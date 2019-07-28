ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» в присутствии 27897 зрителей.

Единственный мяч на 42-й минуте с пенальти забил форвард армейцев Федор Чалов. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый удар после использования системы видеоассистента рефери (VAR). На девятой минуте игры система была впервые применена в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), когда мяч в штрафной площади «Локомотива» попал в руку защитника гостей Дмитрия Живоглядова. После просмотра повтора Безбородов не стал назначать пенальти.

Лучшим игроком встречи был признан защитник ЦСКА Марио Фернандес. На 33-й минуте встречи из-за травмы поле покинул защитник ЦСКА Виктор Васин. Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пропустил встречу из-за мышечной травмы.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.

ЦСКА впервые победил «Локомотив» за последние пять матчей в рамках РПЛ. Предыдущую победу армейцы одержали 26 апреля 2017 года (4:0). В турнирной таблице ЦСКА занимает пятое место, имея в активе шесть очков, «Локомотив» расположился на восьмом месте, набрав четыре очка.

В четвертом туре ЦСКА на выезде сыграет с казанским «Рубином» 4 августа, «Локомотив» днем ранее в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов».

Ход матча

Начало матча показало, что потеря Антона Миранчука стала большой проблемой для «Локомотива». Брат Антона, Алексей, без привычной поддержки часто терял мяч и не мог отдать качественную передачу единственному форварду Эдеру. ЦСКА по-хозяйски забрал инициативу, но обстреливал ворота Гилерме преимущественно издалека.

Размеренный ход матча прервал эпизод с Живоглядовым, который при выходе из своей штрафной коснулся мяча ногой, после чего тот отскочил ему в руку. Безбородов воспользовался помощью VAR, после чего назначил только «спорный мяч», так как нарушением не считается момент, если мяч касается руки футболиста непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу), в том числе и от другого игрока, который находится рядом.

Но в конце тайма видеоассистент подсказал Безбородову, что защитник железнодорожников Серкейра Мурило нарушил правила на Чалове. Судья прервал матч, посмотрел повтор и назначил в ворота Гилерме одиннадцатиметровый, который реализовал все тот же Чалов.