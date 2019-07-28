Зрелищный футбол нравится не всем. Карпин и Черевченко — о результативной игре
Главные тренеры «Арсенала» и «Ростова» Игорь Черевченко и Валерий Карпин — о матче в Туле.
Главные тренеры «Арсенала» и «Ростова» Игорь Черевченко и Валерий Карпин — о матче в Туле.
Дончане потратили в Туле минут десять, а потом забрали у соперника инициативу — Еременко, Норманн и компания меняли темп, сами шли вперед и не давали развернуться хозяевам. Примерно так же команда Карпина подавила «Оренбург» в стартовом туре и добыла ничью в битве со «Спартаком». Арсенальцы с трудом добирались до чужих ворот и получали время и место для атак только тогда, когда соперник дважды выходил вперед в счете с перевесом в два мяча. Оружейники вряд ли могли уйти с «минус два», но главный тренер «Ростова» нашел повод для недовольства.
— Тяжелая игра. Простых в чемпионате России не бывает, — сказал Карпин на послематчевой
— Тем не менее, показалось, что «Ростов» давал «Арсеналу» играть только при перевесе в два мяча. Согласны?
— Да, соглашусь. При разнице в два мяча начинали
— Еременко забил, здорово исполнив штрафной, и вел игру «Ростова». Для вас он — как половина команды?
— Не сказал бы, что полкоманды. Еременко — важный игрок, один из самых важных. Но потом и Шомуродов забил, исполнил, причем не со штрафного, а с игры. Поэтому неправильно говорить, что только Еременко важен.
Туляки потерпели второе домашнее поражение за неделю: сначала уступили «Нефтчи» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы — 0:1 (и первом еврокубковом в своей истории), теперь «Ростову». И оставили немало вопросов. Команда Черевченко пока теряется под прессингом, с трудом находит ходы при выходе в атаку и в нападении, допускает немало ошибок в обороне. 1 августа в Баку
— Перестановки в составе связаны с желанием
— Нет. Мы отталкивались от медицинских показателей. Все было по делу. Поберегли только Кирилла (Комбарова). Плюс у нас проблемы в атаке появляются, остался только один нападающий (Луценко). К сожалению, два человека выбыли — (Эванс) Кангва и Алекс (Тудорие). Но это наши проблемы. Это чисто проблемы команды. Завтра на базе встретимся — и будем разговаривать. Меня начинает напрягать, что в трех играх пропустили шесть голов. Это уже никуда не годится. И это не только вина защитников, это вина всей команды. Ну и, конечно, тренерского штаба.
— Два домашних матча с «Нефтчи» и «Ростовом» оставили много вопросов. Есть понимание, как переломить ситуацию до игры с «Нефтчи» в Баку?
— До четверга есть время, будем работать. А как сработаем, покажет эта игра. Понимание есть, думаю, у каждого — и игрока, и тренера. Повторюсь, что это наши личные проблемы. Сегодня могли и в игру вернуться, забили при 0:2 — но пропустили очень легкий гол. Мы вообще сегодня пропускали очень легкие голы.
— Вы долго не делали замены, хотя показалось, что не все футболисты попали в игру и коррективы напрашивались к перерыву. Отсутствие от вас этой реакции — следствие кадровой ситуации или вы вдобавок давали команде возможность проявить себя и переломить матч? — еще один вопрос Черевченко.
— Конечно, что менять сразу? Зачем сразу в панику бросаться? Нормальное явление. (Ухмыляется.). Некоторые меняют, конечно, на 15-й или 20-й минуте. Но мне это было не к чему. Да, мы сыграли первые десять минут и потом провалили тайм до перерыва. Но во второй половине появились же силы
— Говоря об одном оставшемся нападающем, рассчитываете усилить эту позицию?
— Давайте не будем загадывать. Мы живем настоящим. Конечно, любому тренеру хотелось бы усиление — именно усиление. Никто против не будет. Но пока есть те, кто есть.
— Скажете пару слов о вышедшем в «старте» Ломовицком, которого в середине недели арендовали у «Спартака»?
— Он позавчера приехал, а сегодня уже играл. Как говорил, у нас есть проблемы с составом.
— Что исчезло в игре «Арсенала» после хорошего матча в Самаре?
— Думаю, ничего не потерялось. Просто повторюсь: что сегодня, что с «Нефтчи», что с «Динамо» — провалили первый тайм. Только в Самаре в первой половине переиграли соперника. Причины — все вместе (совпало). Будем с футболистами выходить из этого положения. Понятно, что проиграли дважды подряд, причем дома. Но не мы первые, не мы — последние. Как уже сказал, нужно из себя все доставать. Всем вместе.
— Два забитых гола в такой игре в этом помогут?
— Конечно, каждый гол — позитивный момент в любой игре. Но негатив — три пропустили. Это никуда не годится. Да, пять мячей забито, все в ладоши хлопают: в РПЛ стал зрелищный футбол. Соглашусь. Но он не для тренеров зрелищный. Если бы сидел на трибуне, может, тоже бы в ладоши хлопал.
— Это, если вы из Ростова. Туляки только два раза, — вздохнули в зале и, кажется, заставили Черевченко улыбнуться. .
|Игорь Черевченко
|Валерий Карпин
|Евгений Луценко(Сергей Ткачев)
|67′
|Роман Еременко
|21′
|Горан Чаушич
|90+4′
|Алексей Ионов(Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян)
|49′
|Элдор Шомуродов(Александр Зуев, Евгений Чернов)
|81′
|1
|Артур Нигматуллин
|30
|Сергей Песьяков
|21
|Виктор Альварес
|34
|Алексей Козлов
27′
|6
|Максим Беляев
|28
|Евгений Чернов
|8
|Гиа Григалава
10′
|6
|Рагнар Сигурдссон
|22
|Даниил Лесовой
|78
|Дмитрий Чистяков
|20
|Горан Чаушич
|11
|Алексей Ионов
|11
|Сергей Ткачев
|7
|Роман Еременко
|48
|Евгений Луценко
|17
|Матиас Норманн
|14
|Анри Хагуш
76′
|19
|Хорен Байрамян
57′70′
|9
|Кирилл Комбаров
|23
|Александр Зуев
|27
|Александр Ломовицкий
79′
|14
|Элдор Шомуродов
84′
|29
|Ламек Банда
|9
|Бьорн Сигурдарсон
|70
|Георгий Костадинов
37′72′
|8
|Ивелин Попов
47′67′
|23
|Игорь Горбатенко
80′
|15
|Данил Глебов
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|11
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)