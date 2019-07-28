Аршавин ответил Дзюбе, который заявил, что он не разбирается в футболе

Источник: Sport24

После игры 3-го тура Премьер-лиги с «Оренбургом» Дзюба подколол Аршавина, призвав не включать его в состав экспертов, выбирающих лучшего игрока после каждого матча РПЛ. Игра в Оренбурге завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Дзюба сделал голевую передачу на Сердара Азмуна на 1-й минуте игры, а на 55-й сам реализовал пенальти. Лучшим игроком матча был признан вратарь «Зенита» Андрей Лунев.

«Я даже не знаю, что ему ответить. Хорошо, что сегодня лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю. Мне хочется верить, что я разбираюсь в футболе.