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09:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ЦСКА интересуется футболистом ПСВ Хендриксом

ТАСС, 29 июля. Российский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность приобретения полузащитника голландского ПСВ Йоррита Хендрикса. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

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По информации источника, также футболистом интересуются итальянская «Болонья» и неназванный немецкий клуб.

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24-летний голландец склоняется к переходу в «Болонью», однако отмечается, что в том случае, если сделка не состоится в ближайшее время, то он будет более активно рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хендрикса составляет €7,5 млн. В минувшем сезоне он сыграл за ПСВ 38 матчей в различных турнирах, забив один гол и сделав пять результативных передач. На его счету один матч за национальную сборную Нидерландов.

ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/20 занимает пятое место, набрав шесть очков после трех матчей. В сентябре столичный клуб начнет выступать в групповом этапе Лиги Европы.

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