавшись в штрафную, ни замыкая подачу Бурмистрова ударом в ближний угол, В свою очередь хозяева в какой-то момент включили дальнобойную артиллерию. Едва не попал в ближний угол Вандерсон, заставил Заболотного совершить бросок в верхний угол Камболов, а в цель второй тур подряд с 30 метров попал Вилена. В отличие от игры с «Уфой» голландец не забил, но пробил настолько сильно, что Заболотный отбил мяч перед собой, а не ожидавший подобного развития событий Юрганов пропустил рывок успевшего на добивание Игнатьева.

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Красота Шапи и дебют Берга

Перевес в два мяча позволял «Краснодару» спокойно играть по счету, а гости после перерыва обязаны были идти вперед. Терять им было уже нечего, а наконец-то забить свой первый мяч в РПЛ сочинцам хотелось. По итогам двух стартовых туров отсутствие голов у очень симпатичной команды Александра Точилина выглядело недоразумением. Аналогичные чувства вызывала и субботняя игра, по ходу которой эстафету невезения от Полоза перехватил Песегов. Мостовой вывел капитана на идеальную позицию передачей от линии поля, и сделавшему сумасшедший сэйв Сафонову пришлось напихать проспавшим включение соперника защитникам.

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