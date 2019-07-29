СМИ: «Динамо» предлагает около €20 млн за футболиста дортмундской «Боруссии» Филиппа

Всего за «Боруссию» Филипп провел 51 матч во всех турнирах, в котором отличился 11 раз и сделал восемь голевых передач. В прошлом сезоне он сыграл 23 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. Помимо дортмундской «Боруссии» Филипп выступал за немецкий «Фрайбург», с которым стал победителем второго дивизиона чемпионата Германии.