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19:22 (мск), источник: Sport24

Шомуродов — восходящая звезда РПЛ. Карпин растит в «Ростове» топ-форварда

Сегодня он разобрался с тульским «Арсеналом».

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Перед стартом нового сезона Валерий Карпин обозначил новый вектор развития — теперь его команда будет стараться играть в атакующий футбол и контролировать мяч. Сходу перескочить от оборонительной (и даже автобусной) игры «Ростова» в прошлом сезоне очень сложно, но у Карпина были для этого необходимые ресурсы. Тренер строит игру вокруг креативных и дружащих со всеми видами пасов Еременко, Поповым и Норманном в центре поля, над ними действуют Байрамян и Ионов, которые работают в полуфлангах и постоянно меняются местами. Но постепенно главная роль в нападении отходит к центральному нападающему — Элдору Шомуродову.

В прошлом сезоне узбекский форвард в основном выходил на замену и проигрывал конкуренцию Сигурдарсону. Но летом Карпин отправил Бьорна на лавку, другого исландца Кьяртанссона сослал в «Рубин», а с Шомуродовым был продлен контракт на пять лет. Уже на предсезонке было понятно, что теперь первым номером в атаке будет Элдор. В прошлом сезоне он забил три гола в РПЛ. В этом — два в трех турах.

Уверен, что голы прибавят Эльдору уверенности, он ведь и с «Рубином» хорошо действовал. Здесь не стоит оценивать только по голам.
Валерий Карпин

Карпин еще в прошлом сезоне вскользь намекнул, почему Шомуродов так ценен. Голы — не самая важная часть в арсенале Шомуродова. Благодаря своей скорости и подвижности он позволяет сохранять «Ростов» свою фишку прошлого сезона — быстрые вылеты в контратаки. В матче со «Спартаком» Шомуродов был не так эффективен, но его проходы были важной частью игры у ворот Максименко.

В игре с тульским «Арсеналом» Элдор покрыл сумасшедшее для центрального нападающего расстояние. Сравните хотя бы с перемещениями Луценко.

Статистика тоже на его стороне — четыре удара (лучший результат в команде наравне с Попвым и Еременко, который забил первый гол в матче роскошным ударом).

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Три удачные обводки, опять же лучший результат в команде, две передачи под удар (по 3 у Ионова и Байрамяна). И голевая передача на Ионова, оцените, как все было исполнено. Очень тонкая работа.

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Забивать Шомуродов мог еще в первом тайме — пробил выше перекладины с разворота и попытался перебросить Артура Нигматуллина с острого угла. Сначала «Ростов» сам себе придумал проблемы и пропустил после углового.

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Но под конец матча Шомуродов образцово-показательно разобрался в штрафной.

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Тула во втором тайме прибавила и смотрелась куда предпочтительнее, чем в первые 45 минут. Перед самым финальным свистком даже забила еще раз.

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Но «Ростов» был сильнее и воспользовался тем, что Черевченко дал передохнуть перед ответкой с «Нефтчи» ряду игроков основы. Ну, а Карпин может гордиться своей работой и тем, что сделал правильный выбор. В матче с «Арсеналом» Элдор Шомуродов показал свою многогранность и потенциал для роста. Если продолжит в том же духе, то надолго в «Ростове» точно не задержится.

Арсенал Т
2:3
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 328.07.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Арсенал, 9654 зрителя
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоВалерий Карпин
Голы
Евгений Луценко(Сергей Ткачев)67′
Роман Еременко21′
Горан Чаушич90+4′
Алексей Ионов(Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян)49′
Элдор Шомуродов(Александр Зуев, Евгений Чернов)81′
Составы команд
1Артур Нигматуллин
30Сергей Песьяков
21Виктор Альварес
34Алексей Козлов
27′
6Максим Беляев
28Евгений Чернов
8Гиа Григалава
10′
6Рагнар Сигурдссон
22Даниил Лесовой
78Дмитрий Чистяков
20Горан Чаушич
11Алексей Ионов
11Сергей Ткачев
7Роман Еременко
48Евгений Луценко
17Матиас Норманн
14Анри Хагуш
76′
19Хорен Байрамян
57′70′
9Кирилл Комбаров
23Александр Зуев
27Александр Ломовицкий
79′
14Элдор Шомуродов
84′
29Ламек Банда
9Бьорн Сигурдарсон
70Георгий Костадинов
37′72′
8Ивелин Попов
47′67′
23Игорь Горбатенко
80′
15Данил Глебов
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
2Голевые моменты5
11Удары (всего)11
5Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
13Фолы16
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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