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21:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский клуб отказался от чемпиона мира

Российский футбольный клуб «Краснодар» отказался от приобретения хавбека сборной Германии Андре Шюррле. Об этом сообщает Sport24.

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Источник: AP 2019

Агент футболиста Инго Хаспел предлагал краснодарскому клубу приобрести Шюррле. Руководство «быков» приняло решение отказаться от сделки.

В июне немецкий Bild сообщил, что футболист ведет переговоры с представителями чемпионата России. Спустя месяц «Чемпионат.com» назвал в числе претендентов на Шюррле московские «Локомотив» и «Спартак».

Шюррле известен по выступлениями за «Байер», «Челси» и «Вольфсбург». Сезон-2018/2019 хавбек провел на правах аренды в английском «Фулхэме».

В 2014 году Шюррле стал чемпионом мира в составе сборной Германии. Он выступил ассистентом в решающем голе в финале турнира против сборной Аргентины. В активе 28-летнего игрока 22 гола в 57 матчах за национальную команду.

В составе «Локомотива» уже выступает чемпион мира в составе сборной Германии: летом 2018-го к железнодорожникам присоединился защитник немецкой команды Бенедикт Хаведес.

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