Гол Азмуна на 11-й секунде помог «Зениту» победить ФК «Оренбург»

В составе «Зенита» гол на 11-й секунде матча забил Сердар Азмун, еще один мяч на счету Артема Дзюбы (55, с пенальти). В составе петербургской команды в стартовом составе вышел полузащитник Алексей Сутормин, который в прошлом сезоне выступал за «Оренбург». В конце июня футболист перешел в казанский «Рубин», а уже в начале июля подписал контракт с «Зенитом». Лучшим игроком матча был признан вратарь «Зенита» Андрей Лунев, который провел свой второй матч «на ноль» в этом сезоне.

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Гол Азмуна стал самым быстрым в истории выступлений петербургского клуба в чемпионатах России, ранее рекорд принадлежал Алексею Ионову, который в 2012 году поразил ворота соперника на 12-й секунде. Абсолютный рекорд «Зенита» принадлежит Юрию Герасимову, который отличился на 10-й секунде встречи против азербайджанского «Нефтчи» в 1983 году в рамках первенства СССР. Быстрее Азмуна в чемпионатах России забивали только нападающий ярославского «Шинника» Алексей Бычков в ворота «Ротора» в августе 1999 года (девятая секунда) и форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике, отличившийся в матче с владикавказской «Аланией» в первом туре сезона-2012/13 на 10-й секунде. Всего в активе 24-летнего Азмуна 16 мячей в 20 играх за «Зенит».

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«Зенит» одержал третью подряд победу в текущем сезоне чемпионата России и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу. «Оренбург», напротив, проиграл все три матча и занимает предпоследнее место.