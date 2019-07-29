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01:30 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Динамо» предлагает около €20 млн за футболиста дортмундской «Боруссии» Филиппа

ТАСС, 28 июля. Московское «Динамо» готово заплатить чуть менее €20 млн за атакующего полузащитника дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа. Об этом сообщает немецкий журнал Kicker.

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Контракт 25-летнего немецкого игрока рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €13 млн.

По информации источника, помимо «Динамо» интерес к Филиппу проявляет немецкий «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне).

Всего за «Боруссию» Филипп провел 51 матч во всех турнирах, в котором отличился 11 раз и сделал восемь голевых передач. В прошлом сезоне он сыграл 23 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. Помимо дортмундской «Боруссии» Филипп выступал за немецкий «Фрайбург», с которым стал победителем второго дивизиона чемпионата Германии.

Также он выступал за сборную Германии для игроков не старше 21 года, провел в ее составе десять матчей и выиграл молодежный чемпионат Европы (2017).

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