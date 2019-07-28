Чалов: заслуженно обыграли «Локомотив»

«Была тяжелая игра, отдали очень много сил. В любой встрече нужно так играть. Я считаю, что мы заслуженно победили. В первом тайме был очень высокий темп, во втором уже подсели. В моменте с пенальти был контакт, поэтому пенальти был. Но если бы не VAR, то его бы не поставили. С VAR некоторые моменты будут судиться честнее. Но в ситуации с первым просмотром VAR была большая пауза, градус игры падает», — сказал Чалов журналистам.