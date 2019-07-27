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22:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чутье Игнатьева, пушка Вилены, шедевр Шапи. «Краснодар» разгромил «Сочи»

В первой домашней игре сезона «Краснодар» уверенно выиграл у дебютанта РПЛ из Сочи краевое дерби (3:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

Почти бразильская схема

Краснодарский край называют житницей России, и жизнь «быков» в этом году навевает параллели с этой прописной истиной. Весной была первая часть посевной, по итогам которой «Краснодар» впервые получил право стартовать в отборочных раундах Лиги чемпионов, и данный результат позволил собрать урожай в виде рекордных продаж абонементов — уже 13 тысяч. Теперь дело дошло до элитных сортов. Массовая закупка новичков серьезного уровня в лице Вилены, Берга и только подписавшего контракт Кабелла должна принести детищу Сергея Галицкого самый желанный плод — место в групповом турнире чемпионской лиги. А так как до начала двухраундовой дуэли с «Порту» остается все меньше времени, каждый матч сейчас рассматривается через призму готовности подопечных Мурада Мусаева рубить головы португальским «драконам».

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Правда, краевое дерби с «Сочи» для моделирования еврокубковой системы вряд ли подходит. Сомнительно, что «быки» против искушенного соперника сразу выберут стартовую схему, которая в момент перехода в атаку порой трансформировалась из 4−2−3−1 почти что в 4−2−4. Напрашивались даже параллели с легендарной сборной Бразилии на ЧМ-1958, хотя Ари все же располагался глубже Игнатьева — в тройке с действовавшими на флангах Намли и Вандерсоном. Как раз последний обязан был открывать счет, но проиграл дуэль вовремя выбросившемуся вперед Заболотному. Зато бразилец здорово проявил себя в роли ассистента, когда на правом краю штрафной рывком ушел от двух защитников, включая игрока сборной России Кудряшова, и выдал пас к углу площади ворот, откуда уже не промахнулся опередивший Юрганова Игнатьев.

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Дальнобойщик Вилена

В созидании у хозяев многое ладилось. Играл «Краснодар» творчески и с большим желанием, однако тактика хозяев отчасти выглядела рискованной. И заслужившие лестные оценки за матчи со «Спартаком» и «Зенитом» сочинцы это продемонстрировали, несколько раз на скорости проходя центр поля, который в каких-то эпизодах приходилось закрывать только Вилене и Камболову. И если коварнейший рикошет после удара Бурмистрова состоялся при розыгрыше «стандарта», то Полоз промахнулся из отличной позиции уже в результате быстрой атаки после отбора в центре поля.

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В первом тайме 77-й номер черноморцев стал абсолютным чемпионом по невезению. Он не смог пробить Сафонова ни на скорости ворвавшись в штрафную, ни замыкая подачу Бурмистрова ударом в ближний угол, В свою очередь хозяева в какой-то момент включили дальнобойную артиллерию. Едва не попал в ближний угол Вандерсон, заставил Заболотного совершить бросок в верхний угол Камболов, а в цель второй тур подряд с 30 метров попал Вилена. В отличие от игры с «Уфой» голландец не забил, но пробил настолько сильно, что Заболотный отбил мяч перед собой, а не ожидавший подобного развития событий Юрганов пропустил рывок успевшего на добивание Игнатьева.

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Красота Шапи и дебют Берга

Перевес в два мяча позволял «Краснодару» спокойно играть по счету, а гости после перерыва обязаны были идти вперед. Терять им было уже нечего, а наконец-то забить свой первый мяч в РПЛ сочинцам хотелось. По итогам двух стартовых туров отсутствие голов у очень симпатичной команды Александра Точилина выглядело недоразумением. Аналогичные чувства вызывала и субботняя игра, по ходу которой эстафету невезения от Полоза перехватил Песегов. Мостовой вывел капитана на идеальную позицию передачей от линии поля, и сделавшему сумасшедший сэйв Сафонову пришлось напихать проспавшим включение соперника защитникам.

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Реакция тренерского штаба хозяев последовала мгновенно, и среднюю линию вышел укреплять Олссон, сменивший сделавшего своего дело и удостоившегося овации Игнатьева. Перед этим другой джокер — Сулейманов — должен был отправлять сочинцев в нокаут, однако в нетипичном для себя стиле предпочел технике силу и, оказавшись с глазу на глаз с Заболотным, запустил мяч выше ворот. Видимо, Шапи скучно забивать банально, а вот закрутить мяч в «девятку» с разворота — пожалуйста. Благо, к тому моменту простора из-за удаления Набиуллина стало больше. Было бы совсем красиво, если бы в дебютном для себя матче забил Берг, но швед после паса пяткой Олссона попал в перекладину. Но разве увиденного мало? Главное — обновленный «Краснодар» снова в порядке, но все покажет уже Лига чемпионов.

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Краснодар
3:0
Первый тайм: 2:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 327.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 32177 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевАлександр Точилин
Голы
Иван Игнатьев(Вандерсон Масиэл, Сергей Петров)14′
Иван Игнатьев42′
Магомед-Шапи Сулейманов(Сергей Петров)80′
Составы команд
39Матвей Сафонов
12Николай Заболотный
98Сергей Петров
13Федор Кудряшов
6Кристиан Рамирес
24Эльмир Набиуллин
25′77′
4Александр Мартынович
20Игорь Юрганов
5Урош Спаич
26Никита Калугин
52Тонни Вилена
45Иван Миладинович
10Вандерсон Масиэл
18Никита Бурмистров
77Руслан Камболов
86′
17Андрей Мостовой
21Юнес Намли
62′
7Евгений Песегов
62′
93Магомед-Шапи Сулейманов
5Алексей Померко
17Иван Игнатьев
67′
77Дмитрий Полоз
81′
14Кристоффер Олссон
94Душан Лагатор
9Арикленес да Силва Ари
32′73′
15Ибрагим Цаллагов
53′86′
33Маркус Берг
55Ян Казаев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
11Голевые моменты4
17Удары (всего)9
8Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
7Угловые6
7Фолы14
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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