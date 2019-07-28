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01:12 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Чемпион мира немец Шюррле будет получать в «Спартаке» €3,5 млн в год

ТАСС, 28 июля. Футболист дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, который становился чемпионом мира в составе сборной Германии в 2014 году, будет зарабатывать в московском «Спартаке» €3,5 млн в год. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

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Источник: AP 2019

По информации издания, клубы уже договорились между собой, теперь 28-летний немец должен согласовать со «Спартаком» детали личного контракта. «Боруссия» готова расстаться с футболистом за €7−8 млн, Шюррле переходил в дортмундский клуб из немецкого «Вольфсбурга» за €30 млн. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €12 млн.

В прошлом сезоне Шюррле выступал за английский «Фулхэм» на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, в которых отличился шесть раз. До этого, помимо «Боруссии» и «Вольфсбурга», играл за немецкие «Майнц» и «Байер» (Леверкузен), а также за английский «Челси». В составе «Вольфсбурга» он становился победителем Кубка Германии (2015) и Суперкубка Германии (2016), вместе с «Боруссией» выиграл Кубок Германии (2017), выступая за «Челси», стал победителем чемпионата Англии (2015) и обладателем Кубка лиги (2015).

За сборную Германии Шюррле провел 57 матчей, в которых отличился 22 раза и сделал семь результативных передач. Он провел шесть встреч на чемпионате мира 2014 года, забил три мяча и сделал две голевые передачи, включая дубль в ворота сборной Бразилии в полуфинале (7:1) и голевой пас в финале чемпионата мира, в котором немцы победили аргентинцев (1:0 доп. вр.). Также в составе сборной он становился бронзовым призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

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