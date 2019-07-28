Шомуродов — восходящая звезда РПЛ. Карпин растит в «Ростове» топ-форварда

Перед стартом нового сезона Валерий Карпин обозначил новый вектор развития — теперь его команда будет стараться играть в атакующий футбол и контролировать мяч. Сходу перескочить от оборонительной (и даже автобусной) игры «Ростова» в прошлом сезоне очень сложно, но у Карпина были для этого необходимые ресурсы. Тренер строит игру вокруг креативных и дружащих со всеми видами пасов Еременко, Поповым и Норманном в центре поля, над ними действуют Байрамян и Ионов, которые работают в полуфлангах и постоянно меняются местами. Но постепенно главная роль в нападении отходит к центральному нападающему — Элдору Шомуродову.

В прошлом сезоне узбекский форвард в основном выходил на замену и проигрывал конкуренцию Сигурдарсону. Но летом Карпин отправил Бьорна на лавку, другого исландца Кьяртанссона сослал в «Рубин», а с Шомуродовым был продлен контракт на пять лет. Уже на предсезонке было понятно, что теперь первым номером в атаке будет Элдор. В прошлом сезоне он забил три гола в РПЛ. В этом — два в трех турах.

Уверен, что голы прибавят Эльдору уверенности, он ведь и с «Рубином» хорошо действовал. Здесь не стоит оценивать только по голам. Валерий Карпин

Карпин еще в прошлом сезоне вскользь намекнул, почему Шомуродов так ценен. Голы — не самая важная часть в арсенале Шомуродова. Благодаря своей скорости и подвижности он позволяет сохранять «Ростов» свою фишку прошлого сезона — быстрые вылеты в контратаки. В матче со «Спартаком» Шомуродов был не так эффективен, но его проходы были важной частью игры у ворот Максименко.

В игре с тульским «Арсеналом» Элдор покрыл сумасшедшее для центрального нападающего расстояние. Сравните хотя бы с перемещениями Луценко.

Статистика тоже на его стороне — четыре удара (лучший результат в команде наравне с Попвым и Еременко, который забил первый гол в матче роскошным ударом).

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Три удачные обводки, опять же лучший результат в команде, две передачи под удар (по 3 у Ионова и Байрамяна). И голевая передача на Ионова, оцените, как все было исполнено. Очень тонкая работа.

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Забивать Шомуродов мог еще в первом тайме — пробил выше перекладины с разворота и попытался перебросить Артура Нигматуллина с острого угла. Сначала «Ростов» сам себе придумал проблемы и пропустил после углового.

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Но под конец матча Шомуродов образцово-показательно разобрался в штрафной.

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Тула во втором тайме прибавила и смотрелась куда предпочтительнее, чем в первые 45 минут. Перед самым финальным свистком даже забила еще раз.

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