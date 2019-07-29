Дзюба вошел в топ-6 бомбардиров в истории чемпионатов России, обойдя Семака
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.
Гол «Оренбургу» с пенальти в матче 3-го тура РПЛ стал для футболиста 103-м в чемпионатах России. В списке лидеров Дзюба обогнал нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака.
Полностью первая шестерка выглядит так:
1. Олег Веретенников, 274 игры, 143 гола;.
2. Александр Кержаков, 340 игр, 139 голов;.
3. Дмитрий Кириченко, 377 игр, 129 голов;.
4. Дмитрий Лоськов, 453 игры, 120 голов;.
5. Роман Павлюченко, 309, 104 гола;.
6. Артем Дзюба, 310 игр, 103 гола.
|Владимир Федотов
|Сергей Семак
|Сердар Азмун(Артем Дзюба)
|1′
|Артем Дзюба
|55′
|56
|Александр Довбня
90′
|99
|Андрей Лунев
|13
|Сергей Терехов
|3
|Дуглас Сантос
|3
|Михаил Сиваков
|6
|Бранислав Иванович
|31
|Виталий Шахов
|44
|Ярослав Ракицкий
|66
|Савелий Козлов
54′
|11
|Себастьян Дриусси
|10
|Рикарду Алвеш
|91
|Алексей Сутормин
77′
|8
|Даниэл Мишкич
|5
|Вильмар Барриос
80′
|9
|Джордже Деспотович
|27
|Магомед Оздоев
|12
|Андрей Малых
45′
|49
|Денис Терентьев
72′
|15
|Георгий Зотов
|24
|Эмануэль Маммана
|32
|Артем Кулишев
69′
|7
|Сердар Азмун
69′
|88
|Артем Галаджан
|21
|Александр Ерохин
|11
|Андреа Чуканов
65′
|22
|Артем Дзюба
65′78′
|20
|Джоэль Фамейе
|18
|Юрий Жирков
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)