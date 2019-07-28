ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
Единственный мяч с пенальти забил Федор Чалов.
Единственный мяч с пенальти забил Федор Чалов.
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» в присутствии 27897 зрителей.
Единственный мяч на 42-й минуте с пенальти забил форвард армейцев Федор Чалов. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый удар после использования системы видеоассистента рефери (VAR). На девятой минуте игры система была впервые применена в матче Российской
Лучшим игроком встречи был признан защитник ЦСКА Марио Фернандес. На 33-й минуте встречи
Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
ЦСКА впервые победил «Локомотив» за последние пять матчей в рамках РПЛ. Предыдущую победу армейцы одержали 26 апреля 2017 года (4:0). В турнирной таблице ЦСКА занимает пятое место, имея в активе шесть очков, «Локомотив» расположился на восьмом месте, набрав четыре очка.
В четвертом туре ЦСКА на выезде сыграет с казанским «Рубином» 4 августа, «Локомотив» днем ранее в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов».
Начало матча показало, что потеря Антона Миранчука стала большой проблемой для «Локомотива». Брат Антона, Алексей, без привычной поддержки часто терял мяч и не мог отдать качественную передачу единственному форварду Эдеру. ЦСКА
Размеренный ход матча прервал эпизод с Живоглядовым, который при выходе из своей штрафной коснулся мяча ногой, после чего тот отскочил ему в руку. Безбородов воспользовался помощью VAR, после чего назначил только «спорный мяч», так как нарушением не считается момент, если мяч касается руки футболиста непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу), в том числе и от другого игрока, который находится рядом.
Но в конце тайма видеоассистент подсказал Безбородову, что защитник железнодорожников Серкейра Мурило нарушил правила на Чалове. Судья прервал матч, посмотрел повтор и назначил в ворота Гилерме одиннадцатиметровый, который реализовал все тот же Чалов.
Во втором тайме на поле появился нападающий «Локомотива» Федор Смолов, который в начале сезона выходит только после перерыва. Однако тягучая игра, изобилующая силовой борьбой и минимумом свободного пространства, не дала проявить тандему Эдер — Смолов своих лучших качеств. ЦСКА удержал минимальное преимущество и одержал вторую домашнюю победу подряд.
|Виктор Гончаренко
|Юрий Семин
|Федор Чалов
|42′
|35
|Игорь Акинфеев
|1
|Маринату Гильерме
|23
|Хердур Магнуссон
39′
|31
|Мачей Рыбус
|78
|Игорь Дивеев
58′
|14
|Ведран Чорлука
90′
|2
|Мариу Фернандес
|27
|Мурило
|98
|Иван Обляков
|20
|Владислав Игнатьев
|8
|Никола Влашич
|59
|Алексей Миранчук
|17
|Арнор Сигурдссон
|19
|Эдер
|9
|Федор Чалов
|6
|Дмитрий Баринов
|5
|Виктор Васин
33′
|7
|Гжегож Крыховяк
48′
|31
|Звонимир Шарлия
74′
|2
|Дмитрий Живоглядов
56′
|7
|Ильзат Ахметов
84′
|9
|Федор Смолов
|29
|Яка Бийол
|17
|Рифат Жемалетдинов
84′
|25
|Кристиян Бистрович
4′46′
|67
|Роман Тугарев
|14
|Кирилл Набабкин
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)