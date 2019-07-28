Шомуродов — восходящая звезда РПЛ. Карпин растит в «Ростове» топ-форварда
Сегодня он разобрался с тульским «Арсеналом».
Сегодня он разобрался с тульским «Арсеналом».
Перед стартом нового сезона Валерий Карпин обозначил новый вектор развития — теперь его команда будет стараться играть в атакующий футбол и контролировать мяч. Сходу перескочить от оборонительной (и даже автобусной) игры «Ростова» в прошлом сезоне очень сложно, но у Карпина были для этого необходимые ресурсы. Тренер строит игру вокруг креативных и дружащих со всеми видами пасов Еременко, Поповым и Норманном в центре поля, над ними действуют Байрамян и Ионов, которые работают в полуфлангах и постоянно меняются местами. Но постепенно главная роль в нападении отходит к центральному нападающему — Элдору Шомуродову.
В прошлом сезоне узбекский форвард в основном выходил на замену и проигрывал конкуренцию Сигурдарсону. Но летом Карпин отправил Бьорна на лавку, другого исландца Кьяртанссона сослал в «Рубин», а с Шомуродовым был продлен контракт на пять лет. Уже на предсезонке было понятно, что теперь первым номером в атаке будет Элдор. В прошлом сезоне он забил три гола в РПЛ. В этом — два в трех турах.
Уверен, что голы прибавят Эльдору уверенности, он ведь и с «Рубином» хорошо действовал. Здесь не стоит оценивать только по голам.
Карпин еще в прошлом сезоне вскользь намекнул, почему Шомуродов так ценен. Голы — не самая важная часть в арсенале Шомуродова. Благодаря своей скорости и подвижности он позволяет сохранять «Ростов» свою фишку прошлого сезона — быстрые вылеты в контратаки. В матче со «Спартаком» Шомуродов был не так эффективен, но его проходы были важной частью игры у ворот Максименко.
В игре с тульским «Арсеналом» Элдор покрыл сумасшедшее для центрального нападающего расстояние. Сравните хотя бы с перемещениями Луценко.
Статистика тоже на его стороне — четыре удара (лучший результат в команде наравне с Попвым и Еременко, который забил первый гол в матче роскошным ударом).
Три удачные обводки, опять же лучший результат в команде, две передачи под удар (по 3 у Ионова и Байрамяна). И голевая передача на Ионова, оцените, как все было исполнено. Очень тонкая работа.
Забивать Шомуродов мог еще в первом тайме — пробил выше перекладины с разворота и попытался перебросить Артура Нигматуллина с острого угла. Сначала «Ростов» сам себе придумал проблемы и пропустил после углового.
Но под конец матча Шомуродов
Тула во втором тайме прибавила и смотрелась куда предпочтительнее, чем в первые 45 минут. Перед самым финальным свистком даже забила еще раз.
Но «Ростов» был сильнее и воспользовался тем, что Черевченко дал передохнуть перед ответкой с «Нефтчи» ряду игроков основы. Ну, а Карпин может гордиться своей работой и тем, что сделал правильный выбор. В матче с «Арсеналом» Элдор Шомуродов показал свою многогранность и потенциал для роста. Если продолжит в том же духе, то надолго в «Ростове» точно не задержится.
|Игорь Черевченко
|Валерий Карпин
|Евгений Луценко(Сергей Ткачев)
|67′
|Роман Еременко
|21′
|Горан Чаушич
|90+4′
|Алексей Ионов(Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян)
|49′
|Элдор Шомуродов(Александр Зуев, Евгений Чернов)
|81′
|1
|Артур Нигматуллин
|30
|Сергей Песьяков
|21
|Виктор Альварес
|34
|Алексей Козлов
27′
|6
|Максим Беляев
|28
|Евгений Чернов
|8
|Гиа Григалава
10′
|6
|Рагнар Сигурдссон
|22
|Даниил Лесовой
|78
|Дмитрий Чистяков
|20
|Горан Чаушич
|11
|Алексей Ионов
|11
|Сергей Ткачев
|7
|Роман Еременко
|48
|Евгений Луценко
|17
|Матиас Норманн
|14
|Анри Хагуш
76′
|19
|Хорен Байрамян
57′70′
|9
|Кирилл Комбаров
|23
|Александр Зуев
|27
|Александр Ломовицкий
79′
|14
|Элдор Шомуродов
84′
|29
|Ламек Банда
|9
|Бьорн Сигурдарсон
|70
|Георгий Костадинов
37′72′
|8
|Ивелин Попов
47′67′
|23
|Игорь Горбатенко
80′
|15
|Данил Глебов
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|11
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)