«Огромная ошибка “Кайрата”». Он играл в первой лиге Казахстана, а теперь забил «Спартаку» в РПЛ

Гогуа попал в «Кайрат» в середине лета 2017 года. В тот период команду подхватил испанец Карлос Алос, а клуб объявил о смене вектора, заявив о приоритете в сторону молодых игроков (преимущественно казахстанских).

Полгода ивуариец провел за молодежную команду «Кайрата», выступая в первой лиге. Там он сыграл семь матчей, забил один гол, команда проиграла лишь «Махтааралу». Зимой 2018 года Гогуа присоединился к основному составу и получил место в старте в игре с «Астаной» за Суперкубок Казахстана. Алматинцы «сгорели» 0:3, Гогуа после этого больше не подпускался к основе. Летом он уехал в российский клуб «СКА Хабаровск».

«Седрик попал в “Кайрат”, где проявил себя очень достойно, и с ним был подписан контракт. Но снова вмешались интриги вокруг клуба. Испанский тренер, который к середине марта увидел, что “Кайрат” не может забить ни одного мяча, принял решение отцепить одного легионера из защиты и взять испаноговорящего уругвайца. Отцепили Седрика. В этом была огромная ошибка “Кайрата”», — заявил агент игрока Дмитрий Селюк в интервью sport24.ru.

Слова Селюка выглядят спорно, простой фактчекинг — Гогуа провел за основу лишь один матч (тот самый против «Астаны»), можно ли это назвать «очень достойно»? Кроме того, агент утверждает, что его игрока отцепили из-за испаноговорящего уругвайца, вероятно, речь идет об Уго Сильвейре, который покинул «Кайрат» в тот же период, что и Гогуа.

В «Тамбове» защитник дебютировал именно в матче со «Спартаком», дебютант РПЛ сенсационно победил (2:0), Гогуа забил победный мяч и был признан лучшим игроком встречи.

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«Гогуа — достаточно талантливый игрок, он был в основе белградского “Партизана”, выигрывал чемпионат Финляндии. Он еще даже на пять процентов не реализовал свою карьеру. Если он попробует зацепиться за те качества, что ему дал бог, он пойдет очень далеко. Когда я приехал в “Тамбов”, он тренировался в дубле, я сказал: “Что этот “лось” там делает?” Мы его взяли в основу для тренировок по стандартам», — отметил на пресс-конференции после матча со «Спартаком» главный тренер «Тамбова» Александр Григорян.

Но не все так однозначно в отношении ивуарийского игрока. Если взглянуть на его карьеру, за последние четыре года Гогуа сменил семь команд, поиграв за разные клубы в Финляндии, Сербии, Латвии, Казахстане и России.