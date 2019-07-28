Российский клуб отказался от чемпиона мира

Источник: AP 2019

Агент футболиста Инго Хаспел предлагал краснодарскому клубу приобрести Шюррле. Руководство «быков» приняло решение отказаться от сделки.

В июне немецкий Bild сообщил, что футболист ведет переговоры с представителями чемпионата России. Спустя месяц «Чемпионат.com» назвал в числе претендентов на Шюррле московские «Локомотив» и «Спартак».

Шюррле известен по выступлениями за «Байер», «Челси» и «Вольфсбург». Сезон-2018/2019 хавбек провел на правах аренды в английском «Фулхэме».

В 2014 году Шюррле стал чемпионом мира в составе сборной Германии. Он выступил ассистентом в решающем голе в финале турнира против сборной Аргентины. В активе 28-летнего игрока 22 гола в 57 матчах за национальную команду.