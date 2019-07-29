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14:24 (мск), источник: Газета.Ру

Бразильский клуб может купить игрока «Спартака»

Бразильский «Фламенго» заинтересовался игроком московского «Спартака» Луисом Адриано, сообщает Goal.

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Источник: РИА "Новости"

Известно, что красно-белые готовы рассмотреть предложения по 32-летнему форварду. Годовой оклад Адриано в московском клубе составляет €4 млн.

Также футболист попал в зону интересов бразильских «Палмейраса» и «Интернасьонала».

Неизвестно, состоится ли трансфер, так как летнее трансферное окно в Бразилии закрывается 31 июля.

В сезоне-2019/20 Адриано принял участие в трех матчах за «Спартак», став автором одного гола.

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