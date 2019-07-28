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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб вывел казахстанца Зайнутдинова из состава?

Сегодня, 28 июля, «Ростов» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом» в рамках третьего тура российской премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 19:30 по столичному времени.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 3, 28.07.2019, 16:30

Арсенал Т0Ростов2

Полузащитник «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов остался вне заявки на этот матч. Таким образом, казахстанец пропускает третью игру подряд в новом сезоне.

Отметим, что межсезонье хавбек не выходил на поле из-за травмы, которую получил в мае.

В прошлом же сезоне Зайнутдинов провел 12 матчей за ростовчан, в которых результативными действиями не отметился.

После двух туров «Ростов» имеет в активе четыре очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (4) идет седьмым.

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