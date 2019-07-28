СМИ: Чемпион мира немец Шюррле будет получать в «Спартаке» €3,5 млн в год

Источник: AP 2019

По информации издания, клубы уже договорились между собой, теперь 28-летний немец должен согласовать со «Спартаком» детали личного контракта. «Боруссия» готова расстаться с футболистом за €7−8 млн, Шюррле переходил в дортмундский клуб из немецкого «Вольфсбурга» за €30 млн. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €12 млн.

В прошлом сезоне Шюррле выступал за английский «Фулхэм» на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, в которых отличился шесть раз. До этого, помимо «Боруссии» и «Вольфсбурга», играл за немецкие «Майнц» и «Байер» (Леверкузен), а также за английский «Челси». В составе «Вольфсбурга» он становился победителем Кубка Германии (2015) и Суперкубка Германии (2016), вместе с «Боруссией» выиграл Кубок Германии (2017), выступая за «Челси», стал победителем чемпионата Англии (2015) и обладателем Кубка лиги (2015).