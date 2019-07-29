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01:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА поборется с «Болоньей» за полузащитника ПСВ

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом, сообщает Corriere dello Sport.

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Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, главным претендентом на игрока является итальянская «Болонья», но клуб пока не принял решения. Также голландцем интересуются две команды из немецкой бундеслиги и ЦСКА.

Хендрикс в минувшем сезоне провел за ПСВ 38 матчей и забил один гол.

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