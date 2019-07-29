Букмекеры обрушили коэффициент на увольнение Кононова из «Спартака»
Отставка Олега Кононова все ближе.
Отставка Олега Кононова все ближе.
В минувшую субботу в матче 3-го тура РПЛ «Спартак» на выезде проиграл «Тамбову» со счётом 0:2. В ходе матча болельщики москвичей выражали недовольство работой наставника команды Олега Кононова и призывали его уйти в отставку.
Букмекеры после этого матча обрушили коэффициент на то, что первая отставка сезона РПЛ произойдёт в «Спартаке». Сейчас поставить на то, что Олег Кононов первым покинет свой пост, можно с коэффициентом 1.70. Это соответствует примерно 48% вероятности.
Перед матчем против «Тамбова» сделать ставку на то, что Кононов первым из тренеров РПЛ покинет свой пост в сезоне-2019/20, можно было за 6.00.
После 3 туров спартаковцы набрали 4 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице. Каждый следующий матч для Кононова будет определяющим.
|Александр Григорян
|Олег Кононов
|Седрик Гогуа(Михаил Костюков, Владислав Кулик)
|29′
|Сослан Таказов(Павел Карасев)
|69′
|88
|Гиорги Шелия
90′
|98
|Александр Максименко
|30
|Сослан Таказов
53′
|6
|Айртон
|3
|Гурам Тетрашвили
|2
|Самюэль Жиго
69′
|27
|Седрик Гогуа
54′
|14
|Георгий Джикия
|58
|Адессойе Ойеволе
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|25
|Павел Карасев
|10
|Зелимхан Бакаев
|92
|Валерий Чуперка
|11
|Фернанду
|14
|Хызыр Аппаев
|47
|Роман Зобнин
|8
|Антон Килин
76′
|92
|Николай Рассказов
82′
|99
|Иван Маркелов
|88
|Александр Ташаев
|77
|Михаил Костюков
67′
|7
|Аяз Гулиев
3′45′
|11
|Бенито
|49
|Джано Ананидзе
|6
|Владислав Кулик
57′
|19
|Эсекиэль Понсе
59′65′
|7
|Олег Чернышов
|9
|Резиуан Мирзов
82′
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|7
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|4
|3
|Угловые
|8
|15
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)