VAR в РПЛ ничего не значит. Безбородов проигнорировал все правила в матче ЦСКА — «Локомотив»
«Зениту» тоже сегодня повезло.
«Зениту» тоже сегодня повезло.
С этого сезона в РПЛ в отдельных матчах работает VAR. Также вступили в силу новые правила — в том числе любая игра рукой в своей штрафной карается пенальти. В центральном матче тура судья Владислав Безбородов принял очень странное решение. На 8-й минуте защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов неаккуратно обработал мяч, он отскочил ему в руку, арбитр остановил игру.
Возникла пауза на несколько минут, Безбородов сначала слушал подсказки помощников, после чего пошел смотреть повтор сам и… назначил спорный мяч.
Логику Безбородова понять просто невозможно. Первое использование VAR в России получилось максимально скандальным.
На исходе первого тайма пенальти в ворота «Локомотива»
После консультации с ассистентами Безбородов пошел изучить повтор — и указал на точку. Сам же Чалов точно исполнил пенальти.
Пикантности истории придает эпизод в сегодняшнем матче «Оренбург» — «Зенит», в котором Сергей Карасев назначил пенальти в пользу гостей, не воспользовавшись VAR.
В интервью Sports.ru тренер «Оренбурга» Владимир Федотов обратил на это отдельное внимание:
«Вот мы
В РПЛ, кажется, судьи продолжают руководствоваться