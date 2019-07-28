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11:51 (мск), источник: ТАСС

Увеличение числа матчей с VAR в РПЛ будет зависеть от игры ЦСКА — «Локомотив»

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Увеличение числа матчей чемпионата России по футболу, на которых будет работать cистема видеоассистента рефери (VAR) будет зависеть от того, как технология проявит себя на игре третьего тура ЦСКА — «Локомотив». Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин.

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Источник: РИА "Новости"

VAR начал использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20 — в первом туре технология была задействована на игре «Локомотив» — «Рубин», но только в режиме офлайн. Во втором туре технология дебютировала в онлайн-режиме во встрече «Динамо» — «Рубин». При этом главный судья матча Виталий Мешков ни разу не обратился к помощи видеоассистента. В третьем туре VAR будет функционировать во время матча ЦСКА — «Локомотив», который пройдет 28 июля и начнется в 19:00 мск.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 3, 28.07.2019, 19:00

ЦСКА-Локомотив-

«Увеличение числа матчей с VAR будет происходить постепенно, — сказал Калошин. — Сначала нужно дождаться завершения матча ЦСКА — “Локомотив”, исходя из этого думать о следующих шагах. Если сегодня не будет сбоев, то вполне вероятно уже на следующей неделе будет два матча [с использованием VAR]. Что касается возможности проводить три матча, то это планируется с осени».

По словам руководителя проекта по внедрению VAR в российском футболе, увеличению числа матчей, на которых используется технология, мешают несколько факторов, в частности то, что 28 июля состоится только второй матч чемпионата России, на котором видеоассистенты рефери будут работать в онлайн-режиме. «Все должно быть постепенно. Объем надо набирать тогда, когда будет уверенность в том, что один матч можно провести без сбоев по всем аспектам — организационным, техническим, технологическим и спортивным. Надо идти постепенно и не обещать что-то на пустом месте», — отметил он.

«То, на каких матчах следующего тура будет использоваться VAR, определяется после завершения предыдущего тура, — пояснил Калошин. — Естественно, те матчи, которые вызывают повышенный зрительский интерес, рассматриваются в первую очередь. Центральные матчи тура — это, конечно, приоритет».

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Один фургон VAR сосредоточен на подготовке судей ко второй части сезона

Также глава проекта VAR в России пояснил, что выбор московских матчей для работы системы связан с тем, что на сегодняшний день есть два фургона Hawk Eye с необходимым оборудованием. «Еще есть стационарное оборудование, установленное на стадионе ФК “Краснодар” в ноябре 2017 года, — добавил он. — В ближайшее время оно тоже будет проверено на предмет соответствия современным требованиям. Возможно, там что-то нужно доделать, совершить какое-то обновление — эту ситуацию мы обсуждали с коллегами из Hawk Eye, планируем, что проверка состоится на следующей неделе».

«Надо учитывать еще и то, что для подготовки того количества видеоассистентов, которое необходимо для работы на всех матчах тура с весенней части сезона, надо пройти большой объем мероприятий по подготовке и обучению, — отметил Калошин. — Для этого необходим фургон, сосредоточенный на этом. IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций — прим. ТАСС) не даст лицензию тем видеоассистентам, которые не пройдут все ступени, в том числе офлайн-матчи».

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.

Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 — четырех встречах ½ финала и финале Кубка России, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.

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