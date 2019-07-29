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15:38 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба вошел в топ-6 бомбардиров в истории чемпионатов России, обойдя Семака

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.

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Источник: РИА "Новости"

Гол «Оренбургу» с пенальти в матче 3-го тура РПЛ стал для футболиста 103-м в чемпионатах России. В списке лидеров Дзюба обогнал нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака.

Полностью первая шестерка выглядит так:

1. Олег Веретенников, 274 игры, 143 гола;.

2. Александр Кержаков, 340 игр, 139 голов;.

3. Дмитрий Кириченко, 377 игр, 129 голов;.

4. Дмитрий Лоськов, 453 игры, 120 голов;.

5. Роман Павлюченко, 309, 104 гола;.

6. Артем Дзюба, 310 игр, 103 гола.

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Оренбург
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 328.07.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Газовик, 6626 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовСергей Семак
Голы
Сердар Азмун(Артем Дзюба)1′
Артем Дзюба55′
Составы команд
56Александр Довбня
90′
99Андрей Лунев
13Сергей Терехов
3Дуглас Сантос
3Михаил Сиваков
6Бранислав Иванович
31Виталий Шахов
44Ярослав Ракицкий
66Савелий Козлов
54′
11Себастьян Дриусси
10Рикарду Алвеш
91Алексей Сутормин
77′
8Даниэл Мишкич
5Вильмар Барриос
80′
9Джордже Деспотович
27Магомед Оздоев
12Андрей Малых
45′
49Денис Терентьев
72′
15Георгий Зотов
24Эмануэль Маммана
32Артем Кулишев
69′
7Сердар Азмун
69′
88Артем Галаджан
21Александр Ерохин
11Андреа Чуканов
65′
22Артем Дзюба
65′78′
20Джоэль Фамейе
18Юрий Жирков
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
12Удары (всего)9
5Удары в створ4
1Штанги, перекладины1
7Угловые4
12Фолы14
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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