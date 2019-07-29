СМИ: ЦСКА интересуется футболистом ПСВ Хендриксом

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

По информации источника, также футболистом интересуются итальянская «Болонья» и неназванный немецкий клуб.

24-летний голландец склоняется к переходу в «Болонью», однако отмечается, что в том случае, если сделка не состоится в ближайшее время, то он будет более активно рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хендрикса составляет €7,5 млн. В минувшем сезоне он сыграл за ПСВ 38 матчей в различных турнирах, забив один гол и сделав пять результативных передач. На его счету один матч за национальную сборную Нидерландов.