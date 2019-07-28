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21:06 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

Единственный мяч с пенальти забил Федор Чалов.

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» в присутствии 27897 зрителей.

Единственный мяч на 42-й минуте с пенальти забил форвард армейцев Федор Чалов. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый удар после использования системы видеоассистента рефери (VAR). На девятой минуте игры система была впервые применена в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), когда мяч в штрафной площади «Локомотива» попал в руку защитника гостей Дмитрия Живоглядова. После просмотра повтора Безбородов не стал назначать пенальти.

Лучшим игроком встречи был признан защитник ЦСКА Марио Фернандес. На 33-й минуте встречи из-за травмы поле покинул защитник ЦСКА Виктор Васин. Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пропустил встречу из-за мышечной травмы.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.

ЦСКА впервые победил «Локомотив» за последние пять матчей в рамках РПЛ. Предыдущую победу армейцы одержали 26 апреля 2017 года (4:0). В турнирной таблице ЦСКА занимает пятое место, имея в активе шесть очков, «Локомотив» расположился на восьмом месте, набрав четыре очка.

В четвертом туре ЦСКА на выезде сыграет с казанским «Рубином» 4 августа, «Локомотив» днем ранее в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов».

Ход матча

Начало матча показало, что потеря Антона Миранчука стала большой проблемой для «Локомотива». Брат Антона, Алексей, без привычной поддержки часто терял мяч и не мог отдать качественную передачу единственному форварду Эдеру. ЦСКА по-хозяйски забрал инициативу, но обстреливал ворота Гилерме преимущественно издалека.

Размеренный ход матча прервал эпизод с Живоглядовым, который при выходе из своей штрафной коснулся мяча ногой, после чего тот отскочил ему в руку. Безбородов воспользовался помощью VAR, после чего назначил только «спорный мяч», так как нарушением не считается момент, если мяч касается руки футболиста непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу), в том числе и от другого игрока, который находится рядом.

Но в конце тайма видеоассистент подсказал Безбородову, что защитник железнодорожников Серкейра Мурило нарушил правила на Чалове. Судья прервал матч, посмотрел повтор и назначил в ворота Гилерме одиннадцатиметровый, который реализовал все тот же Чалов.

Во втором тайме на поле появился нападающий «Локомотива» Федор Смолов, который в начале сезона выходит только после перерыва. Однако тягучая игра, изобилующая силовой борьбой и минимумом свободного пространства, не дала проявить тандему Эдер — Смолов своих лучших качеств. ЦСКА удержал минимальное преимущество и одержал вторую домашнюю победу подряд.

ЦСКА
1:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 328.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 27897 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоЮрий Семин
Голы
Федор Чалов42′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
1Маринату Гильерме
23Хердур Магнуссон
39′
31Мачей Рыбус
78Игорь Дивеев
58′
14Ведран Чорлука
90′
2Мариу Фернандес
27Мурило
98Иван Обляков
20Владислав Игнатьев
8Никола Влашич
59Алексей Миранчук
17Арнор Сигурдссон
19Эдер
9Федор Чалов
6Дмитрий Баринов
5Виктор Васин
33′
7Гжегож Крыховяк
48′
31Звонимир Шарлия
74′
2Дмитрий Живоглядов
56′
7Ильзат Ахметов
84′
9Федор Смолов
29Яка Бийол
17Рифат Жемалетдинов
84′
25Кристиян Бистрович
4′46′
67Роман Тугарев
14Кирилл Набабкин
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
1Голевые моменты3
8Удары (всего)9
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
19Фолы10
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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