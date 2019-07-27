Чутье Игнатьева, пушка Вилены, шедевр Шапи. «Краснодар» разгромил «Сочи»
В первой домашней игре сезона «Краснодар» уверенно выиграл у дебютанта РПЛ из Сочи краевое дерби (3:0).
В первой домашней игре сезона «Краснодар» уверенно выиграл у дебютанта РПЛ из Сочи краевое дерби (3:0).
Краснодарский край называют житницей России, и жизнь «быков» в этом году навевает параллели с этой прописной истиной. Весной была первая часть посевной, по итогам которой «Краснодар» впервые получил право стартовать в отборочных раундах Лиги чемпионов, и данный результат позволил собрать урожай в виде рекордных продаж абонементов — уже 13 тысяч. Теперь дело дошло до элитных сортов. Массовая закупка новичков серьезного уровня в лице Вилены, Берга и только подписавшего контракт Кабелла должна принести детищу Сергея Галицкого самый желанный плод — место в групповом турнире чемпионской лиги. А так как до начала двухраундовой дуэли с «Порту» остается все меньше времени, каждый матч сейчас рассматривается через призму готовности подопечных Мурада Мусаева рубить головы португальским «драконам».
Правда, краевое дерби с «Сочи» для моделирования еврокубковой системы вряд ли подходит. Сомнительно, что «быки» против искушенного соперника сразу выберут стартовую схему, которая в момент перехода в атаку порой трансформировалась из 4−2−3−1 почти что в 4−2−4. Напрашивались даже параллели с легендарной сборной Бразилии на ЧМ-1958, хотя Ари все же располагался глубже Игнатьева — в тройке с действовавшими на флангах Намли и Вандерсоном. Как раз последний обязан был открывать счет, но проиграл дуэль вовремя выбросившемуся вперед Заболотному. Зато бразилец здорово проявил себя в роли ассистента, когда на правом краю штрафной рывком ушел от двух защитников, включая игрока сборной России Кудряшова, и выдал пас к углу площади ворот, откуда уже не промахнулся опередивший Юрганова Игнатьев.
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Реакция тренерского штаба хозяев последовала мгновенно, и среднюю линию вышел укреплять Олссон, сменивший сделавшего своего дело и удостоившегося овации Игнатьева. Перед этим другой джокер — Сулейманов — должен был отправлять сочинцев в нокаут, однако в нетипичном для себя стиле предпочел технике силу и, оказавшись с глазу на глаз с Заболотным, запустил мяч выше ворот. Видимо, Шапи скучно забивать банально, а вот закрутить мяч в «девятку» с разворота — пожалуйста. Благо, к тому моменту простора
|Мурад Мусаев
|Александр Точилин
|Иван Игнатьев(Вандерсон Масиэл, Сергей Петров)
|14′
|Иван Игнатьев
|42′
|Магомед-Шапи Сулейманов(Сергей Петров)
|80′
|39
|Матвей Сафонов
|12
|Николай Заболотный
|98
|Сергей Петров
|13
|Федор Кудряшов
|6
|Кристиан Рамирес
|24
|Эльмир Набиуллин
25′77′
|4
|Александр Мартынович
|20
|Игорь Юрганов
|5
|Урош Спаич
|26
|Никита Калугин
|52
|Тонни Вилена
|45
|Иван Миладинович
|10
|Вандерсон Масиэл
|18
|Никита Бурмистров
|77
|Руслан Камболов
86′
|17
|Андрей Мостовой
|21
|Юнес Намли
62′
|7
|Евгений Песегов
62′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|5
|Алексей Померко
|17
|Иван Игнатьев
67′
|77
|Дмитрий Полоз
81′
|14
|Кристоффер Олссон
|94
|Душан Лагатор
|9
|Арикленес да Силва Ари
32′73′
|15
|Ибрагим Цаллагов
53′86′
|33
|Маркус Берг
|55
|Ян Казаев
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Голевые моменты
|4
|17
|Удары (всего)
|9
|8
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)