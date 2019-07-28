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22:41 (мск), источник: Sport24

Аршавин ответил Дзюбе, который заявил, что он не разбирается в футболе

Бывший футболист «Зенита», а ныне эксперт на телевидении Андрей Аршавин прокомментировал слова форварда петербургской команды Артема Дзюбы о том, что тот не разбирается в футболе.

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Источник: Sport24

После игры 3-го тура Премьер-лиги с «Оренбургом» Дзюба подколол Аршавина, призвав не включать его в состав экспертов, выбирающих лучшего игрока после каждого матча РПЛ. Игра в Оренбурге завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Дзюба сделал голевую передачу на Сердара Азмуна на 1-й минуте игры, а на 55-й сам реализовал пенальти. Лучшим игроком матча был признан вратарь «Зенита» Андрей Лунев.

«Я даже не знаю, что ему ответить. Хорошо, что сегодня лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю. Мне хочется верить, что я разбираюсь в футболе.

Что должно случиться, чтобы я выбрал Дзюбу лучшим игроком матча? Он просто должен быть лучшим, тогда я его выберу. Это нормально, что Артем хочет быть лучшим всегда и везде, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Оренбург
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 328.07.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Газовик, 6626 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовСергей Семак
Голы
Сердар Азмун(Артем Дзюба)1′
Артем Дзюба55′
Составы команд
56Александр Довбня
90′
99Андрей Лунев
13Сергей Терехов
3Дуглас Сантос
3Михаил Сиваков
6Бранислав Иванович
31Виталий Шахов
44Ярослав Ракицкий
66Савелий Козлов
54′
11Себастьян Дриусси
10Рикарду Алвеш
91Алексей Сутормин
77′
8Даниэл Мишкич
5Вильмар Барриос
80′
9Джордже Деспотович
27Магомед Оздоев
12Андрей Малых
46′
49Денис Терентьев
72′
15Георгий Зотов
24Эмануэль Маммана
32Артем Кулишев
69′
7Сердар Азмун
69′
88Артем Галаджан
21Александр Ерохин
11Андреа Чуканов
65′
22Артем Дзюба
65′78′
20Джоэль Фамейе
18Юрий Жирков
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
10Удары (всего)11
4Удары в створ5
1Штанги, перекладины1
7Угловые4
12Фолы14
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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