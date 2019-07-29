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13:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Огромная ошибка “Кайрата”». Он играл в первой лиге Казахстана, а теперь забил «Спартаку» в РПЛ

Известно, что легионеры после казахстанской премьер-лиги довольно редко заявляют о себе в других чемпионатах, особенно в более конкурентоспособных. Экс-игрок «Кайрата» Седрик Гогуа в минувшем туре чемпионата России ярко проявил за себя за «Тамбов», забив победный гол в ворота московского «Спартака». Корреспондент Vesti.kz вспоминает, как защитник выступал в Казахстане и стоит ли алматинскому клубу жалеть о его уходе.

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Гогуа попал в «Кайрат» в середине лета 2017 года. В тот период команду подхватил испанец Карлос Алос, а клуб объявил о смене вектора, заявив о приоритете в сторону молодых игроков (преимущественно казахстанских).

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Полгода ивуариец провел за молодежную команду «Кайрата», выступая в первой лиге. Там он сыграл семь матчей, забил один гол, команда проиграла лишь «Махтааралу». Зимой 2018 года Гогуа присоединился к основному составу и получил место в старте в игре с «Астаной» за Суперкубок Казахстана. Алматинцы «сгорели» 0:3, Гогуа после этого больше не подпускался к основе. Летом он уехал в российский клуб «СКА Хабаровск».

«Седрик попал в “Кайрат”, где проявил себя очень достойно, и с ним был подписан контракт. Но снова вмешались интриги вокруг клуба. Испанский тренер, который к середине марта увидел, что “Кайрат” не может забить ни одного мяча, принял решение отцепить одного легионера из защиты и взять испаноговорящего уругвайца. Отцепили Седрика. В этом была огромная ошибка “Кайрата”», — заявил агент игрока Дмитрий Селюк в интервью sport24.ru.

Слова Селюка выглядят спорно, простой фактчекинг — Гогуа провел за основу лишь один матч (тот самый против «Астаны»), можно ли это назвать «очень достойно»? Кроме того, агент утверждает, что его игрока отцепили из-за испаноговорящего уругвайца, вероятно, речь идет об Уго Сильвейре, который покинул «Кайрат» в тот же период, что и Гогуа.

В «Тамбове» защитник дебютировал именно в матче со «Спартаком», дебютант РПЛ сенсационно победил (2:0), Гогуа забил победный мяч и был признан лучшим игроком встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Гогуа — достаточно талантливый игрок, он был в основе белградского “Партизана”, выигрывал чемпионат Финляндии. Он еще даже на пять процентов не реализовал свою карьеру. Если он попробует зацепиться за те качества, что ему дал бог, он пойдет очень далеко. Когда я приехал в “Тамбов”, он тренировался в дубле, я сказал: “Что этот “лось” там делает?” Мы его взяли в основу для тренировок по стандартам», — отметил на пресс-конференции после матча со «Спартаком» главный тренер «Тамбова» Александр Григорян.

Но не все так однозначно в отношении ивуарийского игрока. Если взглянуть на его карьеру, за последние четыре года Гогуа сменил семь команд, поиграв за разные клубы в Финляндии, Сербии, Латвии, Казахстане и России.

Алибек Кабенов  

Тамбов
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 327.07.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 23238 зрителей
Главные тренеры
Александр ГригорянОлег Кононов
Голы
Седрик Гогуа(Михаил Костюков, Владислав Кулик)29′
Сослан Таказов(Павел Карасев)69′
Составы команд
88Гиорги Шелия
90′
98Александр Максименко
30Сослан Таказов
53′
6Айртон
3Гурам Тетрашвили
2Самюэль Жиго
69′
27Седрик Гогуа
54′
14Георгий Джикия
58Адессойе Ойеволе
12де Соуза Луиз Адриану
25Павел Карасев
10Зелимхан Бакаев
92Валерий Чуперка
11Фернанду
14Хызыр Аппаев
47Роман Зобнин
8Антон Килин
76′
92Николай Рассказов
82′
99Иван Маркелов
88Александр Ташаев
77Михаил Костюков
67′
7Аяз Гулиев
3′46′
11Бенито
49Джано Ананидзе
6Владислав Кулик
57′
19Эсекиэль Понсе
59′65′
7Олег Чернышов
9Резиуан Мирзов
82′
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты7
7Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины4
3Угловые8
15Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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