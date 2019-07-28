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21:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Васин избежал серьёзной травмы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прояснил ситуация с защитником Виктором Васиным, который получил повреждение в 1-м тайме матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0).

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Источник: РИА "Новости"

«Думаю, что с Васиным ничего серьёзного. Лёгкое недомогание», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

ЦСКА
1:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 328.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 27897 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоЮрий Семин
Голы
Федор Чалов42′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
1Маринату Гильерме
23Хердур Магнуссон
39′
31Мачей Рыбус
78Игорь Дивеев
58′
14Ведран Чорлука
90′
2Мариу Фернандес
27Мурило
98Иван Обляков
20Владислав Игнатьев
8Никола Влашич
59Алексей Миранчук
17Арнор Сигурдссон
19Эдер
9Федор Чалов
6Дмитрий Баринов
5Виктор Васин
33′
7Гжегож Крыховяк
48′
31Звонимир Шарлия
74′
2Дмитрий Живоглядов
56′
7Ильзат Ахметов
84′
9Федор Смолов
29Яка Бийол
17Рифат Жемалетдинов
84′
25Кристиян Бистрович
4′46′
67Роман Тугарев
14Кирилл Набабкин
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
1Голевые моменты3
8Удары (всего)9
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
19Фолы10
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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