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14:33 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» выступил инициатором изменения времени начала матча РПЛ против «Рубина»

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» стал инициатором переноса начала матча пятого тура чемпионата России против казанского «Рубина» на 2,5 часа позже изначально запланированного времени. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится 10 августа на стадионе «Краснодара». Изначально планировалось, что игра начнется в 16:30 мск, но в понедельник пресс-служба клуба объявила об изменении времени на 19:00.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 5, 10.08.2019, 19:00

Краснодар-Рубин-

«В связи с обращением “Краснодара” и в соответствии с пунктами 6.4.1 и 6.5 регламента Российской премьер-лиги, матч 5-го тура между “Краснодаром” и “Рубином” перенесен на 19:00 мск», — сообщили в пресс-службе организации.

В пункте 6.4.1 указано, что клубы, участвующие в отборочных стадиях еврокубков, имеют право на перенос соответствующих ближайших матчей чемпионата исключительно в пределах указанных в календаре дат проведения соответствующего тура, а также дня накануне и дня после тура. Перенос таких игр матчей осуществляется премьер-лигой по письменной заявке клуба, направленной не позднее следующего рабочего дня после даты проведения жеребьевки соответствующей отборочной стадии, с обязательным уведомлением о переносе РФС, клубов и основного вещателя. Также был учтена возможность того, что в день матча за час до изначально назначенного времени, в 15:30 мск, температура может быть выше разрешенных регламентом РПЛ 35 градусов тепла, о чем указано в пункте 6.5.

До и после матча с «Рубином» «Краснодару» предстоит провести две встречи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против португальского «Порту». Первая состоится 7 августа в Краснодаре (начало — 20:00 мск), ответная пройдет в Порту 13 августа (22:00).

На данный момент «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков. «Рубин» с четырьмя очками располагается на шестой строчке. В четвертом туре 3 августа краснодарцы в Санкт-Петербурге встретятся с «Зенитом», а казанцы на следующий день примут ЦСКА.

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