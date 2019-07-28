ЦСКА выиграл дерби «новой эры». Благодаря ВАР

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«Локо» — без брата

В Москву вернулось не только настоящее лето, но и большой футбол. Первая встреча клубов из топ-5 в новом чемпионате России была назначена на третий тур. Когда в РФС сообщили, что на этой неделе ВАР будет работать только на одной игре, то вопроса, какой это будет матч, не стояло: только дерби ЦСКА и «Локомотива».

Руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин рассказывал журналистам, что видеоарбитр и его ассистент сильно волнуются, находясь в специально оборудованных автомобилях вблизи стадиона. За пару часов до матча этого волнения в микроавтобусах не наблюдалось:

Виталий Мешков и Алексей Сухой спокойно наблюдали за настройкой оборудования. Они еще не знали, какую роль сыграют в этой встрече.

Мимо них с разницей в пять минут проехали автобусы ЦСКА и «Локомотива». Когда железнодорожники заходили на стадион, мы обратили внимание на наличие только одного из братьев Миранчуков — Алексея. Ответ последовал тут же в официальных аккаунтах «Локо» в соцсетях: «Антон Миранчук получил небольшое повреждение мышцы голени и, к сожалению, пропустит игру», — информировала пресс-служба. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин вместо него выпустил в стартовом составе Жемалетдинова, но равноценной такую замену назвать было сложно.

А вот Виктор Гончаренко ожидаемо никаких изменений в составе по сравнению со встречей с «Оренбургом» делать не стал. В тренерском штабе до последнего думали выпустить с первых минут Бийола, но все же решили сделать ставку на Бистровича. Что важно, Гончаренко вернулся к схеме с тремя центральными защитниками: похоже, эксперимент с четверкой в обороне и Магнуссоном на фланге на данный момент признан неудачным.

ВАР решает

Если матче между «Динамо» и «Рубином», когда ВАР впервые использовался в РПЛ, мы видеопросмотров так и не дождались, то на «ВЭБ Арене» хватило шести минут, чтобы Владислав Безбородов побежал к экрану. Мяч попал в руку Живоглядова, когда тот выносил его из штрафной, и весь переполненный стадион, за исключением гостевого сектора, требовал пенальти. Но Безбородов посчитал, что нарушения не было, и, посмотрев картинку, дал свободный удар в пользу гостей.

Неизвестно, сказалась ли на «Локомотиве» потеря Антона Миранчука или Семин изначально планировал что-то подобное, но железнодорожники полностью отдали хозяевам инициативу. Футболисты ЦСКА держали мяч, доминировали, создавали моменты и не стеснялись бить издали. Сначала это попробовал сделать Ахметов, но мяч свалился с ноги, а вот у Облякова удар получился мощным, но чуть неточным.

Для «Локомотива» каждый переход на чужую половину поля был событием, и из него гости пытались выжать максимум. Например, когда Алексей Миранчук схватил мяч на правом краю, его зачем-то прихватил защитник. Как результат — штрафной и едва-едва не подставленная нога Баринова.

Был у красно-зеленых и еще один момент. Эдер прострелил на Миранчука, и тот отправил мяч в ворота. Помощник судьи зафиксировал у португальца офсайд, что стоявшему рядом Семину дико не понравилось.

Тренер кричал, разводил пальцы «квадратиком», успокаивать его со скамейки бросился начальник команды Станислав Сухина. Бывший арбитр пытался объяснить, что ВАР в таких случаях вмешиваться не будет, но Семин не слушал даже своего помощника.

Засчитай Безбородов этот гол, было бы забавно.

Но забил ЦСКА, и это выглядело вполне справедливо. И тут тоже не обошлось без ВАР: Чалов завалился в штрафной после единоборства с Мурило, но Безбородов не стал свистеть. Матч продолжился, «Локо» убежал в контратаку. И только при первой остановке ВАР дал подсказку главному арбитру. Тот сбегал посмотреть «кино», и в этот раз уверенно показал на «точку», а Чалов не менее уверенно развел мяч и Гильерме по разным углам.

Семин пошел ва-банк

«Локомотив» бросился отыгрываться еще до перерыва. И снова партнеров вел за собой Миранчук: убежав в быструю атаку, он на входе в штрафную обошел сначала одного соперника, потом второго, но в конце концов споткнулся и упал. Конкретно в том моменте Алексей затянул с передачей, но в целом он был единственным, кто пытался изменить ход матча. Было видно, как ему очень не хватает на поле брата.

Вот и после перерыва Миранчук создал себе первый голевой момент. Обыгравшись с Бариновым, он хлестко пробил по воротам метров с 20, но Акинфеев все видел и с ударом справился. Семин отправил на помощь Миранчуку Смолова, убрав с поля получившего травму Живоглядова.

Вот только Смолов вошел в игру максимально неудачно. Во втором тайме на острие чаще мяч получали Эдер или Миранчук, но никак не форвард сборной России, выпущенный вроде бы как раз для этого. Именно Эдера во время одного из забросов свалили защитники ЦСКА. Миранчукбыл очень близок к голу: мяч после его удара со штрафного «облизал» левую штангу и ушел за линию ворот.

Знал бы Алексей, что это будет чуть ли не главным моментом второго тайма. До финального свистка «Локо» создал еще несколько эпизодов: Миранчук бил в ближний угол после розыгрыша углового, а Эдер пытался нанести удар слета после заброса Смолова. Но, очевидно, всех этих попыток было слишком мало, чтобы сравнять счет.

Возможно, матч ЦСКА и «Локомотива» стал первым в истории, где к первому тайму добавили в два раза больше времени, чем ко второму — шесть минут против трех. Но мы его точно запомним как игру, где впервые по-настоящему в премьер-лиге дебютировал ВАР. Добро пожаловать в новую эру!​.