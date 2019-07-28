Российский клуб вывел казахстанца Зайнутдинова из состава?
Сегодня, 28 июля, «Ростов» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом» в рамках третьего тура российской
Сегодня, 28 июля, «Ростов» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом» в рамках третьего тура российской
Игра начнется в 19:30 по столичному времени.
Полузащитник «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов остался вне заявки на этот матч. Таким образом, казахстанец пропускает третью игру подряд в новом сезоне.
Отметим, что межсезонье хавбек не выходил на поле
В прошлом же сезоне Зайнутдинов провел 12 матчей за ростовчан, в которых результативными действиями не отметился.
После двух туров «Ростов» имеет в активе четыре очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (4) идет седьмым.