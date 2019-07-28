Тиль потребовал в ультимативной форме отпустить его в «Спартак»

Источник: Reuters

Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источники, близкие к красно-белым и самому игроку.

Так, собеседник из окружения 21-летнего хавбека рассказал: «Тиль заявил руководству, что больше не собирается играть за клуб и хочет перейти в “Спартак”. Также окончательно не закрыт вопрос с агентом. Идут разговоры по комиссионной части, которую должен получить представитель игрока».