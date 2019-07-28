Чалов: заслуженно обыграли «Локомотив»
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Василий
ЦСКА в воскресенье на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 1:0. Единственный гол забил Чалов с пенальти, назначенного после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
«Была тяжелая игра, отдали очень много сил. В любой встрече нужно так играть. Я считаю, что мы заслуженно победили. В первом тайме был очень высокий темп, во втором уже подсели. В моменте с пенальти был контакт, поэтому пенальти был. Но если бы не VAR, то его бы не поставили. С VAR некоторые моменты будут судиться честнее. Но в ситуации с первым просмотром VAR была большая пауза, градус игры падает», — сказал Чалов журналистам.
|Виктор Гончаренко
|Юрий Семин
|Федор Чалов
|42′
|35
|Игорь Акинфеев
|1
|Маринату Гильерме
|23
|Хердур Магнуссон
39′
|31
|Мачей Рыбус
|78
|Игорь Дивеев
58′
|14
|Ведран Чорлука
90′
|2
|Мариу Фернандес
|27
|Мурило
|98
|Иван Обляков
|20
|Владислав Игнатьев
|8
|Никола Влашич
|59
|Алексей Миранчук
|17
|Арнор Сигурдссон
|19
|Эдер
|9
|Федор Чалов
|6
|Дмитрий Баринов
|5
|Виктор Васин
33′
|7
|Гжегож Крыховяк
48′
|31
|Звонимир Шарлия
74′
|2
|Дмитрий Живоглядов
56′
|7
|Ильзат Ахметов
84′
|9
|Федор Смолов
|29
|Яка Бийол
|17
|Рифат Жемалетдинов
84′
|25
|Кристиян Бистрович
4′46′
|67
|Роман Тугарев
|14
|Кирилл Набабкин
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)