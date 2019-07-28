VAR в РПЛ ничего не значит. Безбородов проигнорировал все правила в матче ЦСКА — «Локомотив»

Источник: Sport24

С этого сезона в РПЛ в отдельных матчах работает VAR. Также вступили в силу новые правила — в том числе любая игра рукой в своей штрафной карается пенальти. В центральном матче тура судья Владислав Безбородов принял очень странное решение. На 8-й минуте защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов неаккуратно обработал мяч, он отскочил ему в руку, арбитр остановил игру.

Возникла пауза на несколько минут, Безбородов сначала слушал подсказки помощников, после чего пошел смотреть повтор сам и… назначил спорный мяч.

Логику Безбородова понять просто невозможно. Первое использование VAR в России получилось максимально скандальным.

На исходе первого тайма пенальти в ворота «Локомотива» все-таки назначили — гораздо менее явный, чем в случае с Живоглядовым. Чалов споткнулся об Мурило, и неясно, коснулся бразилец сначала соперника или мяча. Судья эпизод проигнорировал и даже успел показать желтую Хердуру Магнуссону, сфолившему в ответной контратаке «Локомотива». Но потом передумал.

После консультации с ассистентами Безбородов пошел изучить повтор — и указал на точку. Сам же Чалов точно исполнил пенальти.

Пикантности истории придает эпизод в сегодняшнем матче «Оренбург» — «Зенит», в котором Сергей Карасев назначил пенальти в пользу гостей, не воспользовавшись VAR.

В интервью Sports.ru тренер «Оренбурга» Владимир Федотов обратил на это отдельное внимание:

«Вот мы булькаем-булькаем. Качество судейства очень сильно повысит уровень нашего чемпионата. Пусть рассказывает как расценивает эпизоды глава судейства. Вчера был матч “Тамбов” — “Спартак”. Была рука. Сегодня мы услышали, что там было все хорошо. С введением новых правил еще больше все запутали: захотели — поставили, захотели — нет. В конце игрок “Зенита” подбросил мяч рукой, свисток промолчал. Пусть разбирается руководство РФС и РПЛ. Говорим про VAR, вот он задерживается, вот опаздывает. У нас всегда какие-то проблемы — вот неожиданно начался новый чемпионат, и ничего не успели».