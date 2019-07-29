В «Спартаке» — чемпион мира? Что нужно знать о Шюррле
В ближайшее время в «Спартак» может перейти 28-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. Рассказываем основные факты о немце.
В ближайшее время в «Спартак» может перейти 28-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. Рассказываем основные факты о немце.
31-я минута финала чемпионата мира между сборными Германии и Аргентины. Полузащитника немецкой команды Кристофа Крамера под руки уносят с поля — в середине первого тайма он получил сотрясение мозга. На поле появляется светловолосый вингер «Челси» Андре Шюррле. На чемпионате мира у него роль джокера — в Бразилии он ни разу не выходил в стартовом составе, зато до финала пять раз выходил на замену и забил три мяча (один алжирцам в 1/8 финала, еще два — в эпической полуфинальной встрече с хозяевами).
Шюррле — классический левый атакующий полузащитник, причем двуногий. Йоахим Лев часто использовал многогранность хавбека, и в финале чемпионата мира Шюррле сделал самое важное в карьере — на 113-й минуте полузащитник пронесся по левому флангу и исполнил восхитительную передачу на другого вышедшего на замену футболиста, Марио Гетце. Тот принял мяч грудью и вторым касанием забил золотой гол.
Будущий чемпион мира достаточно поздно уехал с малой родины — вплоть до 15 лет Шюррле занимался в академии «Людвигсхафенера’и лишь в 2006-м отправился в «Майнц». Родители не очень хотели, чтобы Андре уезжал — академия родного клуба находилась за углом от дома, а до Майнца каждый день надо было ехать по два часа на поезде. Но Шюррле сделал правильно — уже через три года после переезда он дебютировал в бундеслиге и забил. В 18 лет.
В «Майнце» Шюррле очень любили. В начале 2010-х в команде вместе с Андре выступали Льюис Холтби и Адам Солои, причем слово «выступали» в данном контексте стоит воспринимать буквально. Они были главными запевалами в команде Томаса Тухеля, которая после семи туров в чемпионате-2010/11 одержала семь побед и опережала «Баварию» на невероятные 13 очков! Правда, «Майнц» финишировал пятым, но это все равно лучший результат в клубной истории.
Шюррле, Холтби и Солои тогда сформировали трио
Вообще Шюррле больше предпочитает спокойный отдых, а не
Из «Майнца» Шюррле отправился на повышение в «Байер», а летом 2013-го после долгих переговоров «Челси» выкупил у немецкого клуба хавбека — это был один из первых трансферов синих после возвращения Жозе Моуринью на тренерский пост. Португалец охотно использовал Шюррле в первом сезоне. И на разных позициях: уже во втором туре в матче с «Манчестер Юнайтед» немец вышел в основе на месте центрфорварда с Азаром и де Брейне по краям. Но
Однако в сезоне-2014/15 Шюррле потерял доверие Моуринью: тройка Азар — Диегу Коста — Виллиан прекрасно справлялась и без немца, так что зимой он уехал в «Вольфсбург». В том чемпионате «Челси» победил, но Шюррле думал, что ему не положена золотая медаль. Однако после триумфа Моуринью сам сообщил футболисту, что того наградят. «Жозе прислал мне сообщение и сказал, что мне вручат медаль, — рассказывал Шюррле. — Попросил приехать на последнюю игру сезона, когда будет празднование. Я был польщен».
После финала чемпионата мира карьера Шюррле пошла на спад — в «Вольфсбурге» он не был ключевым футболистом, в дортмундской «Боруссии» много лечился и почти не играл, в заявку сборной Германии на ЧМ-2018 не попал, а прошлый сезон провел в аренде в «Фулхэме». Изначально лондонцы подписали контракт с немцем на два года, но в договоре было прописано: в случае вылета клуба Шюррле вернется в «Боруссию» досрочно. Так и произошло — теперь немец ищет новый клуб, потому что в «Боруссии» играть не будет. Вероятно, его приютит «Спартак».