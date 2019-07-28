«Почему не посмотрели пенальти на Смолове? Нам поставили такой же». Семин все равно за VAR
Гончаренко тоже не против.
Гончаренко тоже не против.
Жаркое московское дерби разрешилось благодаря VAR: судья Безбородов поставил пенальти после видеоповтора, бомбардир ЦСКА Чалов его реализовал. На итоговой
— Первый тайм провели активно, второй — оборонялись, — подвел итоги коуч ЦСКА. — Победу заслужили: предпосылок для того, чтобы забить гол, у нас было больше. Хотя в любом случае «Локомотив» создавал давление. Их нападающие хорошо играют головой — это всегда было опасно. В концовке у наших ворот было напряжение. Но мы выстояли — такие матчи всегда закаляют команду.
— Сегодня все решил VAR. Что думаете о первом эпизоде с рукой Живоглядова?
— Так я же не увидел решения. В любом случае, все новое изначально вызывает отторжение, потом привыкаешь. И VAR станет само собой разумеющимся. Единственное, что напрягает, — сбивается темп игры.
— Что с Васиным, которого заменили в первом тайме?
— Ничего серьезного, легкое недомогание.
— Вы вернулись к схеме с 3 центральными защитниками и стали побеждать. Не жалеете, что экспериментировали с другой тактикой?
—
— Ждете покупки большого форварда? Сегодня много перекатывал мяч вокруг штрафной и почти не создавал моментов.
— Здесь дело не в форварде, а в наших атакующих футболистах. Они открывались перед защитниками соперника — это всегда очень удобно для обороняющихся.
Мы в целом ждем приобретений. Когда будем играть на два фронта, точно будет сложно. И форвард, и полузащитники. Не мешало бы иметь более широкую обойму, и мы ведем над этим работу.
— Очень напряженный матч, — Семин, в отличие от скамейки, был невозмутим. — На мой взгляд, моментов много не было, но зато — серьезная борьба. Футбол тоже хорошего уровня. Одна единственная ошибка сыграла роль. По моментам результат был ничейным. Но есть и доля [невезения]… Два года здесь выигрываем, в третий не удалось. Не было удачи.
— С прошлого сезона вы выступали за VAR. Сегодня он сыграл против «Локо».
— Против «Локомотива», но не против футбол. Единственный момент: непонятно, почему бы не пересмотреть пенальти на Смолове в концовке? Мне кажется, похожий с тем, что поставили и в наши ворота. Почему его не посмотрели? Тогда была бы полная объективность.
— Когда
— Мне никто ничего не разъяснял. Наверное, офсайд был. Нужно смотреть все спорные моменты. Почему одни смотрят, а другие не смотрят? А так все объективно — VAR должен быть.
— Мурило снова привез гол — на этот раз пенальти на Смолове. Вы на него рассчитываете?
— Хеведес и Кверквелия уже тренируются в общей группе,
— Зачем вы отдали инициативу ЦСКА в начале матча?
— Мы никому ничего не отдавали, это ЦСКА отдал инициативу. Они всегда начинают мощно. Но я проблем в этом не видел, не увидел моментов у них.
— Отсутствие Антона Миранчука сильно сказалось «Локо»?
— Это важная фигура, особенно в атаке. Его не хватало. У нас ограниченное количество футболистов, так что Антон очень важен. Хотя ко всем остальным у меня претензий нет. Ребята — молодцы.
— Что с Живоглядовым, как его плечо?
— Думаю, все будет нормально. Столкновение серьезное, ушиб. Но нам нужно было
— Насколько «Локомотив» готов к Лиге чемпионов?
— Давайте начнем играть сначала. В нашей
Календарь тоже играет большую роль. Сейчас, например, у «Арсенала» очень тяжелый график: через два на третий.
|Виктор Гончаренко
|Юрий Семин
|Федор Чалов
|42′
|35
|Игорь Акинфеев
|1
|Маринату Гильерме
|23
|Хердур Магнуссон
39′
|31
|Мачей Рыбус
|78
|Игорь Дивеев
58′
|14
|Ведран Чорлука
90′
|2
|Мариу Фернандес
|27
|Мурило
|98
|Иван Обляков
|20
|Владислав Игнатьев
|8
|Никола Влашич
|59
|Алексей Миранчук
|17
|Арнор Сигурдссон
|19
|Эдер
|9
|Федор Чалов
|6
|Дмитрий Баринов
|5
|Виктор Васин
33′
|7
|Гжегож Крыховяк
48′
|31
|Звонимир Шарлия
74′
|2
|Дмитрий Живоглядов
56′
|7
|Ильзат Ахметов
84′
|9
|Федор Смолов
|29
|Яка Бийол
|17
|Рифат Жемалетдинов
84′
|25
|Кристиян Бистрович
4′46′
|67
|Роман Тугарев
|14
|Кирилл Набабкин
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)