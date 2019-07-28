Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Локомотив
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Чертаново
12
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Химки
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Чайка
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нижний Новгород
Торпедо М
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Ростов
23
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Текстильщик
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Зенит
02
Футбол. Первый дивизион
11:00
Енисей
Краснодар-2
01
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Шинник
21
Все события
Фоторепортажи
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
22:16 (мск), источник: Sport24

«Почему не посмотрели пенальти на Смолове? Нам поставили такой же». Семин все равно за VAR

Гончаренко тоже не против.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Жаркое московское дерби разрешилось благодаря VAR: судья Безбородов поставил пенальти после видеоповтора, бомбардир ЦСКА Чалов его реализовал. На итоговой пресс-конференции оба тренера были спокойны.

Виктор Гончаренко: «Единственное, что напрягает в VAR, — сбивает темп игры»

— Первый тайм провели активно, второй — оборонялись, — подвел итоги коуч ЦСКА. — Победу заслужили: предпосылок для того, чтобы забить гол, у нас было больше. Хотя в любом случае «Локомотив» создавал давление. Их нападающие хорошо играют головой — это всегда было опасно. В концовке у наших ворот было напряжение. Но мы выстояли — такие матчи всегда закаляют команду.

— Сегодня все решил VAR. Что думаете о первом эпизоде с рукой Живоглядова?
— Так я же не увидел решения. В любом случае, все новое изначально вызывает отторжение, потом привыкаешь. И VAR станет само собой разумеющимся. Единственное, что напрягает, — сбивается темп игры.

— Что с Васиным, которого заменили в первом тайме?
— Ничего серьезного, легкое недомогание.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы вернулись к схеме с 3 центральными защитниками и стали побеждать. Не жалеете, что экспериментировали с другой тактикой?
По-другому изначально мы играть не могли. Это не оборонительная схема в нашем исполнении. Марио Фернандес играет выше, чем даже наши полузащитники, Ваня Обляков тоже. Да, и атаковать, и обороняться в таком сочетании нам удобнее.

— Ждете покупки большого форварда? Сегодня много перекатывал мяч вокруг штрафной и почти не создавал моментов.
— Здесь дело не в форварде, а в наших атакующих футболистах. Они открывались перед защитниками соперника — это всегда очень удобно для обороняющихся.

Мы в целом ждем приобретений. Когда будем играть на два фронта, точно будет сложно. И форвард, и полузащитники. Не мешало бы иметь более широкую обойму, и мы ведем над этим работу.

Юрий Семин: «VAR сыграл против “Локомотива”, но не против футбола»

— Очень напряженный матч, — Семин, в отличие от скамейки, был невозмутим. — На мой взгляд, моментов много не было, но зато — серьезная борьба. Футбол тоже хорошего уровня. Одна единственная ошибка сыграла роль. По моментам результат был ничейным. Но есть и доля [невезения]… Два года здесь выигрываем, в третий не удалось. Не было удачи.

— С прошлого сезона вы выступали за VAR. Сегодня он сыграл против «Локо».
— Против «Локомотива», но не против футбол. Единственный момент: непонятно, почему бы не пересмотреть пенальти на Смолове в концовке? Мне кажется, похожий с тем, что поставили и в наши ворота. Почему его не посмотрели? Тогда была бы полная объективность.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Когда из-за офсайда был отменен гол Миранчука, вы обратились к судьям. Вам что-то объяснили?
— Мне никто ничего не разъяснял. Наверное, офсайд был. Нужно смотреть все спорные моменты. Почему одни смотрят, а другие не смотрят? А так все объективно — VAR должен быть.

— Мурило снова привез гол — на этот раз пенальти на Смолове. Вы на него рассчитываете?
— Хеведес и Кверквелия уже тренируются в общей группе, вот-вот подойдут к тому, чтобы выходить в стартовом составе. Да, ошибки бывают, но что теперь, казнить за них? Хотя их и чересчур много.

— Зачем вы отдали инициативу ЦСКА в начале матча?
— Мы никому ничего не отдавали, это ЦСКА отдал инициативу. Они всегда начинают мощно. Но я проблем в этом не видел, не увидел моментов у них.

— Отсутствие Антона Миранчука сильно сказалось «Локо»?
— Это важная фигура, особенно в атаке. Его не хватало. У нас ограниченное количество футболистов, так что Антон очень важен. Хотя ко всем остальным у меня претензий нет. Ребята — молодцы.

— Что с Живоглядовым, как его плечо?
— Думаю, все будет нормально. Столкновение серьезное, ушиб. Но нам нужно было что-то менять, усиливать атаку. Мы в принципе даже опоздали, потому что раньше планировали выпустить Смолова вторым нападающим, а Игнатьева вернуть на его любимую позицию.

— Насколько «Локомотив» готов к Лиге чемпионов?
— Давайте начнем играть сначала. В нашей Премьер-лиге нет сколько звезд, сколько в Англии и Испании. В какой-то степени клубы эти нас сильнее. Но футбол — игра коллективная. Все будет зависеть от нас: травмы, форма, живы-здоровы ли все…

Календарь тоже играет большую роль. Сейчас, например, у «Арсенала» очень тяжелый график: через два на третий.

ЦСКА
1:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 328.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 27897 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоЮрий Семин
Голы
Федор Чалов42′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
1Маринату Гильерме
23Хердур Магнуссон
39′
31Мачей Рыбус
78Игорь Дивеев
58′
14Ведран Чорлука
90′
2Мариу Фернандес
27Мурило
98Иван Обляков
20Владислав Игнатьев
8Никола Влашич
59Алексей Миранчук
17Арнор Сигурдссон
19Эдер
9Федор Чалов
6Дмитрий Баринов
5Виктор Васин
33′
7Гжегож Крыховяк
48′
31Звонимир Шарлия
74′
2Дмитрий Живоглядов
56′
7Ильзат Ахметов
84′
9Федор Смолов
29Яка Бийол
17Рифат Жемалетдинов
84′
25Кристиян Бистрович
4′46′
67Роман Тугарев
14Кирилл Набабкин
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
1Голевые моменты3
8Удары (всего)9
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
19Фолы10
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Красотка из Канады соблазнила русского хоккеиста Щербака: как они познакомились
Жена футболиста Жиркова раскрыла секрет своей сексуальной фигуры
ЦСКА выиграл дерби «новой эры». Благодаря ВАР
Сумасшествие в Германии. Россиянин — на подиуме Формулы-1
Азмун забил «Оренбургу» уже на 11 секунде. «Зенит» снова победил
Шомуродов — звезда РПЛ. Карпин растит в «Ростове» топ-форварда
Ефимова выиграла бронзу на ЧМ, уступив Кинг
Голландский футболист потребовал отпустить его в «Спартак»
Российский клуб отказался от чемпиона мира по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь