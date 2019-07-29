ЦСКА поборется с «Болоньей» за полузащитника ПСВ
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом, сообщает Corriere dello Sport.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, главным претендентом на игрока является итальянская «Болонья», но клуб пока не принял решения. Также голландцем интересуются две команды из немецкой бундеслиги и ЦСКА.
Хендрикс в минувшем сезоне провел за ПСВ 38 матчей и забил один гол.