Российский клуб вывел казахстанца Зайнутдинова из состава?

Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 19:30 по столичному времени.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 3, 28.07.2019, 16:30 Арсенал Т 0 Ростов 2

Полузащитник «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов остался вне заявки на этот матч. Таким образом, казахстанец пропускает третью игру подряд в новом сезоне.

Отметим, что межсезонье хавбек не выходил на поле из-за травмы, которую получил в мае.

В прошлом же сезоне Зайнутдинов провел 12 матчей за ростовчан, в которых результативными действиями не отметился.