Бразильский клуб может купить игрока «Спартака»
Бразильский «Фламенго» заинтересовался игроком московского «Спартака» Луисом Адриано, сообщает Goal.
Бразильский «Фламенго» заинтересовался игроком московского «Спартака» Луисом Адриано, сообщает Goal.
Известно, что
Также футболист попал в зону интересов бразильских «Палмейраса» и «Интернасьонала».
Неизвестно, состоится ли трансфер, так как летнее трансферное окно в Бразилии закрывается 31 июля.
В сезоне-2019/20 Адриано принял участие в трех матчах за «Спартак», став автором одного гола.
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