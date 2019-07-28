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16:05 (мск), источник: ТАСС

Гол Азмуна на 11-й секунде помог «Зениту» победить ФК «Оренбург»

ТАСС, 28 июля. Футболисты петербургского «Зенита» победили «Оренбург» со счетом 2:0 в гостевом матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе «Зенита» гол на 11-й секунде матча забил Сердар Азмун, еще один мяч на счету Артема Дзюбы (55, с пенальти). В составе петербургской команды в стартовом составе вышел полузащитник Алексей Сутормин, который в прошлом сезоне выступал за «Оренбург». В конце июня футболист перешел в казанский «Рубин», а уже в начале июля подписал контракт с «Зенитом». Лучшим игроком матча был признан вратарь «Зенита» Андрей Лунев, который провел свой второй матч «на ноль» в этом сезоне.

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Гол Азмуна стал самым быстрым в истории выступлений петербургского клуба в чемпионатах России, ранее рекорд принадлежал Алексею Ионову, который в 2012 году поразил ворота соперника на 12-й секунде. Абсолютный рекорд «Зенита» принадлежит Юрию Герасимову, который отличился на 10-й секунде встречи против азербайджанского «Нефтчи» в 1983 году в рамках первенства СССР. Быстрее Азмуна в чемпионатах России забивали только нападающий ярославского «Шинника» Алексей Бычков в ворота «Ротора» в августе 1999 года (девятая секунда) и форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике, отличившийся в матче с владикавказской «Аланией» в первом туре сезона-2012/13 на 10-й секунде. Всего в активе 24-летнего Азмуна 16 мячей в 20 играх за «Зенит».

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«Зенит» одержал третью подряд победу в текущем сезоне чемпионата России и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу. «Оренбург», напротив, проиграл все три матча и занимает предпоследнее место.

В следующем матче 3 августа «Зенит» дома сыграет с «Краснодаром», «Оренбург» двумя днями позднее на выезде встретится с грозненским «Ахматом».

Оренбург
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 328.07.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Газовик, 6626 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовСергей Семак
Голы
Сердар Азмун(Артем Дзюба)1′
Артем Дзюба55′
Составы команд
56Александр Довбня
90′
99Андрей Лунев
13Сергей Терехов
3Дуглас Сантос
3Михаил Сиваков
6Бранислав Иванович
31Виталий Шахов
44Ярослав Ракицкий
66Савелий Козлов
54′
11Себастьян Дриусси
10Рикарду Алвеш
91Алексей Сутормин
77′
8Даниэл Мишкич
5Вильмар Барриос
80′
9Джордже Деспотович
27Магомед Оздоев
12Андрей Малых
46′
49Денис Терентьев
72′
15Георгий Зотов
24Эмануэль Маммана
32Артем Кулишев
69′
7Сердар Азмун
69′
88Артем Галаджан
21Александр Ерохин
11Андреа Чуканов
65′
22Артем Дзюба
65′78′
20Джоэль Фамейе
18Юрий Жирков
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
10Удары (всего)11
4Удары в створ5
1Штанги, перекладины1
7Угловые4
12Фолы14
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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