Зрелищный футбол нравится не всем. Карпин и Черевченко — о результативной игре

Источник: Спорт-Экспресс

Карпин согласился: «Ростов» сам давал шанс «Арсеналу»

Дончане потратили в Туле минут десять, а потом забрали у соперника инициативу — Еременко, Норманн и компания меняли темп, сами шли вперед и не давали развернуться хозяевам. Примерно так же команда Карпина подавила «Оренбург» в стартовом туре и добыла ничью в битве со «Спартаком». Арсенальцы с трудом добирались до чужих ворот и получали время и место для атак только тогда, когда соперник дважды выходил вперед в счете с перевесом в два мяча. Оружейники вряд ли могли уйти с «минус два», но главный тренер «Ростова» нашел повод для недовольства.

— Тяжелая игра. Простых в чемпионате России не бывает, — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции. — Концовка получилась нервная. Даже при счете 3:1. Понятно, это наша проблема. «Арсенал» нас поддавливал, хотя могли спокойно контролировать игру, но это не получилось.

— Тем не менее, показалось, что «Ростов» давал «Арсеналу» играть только при перевесе в два мяча. Согласны?

— Да, соглашусь. При разнице в два мяча начинали где-то недобегать, недорабатывать. И «Арсенал» перехватывал инициативу.

— Еременко забил, здорово исполнив штрафной, и вел игру «Ростова». Для вас он — как половина команды?

— Не сказал бы, что полкоманды. Еременко — важный игрок, один из самых важных. Но потом и Шомуродов забил, исполнил, причем не со штрафного, а с игры. Поэтому неправильно говорить, что только Еременко важен.

Что напрягает Черевченко в игре «Арсенала»

Туляки потерпели второе домашнее поражение за неделю: сначала уступили «Нефтчи» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы — 0:1 (и первом еврокубковом в своей истории), теперь «Ростову». И оставили немало вопросов. Команда Черевченко пока теряется под прессингом, с трудом находит ходы при выходе в атаку и в нападении, допускает немало ошибок в обороне. 1 августа в Баку красно-желтым предстоит матч года номер один — но о нем в это воскресенье лучше было не думать.

— Перестановки в составе связаны с желанием кого-то поберечь перед выездом в Баку или были иные причины? — спросили Черевченко на послематчевой пресс-конференции.

— Нет. Мы отталкивались от медицинских показателей. Все было по делу. Поберегли только Кирилла (Комбарова). Плюс у нас проблемы в атаке появляются, остался только один нападающий (Луценко). К сожалению, два человека выбыли — (Эванс) Кангва и Алекс (Тудорие). Но это наши проблемы. Это чисто проблемы команды. Завтра на базе встретимся — и будем разговаривать. Меня начинает напрягать, что в трех играх пропустили шесть голов. Это уже никуда не годится. И это не только вина защитников, это вина всей команды. Ну и, конечно, тренерского штаба.

— Два домашних матча с «Нефтчи» и «Ростовом» оставили много вопросов. Есть понимание, как переломить ситуацию до игры с «Нефтчи» в Баку?

— До четверга есть время, будем работать. А как сработаем, покажет эта игра. Понимание есть, думаю, у каждого — и игрока, и тренера. Повторюсь, что это наши личные проблемы. Сегодня могли и в игру вернуться, забили при 0:2 — но пропустили очень легкий гол. Мы вообще сегодня пропускали очень легкие голы.

Почему тренер «Арсенала» считает странными ранние замены

— Вы долго не делали замены, хотя показалось, что не все футболисты попали в игру и коррективы напрашивались к перерыву. Отсутствие от вас этой реакции — следствие кадровой ситуации или вы вдобавок давали команде возможность проявить себя и переломить матч? — еще один вопрос Черевченко.

— Конечно, что менять сразу? Зачем сразу в панику бросаться? Нормальное явление. (Ухмыляется.). Некоторые меняют, конечно, на 15-й или 20-й минуте. Но мне это было не к чему. Да, мы сыграли первые десять минут и потом провалили тайм до перерыва. Но во второй половине появились же силы откуда-то, стали из себя вытягивать, изнутри — значит, могут. Характер же есть.

— Говоря об одном оставшемся нападающем, рассчитываете усилить эту позицию?

— Давайте не будем загадывать. Мы живем настоящим. Конечно, любому тренеру хотелось бы усиление — именно усиление. Никто против не будет. Но пока есть те, кто есть.

— Скажете пару слов о вышедшем в «старте» Ломовицком, которого в середине недели арендовали у «Спартака»?

— Он позавчера приехал, а сегодня уже играл. Как говорил, у нас есть проблемы с составом.

— Что исчезло в игре «Арсенала» после хорошего матча в Самаре?

— Думаю, ничего не потерялось. Просто повторюсь: что сегодня, что с «Нефтчи», что с «Динамо» — провалили первый тайм. Только в Самаре в первой половине переиграли соперника. Причины — все вместе (совпало). Будем с футболистами выходить из этого положения. Понятно, что проиграли дважды подряд, причем дома. Но не мы первые, не мы — последние. Как уже сказал, нужно из себя все доставать. Всем вместе.

— Два забитых гола в такой игре в этом помогут?

— Конечно, каждый гол — позитивный момент в любой игре. Но негатив — три пропустили. Это никуда не годится. Да, пять мячей забито, все в ладоши хлопают: в РПЛ стал зрелищный футбол. Соглашусь. Но он не для тренеров зрелищный. Если бы сидел на трибуне, может, тоже бы в ладоши хлопал.