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20:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зрелищный футбол нравится не всем. Карпин и Черевченко — о результативной игре

Главные тренеры «Арсенала» и «Ростова» Игорь Черевченко и Валерий Карпин — о матче в Туле.

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Источник: Спорт-Экспресс

Карпин согласился: «Ростов» сам давал шанс «Арсеналу»

Дончане потратили в Туле минут десять, а потом забрали у соперника инициативу — Еременко, Норманн и компания меняли темп, сами шли вперед и не давали развернуться хозяевам. Примерно так же команда Карпина подавила «Оренбург» в стартовом туре и добыла ничью в битве со «Спартаком». Арсенальцы с трудом добирались до чужих ворот и получали время и место для атак только тогда, когда соперник дважды выходил вперед в счете с перевесом в два мяча. Оружейники вряд ли могли уйти с «минус два», но главный тренер «Ростова» нашел повод для недовольства.

— Тяжелая игра. Простых в чемпионате России не бывает, — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции. — Концовка получилась нервная. Даже при счете 3:1. Понятно, это наша проблема. «Арсенал» нас поддавливал, хотя могли спокойно контролировать игру, но это не получилось.

— Тем не менее, показалось, что «Ростов» давал «Арсеналу» играть только при перевесе в два мяча. Согласны?

— Да, соглашусь. При разнице в два мяча начинали где-то недобегать, недорабатывать. И «Арсенал» перехватывал инициативу.

— Еременко забил, здорово исполнив штрафной, и вел игру «Ростова». Для вас он — как половина команды?

— Не сказал бы, что полкоманды. Еременко — важный игрок, один из самых важных. Но потом и Шомуродов забил, исполнил, причем не со штрафного, а с игры. Поэтому неправильно говорить, что только Еременко важен.

Что напрягает Черевченко в игре «Арсенала»

Туляки потерпели второе домашнее поражение за неделю: сначала уступили «Нефтчи» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы — 0:1 (и первом еврокубковом в своей истории), теперь «Ростову». И оставили немало вопросов. Команда Черевченко пока теряется под прессингом, с трудом находит ходы при выходе в атаку и в нападении, допускает немало ошибок в обороне. 1 августа в Баку красно-желтым предстоит матч года номер один — но о нем в это воскресенье лучше было не думать.

— Перестановки в составе связаны с желанием кого-то поберечь перед выездом в Баку или были иные причины? — спросили Черевченко на послематчевой пресс-конференции.

— Нет. Мы отталкивались от медицинских показателей. Все было по делу. Поберегли только Кирилла (Комбарова). Плюс у нас проблемы в атаке появляются, остался только один нападающий (Луценко). К сожалению, два человека выбыли — (Эванс) Кангва и Алекс (Тудорие). Но это наши проблемы. Это чисто проблемы команды. Завтра на базе встретимся — и будем разговаривать. Меня начинает напрягать, что в трех играх пропустили шесть голов. Это уже никуда не годится. И это не только вина защитников, это вина всей команды. Ну и, конечно, тренерского штаба.

— Два домашних матча с «Нефтчи» и «Ростовом» оставили много вопросов. Есть понимание, как переломить ситуацию до игры с «Нефтчи» в Баку?

— До четверга есть время, будем работать. А как сработаем, покажет эта игра. Понимание есть, думаю, у каждого — и игрока, и тренера. Повторюсь, что это наши личные проблемы. Сегодня могли и в игру вернуться, забили при 0:2 — но пропустили очень легкий гол. Мы вообще сегодня пропускали очень легкие голы.

Почему тренер «Арсенала» считает странными ранние замены

— Вы долго не делали замены, хотя показалось, что не все футболисты попали в игру и коррективы напрашивались к перерыву. Отсутствие от вас этой реакции — следствие кадровой ситуации или вы вдобавок давали команде возможность проявить себя и переломить матч? — еще один вопрос Черевченко.

— Конечно, что менять сразу? Зачем сразу в панику бросаться? Нормальное явление. (Ухмыляется.). Некоторые меняют, конечно, на 15-й или 20-й минуте. Но мне это было не к чему. Да, мы сыграли первые десять минут и потом провалили тайм до перерыва. Но во второй половине появились же силы откуда-то, стали из себя вытягивать, изнутри — значит, могут. Характер же есть.

— Говоря об одном оставшемся нападающем, рассчитываете усилить эту позицию?

— Давайте не будем загадывать. Мы живем настоящим. Конечно, любому тренеру хотелось бы усиление — именно усиление. Никто против не будет. Но пока есть те, кто есть.

— Скажете пару слов о вышедшем в «старте» Ломовицком, которого в середине недели арендовали у «Спартака»?

— Он позавчера приехал, а сегодня уже играл. Как говорил, у нас есть проблемы с составом.

— Что исчезло в игре «Арсенала» после хорошего матча в Самаре?

— Думаю, ничего не потерялось. Просто повторюсь: что сегодня, что с «Нефтчи», что с «Динамо» — провалили первый тайм. Только в Самаре в первой половине переиграли соперника. Причины — все вместе (совпало). Будем с футболистами выходить из этого положения. Понятно, что проиграли дважды подряд, причем дома. Но не мы первые, не мы — последние. Как уже сказал, нужно из себя все доставать. Всем вместе.

— Два забитых гола в такой игре в этом помогут?

— Конечно, каждый гол — позитивный момент в любой игре. Но негатив — три пропустили. Это никуда не годится. Да, пять мячей забито, все в ладоши хлопают: в РПЛ стал зрелищный футбол. Соглашусь. Но он не для тренеров зрелищный. Если бы сидел на трибуне, может, тоже бы в ладоши хлопал.

— Это, если вы из Ростова. Туляки только два раза, — вздохнули в зале и, кажется, заставили Черевченко улыбнуться. ​.

Арсенал Т
2:3
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 328.07.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Арсенал, 9654 зрителя
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоВалерий Карпин
Голы
Евгений Луценко(Сергей Ткачев)67′
Роман Еременко21′
Горан Чаушич90+4′
Алексей Ионов(Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян)49′
Элдор Шомуродов(Александр Зуев, Евгений Чернов)81′
Составы команд
1Артур Нигматуллин
30Сергей Песьяков
21Виктор Альварес
34Алексей Козлов
27′
6Максим Беляев
28Евгений Чернов
8Гиа Григалава
10′
6Рагнар Сигурдссон
22Даниил Лесовой
78Дмитрий Чистяков
20Горан Чаушич
11Алексей Ионов
11Сергей Ткачев
7Роман Еременко
48Евгений Луценко
17Матиас Норманн
14Анри Хагуш
76′
19Хорен Байрамян
57′70′
9Кирилл Комбаров
23Александр Зуев
27Александр Ломовицкий
79′
14Элдор Шомуродов
84′
29Ламек Банда
9Бьорн Сигурдарсон
70Георгий Костадинов
37′72′
8Ивелин Попов
47′67′
23Игорь Горбатенко
80′
15Данил Глебов
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
2Голевые моменты5
11Удары (всего)11
5Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
13Фолы16
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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