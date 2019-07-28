Гол Азмуна на 11-й секунде помог «Зениту» победить ФК «Оренбург»
ТАСС, 28 июля. Футболисты петербургского «Зенита» победили «Оренбург» со счетом 2:0 в гостевом матче третьего тура Российской
ТАСС, 28 июля. Футболисты петербургского «Зенита» победили «Оренбург» со счетом 2:0 в гостевом матче третьего тура Российской
В составе «Зенита» гол на 11-й секунде матча забил Сердар Азмун, еще один мяч на счету Артема Дзюбы (55, с пенальти). В составе петербургской команды в стартовом составе вышел полузащитник Алексей Сутормин, который в прошлом сезоне выступал за «Оренбург». В конце июня футболист перешел в казанский «Рубин», а уже в начале июля подписал контракт с «Зенитом». Лучшим игроком матча был признан вратарь «Зенита» Андрей Лунев, который провел свой второй матч «на ноль» в этом сезоне.
Гол Азмуна стал самым быстрым в истории выступлений петербургского клуба в чемпионатах России, ранее рекорд принадлежал Алексею Ионову, который в 2012 году поразил ворота соперника на 12-й секунде. Абсолютный рекорд «Зенита» принадлежит Юрию Герасимову, который отличился на 10-й секунде встречи против азербайджанского «Нефтчи» в 1983 году в рамках первенства СССР. Быстрее Азмуна в чемпионатах России забивали только нападающий ярославского «Шинника» Алексей Бычков в ворота «Ротора» в августе 1999 года (девятая секунда) и форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике, отличившийся в матче с владикавказской «Аланией» в первом туре сезона-2012/13 на 10-й секунде. Всего в активе 24-летнего Азмуна 16 мячей в 20 играх за «Зенит».
«Зенит» одержал третью подряд победу в текущем сезоне чемпионата России и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу. «Оренбург», напротив, проиграл все три матча и занимает предпоследнее место.
В следующем матче 3 августа «Зенит» дома сыграет с «Краснодаром», «Оренбург» двумя днями позднее на выезде встретится с грозненским «Ахматом».
|Владимир Федотов
|Сергей Семак
|Сердар Азмун(Артем Дзюба)
|1′
|Артем Дзюба
|55′
|56
|Александр Довбня
90′
|99
|Андрей Лунев
|13
|Сергей Терехов
|3
|Дуглас Сантос
|3
|Михаил Сиваков
|6
|Бранислав Иванович
|31
|Виталий Шахов
|44
|Ярослав Ракицкий
|66
|Савелий Козлов
54′
|11
|Себастьян Дриусси
|10
|Рикарду Алвеш
|91
|Алексей Сутормин
77′
|8
|Даниэл Мишкич
|5
|Вильмар Барриос
80′
|9
|Джордже Деспотович
|27
|Магомед Оздоев
|12
|Андрей Малых
46′
|49
|Денис Терентьев
72′
|15
|Георгий Зотов
|24
|Эмануэль Маммана
|32
|Артем Кулишев
69′
|7
|Сердар Азмун
69′
|88
|Артем Галаджан
|21
|Александр Ерохин
|11
|Андреа Чуканов
65′
|22
|Артем Дзюба
65′78′
|20
|Джоэль Фамейе
|18
|Юрий Жирков
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)